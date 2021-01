Deutsche Bahn: Baustellen, Störungen und Ausfälle im Überblick

Nämlich dann, wenn es im Schienennetz der Deutschen Bahn zu Bauarbeiten kommt oder eine andere Beeinträchtigung den Verkehr ausbremst. Sei es eine Baustelle, eine Weichenstörung, ein Oberleitungsschaden, ein liegengebliebener Zug oder ein Notarzteinsatz am Gleis – die Möglichkeiten, warum es bei der Bahn nicht mehr wie geplant weitergeht, können vielfältig sein. An dieser Stelle informieren wir dich über aktuelle Baustellen-Projekte im Netz der Deutschen Bahn, die du vor allem als Pendler kennen solltest.

Großbaustellen bei der Deutschen Bahn im Jahr 2021

Die Deutsche Bahn wird in den kommenden Jahren viel Geld investieren, um ihr teilweise marodes Streckennetz in Schuss zu halten. Zwischen 2020 und 2030 fließt dafür die Rekordsumme von 86 Milliarden Euro in den Erhalt und die Modernisierung des bestehenden Schienennetzes; 62 Milliarden Euro kommen vom Bund, 24 Milliarden Euro von der Bahn selbst. Mit dem Geld werden unter anderem Gleise, Bahnhöfe, Stellwerke und Energieversorgungsanlagen erneuert. Vieles davon kann aber natürlich nicht ohne Störung im Bahnverkehr geschehen. Denn überall dort, wo auf freier Strecke gearbeitet wird, müssen Züge langsamer fahren oder einen Umweg nehmen. Die Folge: Verspätungen und genervte Kunden.

Deswegen hat sich die Bahn zur Aufgabe gemacht, umfangreich über bevorstehende Großbaustellen zu informieren. In den kommenden Monaten stehen viele Bauprojekte auf der Agenda der Deutschen Bahn. Wir zeigen dir an dieser Stelle die Details – auch zu aktuellen Störungen. Solltest du selbst noch weitere Großbaustellen kennen, zögere nicht, uns einen kurzen Hinweis zu geben.

Störungen in Baden Württemberg

Stuttgart – Singen

Zeitraum: 20. Februar bis 19. März

Aufgrund von Arbeiten an Bahnübergängen kommt es abschnittsweise zu Zugausfällen. Jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr finden Arbeiten an Bahnübergängen statt, so dass der Streckenabschnitt nur in Tagesrandlagen befahrbar ist. Hierdurch können die IC-Züge die Gäubahn nicht wie gewohnt befahren.

Die zweistündlich verkehrenden internationalen Züge Stuttgart-Zürich v.v. verkehren nur zwischen Zürich und Singen (Htw.). Zwischen Stuttgart und Tuttlingen verkehren Ersatzzüge. Die Intercity 2-Züge Stuttgart-Singen/Konstanz verkehren ebenfalls nur zwischen Stuttgart und Tuttlingen. Zwischen Singen, Engen und Tuttlingen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet, der in Tuttlingen Anschluss an die IC-Züge aus/in Richtung Stuttgart bietet. Die Fahrzeit mit dem Bus beträgt ca. 50 Minuten.

Lediglich IC 284, IC 285 sowie IC 2284, IC 2285 und IC 2289 verkehren auf dem kompletten Laufweg.

Baustellen der Bahn in Bayern

Nürnberg – Erfurt

Zeitraum: 8. Januar bis 27. März

Auf der Strecke zwischen Nürnberg und Erfurt müssen sich Bahnreisende für dreieinhalb Monate mit Einschränkungen wegen Gleisarbeiten anfreunden. Umleitungen, Reisezeitverlängerungen und Zugausfälle sind die Folge. Das betrifft unter anderem die Sprinter-Verbindungen zwischen Berlin und München. An den Wochenenden 15. bis 18. Januar, 22. bis 25. Januar und 24. bis 29. März kommt es aufgrund einer Totalsperrung bei Bamberg zu weiteren Einschränkungen.

Bamberg – Erfurt

Zeitraum: bis 29. März

Das Fernverkehrsangebot auf der Achse Berlin–Erfurt–Nürnberg–München muss wegen einer Totalsperrung nördlich von Bamberg angepasst werden. Dabei kommt es zu Haltausfällen und deutlichen Fahrzeitverlängerungen.

Bauarbeiten in Hessen

Frankfurt – Fulda

Zeitraum: 30. & 31. Januar

Aufgrund von Gleis- und Brückenarbeiten kommt es auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda zu Umleitungen, Haltausfällen und Fahrzeitverlängerungen im Fernverkehr. Vor allen die Verbindungen zwischen Frankfurt und Berlin beziehungsweise Frankfurt und Dresden sind davon betroffen.

Störungen in Niedersachsen

Hamburg – Hannover

Zeitraum: 19. Februar bis 30. März

Aufgrund von Gleis- und Weichenerneuerungen, Brückenarbeiten und Arbeiten zum Lärmschutz kommt es auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover zu Umleitungen, Haltausfällen und Fahrzeitverlängerungen im Fernverkehr. Betroffen sind verschiedene ICE- und IC-Verbindungen.

Ausfälle bei der Bahn in Nordrhein-Westfalen

Köln Messe/Deutz

Zeitraum: bis Dezember 2021

In Nordrhein-Westfalen steht eine Baustelle der Deutschen Bahn ganz besonders im Fokus: Brückenarbeiten unweit des Kölner Hauptbahnhofs. Das hat noch bis Dezember zur Folge, dass vor allem auf einzelnen ICE-Verbindungen der Hauptbahnhof Köln nicht angefahren wird. Stattdessen halten die Züge am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Die Weiterfahrt nach Köln Hauptbahnhof ist dann bei Bedarf mit verschiedenen Regionalbahnen / S-Bahnen möglich.

Dortmund Hauptbahnhof

Zeitraum: ganzjährig

Aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Dortmund Hbf kommt es in Einzelfällen zu dortigen Umleitungen, Gleiswechseln, Anschlussverlusten und Haltausfällen. Unter anderem die IC-Linie Hamburg – Dortmund – Koblenz – Stuttgart ist davon betroffen. Sie fährt weiter Essen und hält nicht in Gelsenkirchen. Ein Teil der im Normalfall in Dortmund startenden beziehungsweise endenden Züge beginnt / endet in Essen. Details kannst du der Homepage der Deutschen Bahn entnehmen.

Bonn Hauptbahnhof

Zeitraum: 16. & 17. Januar

Aufgrund von Bahnsteigarbeiten im Bonner Hauptbahnhof kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Köln und Koblenz zu Umleitungen, Fahrzeitverlängerungen und Haltausfällen im Fernverkehr.

In Richtung Süden verkehrende Züge werden zwischen Köln und Koblenz über die rechte Rheinstrecke umgeleitet. Dabei werden die Halte in Köln Hbf, Bonn Hbf, Andernach und Remagen nicht angefahren. Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz (tief) und größtenteils Bonn-Beuel.

Einzelne in Richtung Süden verkehrende Züge fahren weiterhin über ihren Regelweg und verkehren über die linke Rheinstrecke. Durch die Bauarbeiten können diese jedoch ebenfalls nicht in Bonn Hbf halten und fahren in diesem Zeitraum ersatzweise Bonn-Bad Godesberg an.

Oberhausen – Emmerich

Zeitraum: 25. bis 29. Januar & 22. bis 26. Februar

Aufgrund eines Streckenausbaus kommt es auf der Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich zu Umleitungen, Haltausfällen, Fahrzeitverlängerungen und veränderten Fahrzeiten im Fernverkehr. Züge der internationalen ICE-Linie Frankfurt – Köln – Duisburg – Amsterdam werden ab Köln Hbf über Venlo nach Amsterdam umgeleitet und halten daher nicht in Köln Messe/Deutz, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem. Ersatzhalt ist in Mönchengladbach. Durch die Umleitung ergibt sich eine Fahrzeitverlängerung von 60 Minuten. ICE 121 und ICE 222 entfallen im Bauzeitraum zwischen Frankfurt und Amsterdam. ICE 120 endet von Frankfurt kommend in Düsseldorf Hbf.

Köln – Aachen

Zeitraum: 9. bis 17. Februar & 13. bis 26. März

Aufgrund von Oberleitungsarbeiten kommt es auf der Strecke zwischen Köln und Aachen zu Umleitungen, Haltausfällen, Fahrzeitverlängerungen und veränderten Fahrzeiten im Fernverkehr.

Verspätungen in Sachsen-Anhalt

Knoten Halle

Zeitraum: 14. bis 17. Januar

Aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik kommt es zu einer Totalsperrung am Knoten Halle. Diese führt zu Umleitungen, Haltausfällen und Fahrzeitverlängerungen im Fernverkehr. Details sind der Homepage der DB zu entnehmen.

Störungen in Rheinland-Pfalz

Mainz – Koblenz

Zeitraum: bis 10. Januar

Aufgrund von Oberleitungsarbeiten und Schienenerneuerungen kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Mainz und Koblenz zu Umleitungen, Haltausfällen und Fahrzeitverlängerungen im Fernverkehr. Die IC/EC-Züge der Linie Hamburg – Bremen – Münster – Köln – Mainz – Stuttgart erhalten vom 8. bis 10. Januar aufgrund einer Umleitung in Richtung Stuttgart ab Mainz eine Verspätung von bis zu 30 Minuten. In Richtung Hamburg starten die Züge größtenteils zwischen 30 und 60 Minuten eher an ihren Startbahnhöfen. Teilweise fallen die Halte in Boppard, Heidelberg, Wiesloch-Walldorf, Vaihingen (Enz), Stuttgart, Bruchsal oder Karlsruhe-Durlach aus. Der EC 7 und EC 9 zwischen Hamburg und Interlaken/Zürich fahren bis zu 70 Minuten eher in Hamburg ab. Der EC 8 zwischen Zürich und Hamburg kommt mit 45 Minuten Verspätung in Hamburg an.

Die ICE/IC-Züge der Linie Hamburg – Bremen – Köln – Mainz – Frankfurt – Passau erhalten vom 7. bis 10. Januar in Richtung Passau eine Fahrzeitverlängerung von 30 Minuten. In Richtung Hamburg fahren die Züge an ihren Startbahnhöfen bis zu 50 Minuten eher ab. Bei einigen Zügen entfallen die Haltestellen in Boppard, Bingen, Mainz, Frankfurt Flughafen Fernbahnhof oder Frankfurt Hbf. Bei einem Haltausfall in Frankfurt Hbf hält der betroffene Zug ersatzweise in Frankfurt Süd.

Die IC-Züge der Linie Dortmund – Köln – Koblenz – Mainz – Stuttgart – Ulm halten vom 8. bis 10. Januar nicht in Bingen. In Richtung Ulm fahren einige Züge an ihrem Startbahnhof bis zu 40 Minuten eher ab. In Richtung Dortmund erhalten die Züge ab Koblenz eine Verspätung zwischen 20 und 40 Minuten. Einzelzüge halten ebenfalls nicht in Heidelberg.

Einzelne IC-Züge der Linie Norddeich Mole – Münster – Köln – Koblenz mit Start-/Zielbahnhof Stuttgart/Konstanz halten vom 8. bis 10. Januar nicht in Bingen. Sie erhalten zudem eine Fahrzeitverlängerung von bis zu 30 Minuten.

Bauarbeiten der Bahn in Thüringen

Eisenach

Zeitraum: bis 8. Januar

Wegen Bauarbeiten westlich von Eisenach sind Umleitungen, veränderte Zeiten und Teilausfälle erforderlich.

Entschädigung bei zu hoher Verspätung

Verspätungen lassen sich im Allgemeinen nicht vermeiden, wenn auf der Schiene gebaut wird. Du hast aber trotzdem Anspruch auf Entschädigung, wenn die Verspätung deines Zuges zu umfangreich ausfällt. Kommst du mindestens 60 Minuten (1 Stunde) verspätet an deinem Zielbahnhof an, erhältst du eine Entschädigung in Höhe von 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt. Bei mindestens 120 Minuten (2 Stunden) steht dir eine Entschädigung in Höhe von 50 Prozent des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt zu.

Bist du mit einer Zeitkarte im Fernverkehr unterwegs, bekommst du ab 60 Minuten Verspätung pauschal 5 Euro (2. Klasse) beziehungsweise 7,50 Euro (1. Klasse) erstattet. Mit der BahnCard 100 bekommst du übrigens pauschal 10 Euro (2. Klasse) beziehungsweise 15 Euro (1. Klasse).

Und noch etwas solltest du wissen. Wenn abzusehen ist, dass du mit mindestens 20 Minuten Verspätung an dem auf deiner Fahrkarte aufgedruckten Zielort ankommst, ist die Zugbindung aufgehoben. Hast du zum Beispiel ein Sparpreis-Ticket gebucht, darfst du dann jeden anderen Zug auf der gleichen Strecke nutzen.