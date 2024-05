Apple-Fans aufgepasst: Bei O2 sicherst du dir das iPhone 15 Pro Max – das derzeit beste Apple-Handy auf dem Markt – jetzt in einem unfassbar starken Tarif-Bundle. Mit an Bord sind dabei ebenfalls die AirPods Pro 2 sowie ein 50-GB-Vertrag im schnellen 5G-Netz des Betreibers. Nicht zu vernachlässigen ist außerdem das große Sparpotenzial des Deals! Wir schauen genauer hin.

50 GB, Allnet-Flat & Grow-Vorteil – Der 5G-Tarif im Überblick

Im Bundle mit dem iPhone 15 Pro Max bekommst du hierbei den 50 GB starken O 2 Mobile M Boost Tarif für 61,99 Euro pro Monat (36 Monate Laufzeit). Durch den Grow-Vorteil wächst dein 5G-Datenvolumen zudem jährlich um weitere 5 GB, wodurch du mit dem Vertrag auch zukünftig noch top ausgestattet bist. Ein weiterer starker Vorteil ist die schnelle Surfgeschwindigkeit. Mit der maximalen Bandbreite von 300 MBit/s sollte unterwegs selbst HD-Streaming stets ruckelfrei laufen – perfekt für Netflix, YouTube Short und Co.

Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Besonders cool: O 2 streicht dir bei dem Angebot zudem den Anschlusspreis von 39,99 Euro. Für das iPhone 15 Pro Max fällt hingegen ein äußerst geringer Gerätepreis von lediglich 1 Euro an. Zusätzlich musst du aber auch noch 4,99 Euro für den Versand zahlen.

Preis-Check: iPhone 15 Pro Max deutlich billiger im Bundle

Rechnen wir den Tarif-Deal mal durch. Dafür lohnt sich insbesondere ein Blick auf die Tarif-Kosten selbst: Einzeln ohne Bundle kostet der O 2 Mobile M Boost Tarif lediglich 34,99 Euro im Monat. Für das iPhone 15 Pro Max kommt also ein monatlicher Aufpreis von 27 Euro dazu. In Kombination mit dem Gerätepreis und den Versandkosten zahlst du über die komplette Vertragslaufzeit somit insgesamt rund 977 Euro für das starke Apple-Handy. Zugegeben kein kleiner Betrag, doch im Vergleich zum UVP von 1.449 Euro sparst du immerhin 471 Euro. Mittlerweile gibt’s das Smartphone ohne Vertrag im Netz zwar schon etwas billiger, es kostet meist aber immer noch um die 1.200 Euro. Bei dem Tarif-Bundle kommst du also deutlich günstiger weg.

Besonders stark wird das Angebot dann noch dadurch, dass du Apple AirPods Pro 2. (Gen) dazu geschenkt bekommst. Normalerweise zahlst du für die hochwertigen In-Ears noch mindestens 209 Euro – hier gibt’s sie gratis dazu. Du sparst bei dem Deal insgesamt somit also wirklich gewaltig.

iPhone 15 Pro Max – Das beste Apple-Gerät auf dem Markt

Doch was macht das iPhone 15 Pro Max eigentlich so besonders? Auf den ersten Blick sticht dabei natürlich das größere 6,7 Zoll OLED-Display hervor. Mit einer 120 Hz Bildwiederholrate sowie der starken Pixeldichte von 460 ppi bekommst du hierbei einen äußerst hochwertigen Bildschirm geboten. Gleichzeitig setzt Apple bei diesem Modell auf einen widerstandsfähigeren Rahmen aus Titan.

Ein absolutes Highlight beim iPhone 15 Pro Max ist zudem die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von Apple-Geräten. Dafür ist hierbei aber nicht nur iOS 17 verantwortlich. Der verbaute Apple Bionic A17 Prozessor sorgt in Kombination mit 8 GB RAM für eine Top-Performance. Gleichzeitig liefert dir der Prozessor aber nicht nur eine tolle Leistung, sondern ist ebenso deutlich stromsparender als andere Versionen. Dadurch soll das iPhone 15 Pro Max auch eine hervorragende Akkulaufzeit von bis zu 29 Stunden bei reiner Videowiedergabe packen.

Apple iPhone 15 Pro Max Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A17 Pro Display 6,7 Zoll, 1.290 x 2.796 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.441 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 221 g Farbe Grau, Blau, Weiß, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 Pro Max (8/256 GB): 1449 €, iPhone 15 Pro Max (8/512 GB): 1699 €, iPhone 15 Pro Max (8/1.024 GB): 1949 € Marktstart September 2023

Abgerundet wird das starke Gesamtpaket vom tollen Kamerasystem rund um die 48-MP-Hauptkamera. Ein großer Vorteil im Vergleich zu den anderen iPhone 15 Modellen ist dabei der 5-fach-Zoom, welchen du exklusiv bei der Pro Max Variante bekommst. Dadurch bist du für Social Media Videos und eigene YouTube Shorts wirklich perfekt ausgestattet. Für all deine Bilder und Videos stehen dir hierbei übrigens 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Das Apple-Gerät ist außerdem nach IP68 gegen Untertauchen geschützt.

→ iPhone 15 Pro Max mit einem 50 GB Tarif für monatlich 61,99 Euro