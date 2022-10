4K-TV fürs Gaming gesucht? Diese Flimmerkiste ist perfekt für die PS5 und so günstig wie nie

Auf dem TV in 4K-Auflösung und ohne Ruckler zocken – das ist für viele Gamer der Traum. Dazu nötig: Eine PS5 oder Xbox Series X und der richtige Fernseher. Hier bietet dir der LED-TV Sony XR-50X90J alle wichtigen Komponenten, um dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level zu heben. Das kann der 4K-TV von Sony, der jetzt um 42 Prozent reduziert ist.

Sony XR-50X90J: 4K-TV mit Dolby Atmos Sound und smarten Funktionen

Schauen wir uns zunächst die harten Fakten an. Der Sony XR-50X90J ist ein 50 Zoll großer 4K-TV basierend auf LED-Technologie. Zusammen mit Surround-Sound siehst du Filme und Serien nicht nur in hoher Auflösung, sondern sie werden auch von einem für einen Flatscreen kräftigen Raumklang begleitet. Für richtigen HiFi-Wumms musst du dir allerdings entsprechendes Zusatz-Equipment à la Soundbar zulegen. Dank des Full Array LED-Bildschirms sehen alle Bilder besonders lebendig und realistisch aus – wodurch die Bildqualität fast an die der beliebten OLED-TVs herankommt.

Ein Twin Triple-Tuner ist bereits integriert, wodurch du via DVB-C, T2 HD und S2 ohne einen zusätzlichen Receiver dein Lieblingsprogramm empfängst. Das Gleiche gilt für sämtliche smarte Funktionen: Streaming über Netflix, YouTube und Co. oder Sprachsteuerung sind ohne Zusatzgerät möglich – du kannst also direkt loslegen und deine Lieblingssendungen genießen.

Smart-TV fürs Gaming: Darum ist das Gerät perfekt für die PS5 und Xbox Series X

Doch warum ist der 4K-TV von Sony so gut fürs Gaming geeignet? Wie du sicher weißt, kommt es neben einer hohen Auflösung noch auf weitere Parameter an. So sorgt eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz dafür, dass das Bild bei schnellen Bewegungen nicht stockt und flimmert. Um diese hohe Bildfrequenz und 4K nun auf den Fernseher zu übertragen, braucht es zusätzlich eine vernünftige Schnittstelle. Die bietet der Sony XR-50X90J in Form von zwei HDMI-2.1-Anschlüssen. Dadurch lassen sich sowohl mit der Xbox Series X als auch mit der PS5 Games in brillanter Auflösung und mit 120 fps spielen. Hinzu kommt, dass Sony seine Fernseher mittlerweile mit einem Fokus auf die Harmonie mit der PlayStation entwickelt und so eine Art Ökosystem schafft.

Besonders gut wird das Angebot bei Otto nun dadurch, dass der 4K-TV aus 2021 nun günstiger denn je erhältlich ist. Denn wie der historische Preisverlauf zeigt, rutschte der Smart-TV nie zuvor unter die 700-Euro-Marke. Mit dem Angebot bei Otto für 699 Euro durchbricht die Flimmerkiste nun diese magische Grenze und wird dadurch zu einem veritablen Schnäppchen. Wenn du dir den Deal sichern möchtest, solltest du aber besser schnell sein. Denn das Angebot ist laut Website nur bis Dienstag (4.10.) gültig.