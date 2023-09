Strom sparen: So funktioniert es im Haushalt mit Smart Plugs

Die Summe der Elektro-Geräte im Haushalt steigt zusehends – etwa mit Fernseher, PC oder Kühlschrank. Egal, ob du zu Hause bist oder nicht: Elektro-Geräte verbrauchen permanent Strom und halten deine Kosten damit vergleichsweise hoch. Und das auch, wenn du sie überhaupt nicht nutzt. Ein Problem, hauptsächlich in Anbetracht der Energiekrise, die trotz gefüllter Speicher weiterhin im kollektiven Gedächtnis steckt. Wie also Strom sparen in Zeiten wie diesen? Du könntest einfach den Stecker ziehen. Musst du aber nicht, denn es geht mit smarter Technik deutlich einfacher: Smart Plugs.

So funktionieren Smart Plugs

Dass Smart Home dir beim Sparen helfen kann, ist ein offenes Geheimnis. Die Situation lässt sich auch auf die Stromsituation übertragen. Bei jedem Gerät den Stecker zu ziehen, sobald du es nicht mehr nutzt, ist effektiv, aber auch umständlich. Einfacher machen es dir intelligente Steckdosen, respektive Zwischenstecker. Sie sind im Prinzip die Nachfolger der altbekannten Zeitschaltuhren. Jetzt haben sie aber smarte Technik integriert.

Die sogenannte Smart Plug setzt du einfach zwischen Gerät und Steckdose ein, wie es auch bei Zeitschaltuhren der Fall ist. Die smarten Zwischenstecker kannst du jedoch in den meisten Fällen per App bedienen, was dir mehr Kontrolle gibt und die Situation deutlich flexibler gestaltet. So kannst du beispielsweise von unterwegs die Stromzufuhr kappen oder aktivieren.

Geld sparen mit smarten Steckdosen – das brauchst du

Zum einen brauchst du eine internetfähige Steckdose. Anbieter gibt es in diesem Segment viele, beispielsweise AVM, Osram, Hama oder TP-Link. Zu bekommen sind sie bei allen gängigen Elektronikfachhändlern wie MediaMarkt und Saturn oder auch Amazon. Außerdem benötigst du einen Router und ein Smartphone, damit du die Smart Plugs über die passende App steuern kannst. Je nachdem, wie stark dein Eigenheim vernetzt ist beziehungsweise je nachdem, welchen Hersteller du auswählst, brauchst du neben der Smart Plug auch eine Smart-Home-Kommandozentrale. Obendrein solltest du darauf achten, ob die intelligente Steckdose über WLAN oder Bluetooth funkt.

Zu beachten ist, dass es bei smarten Steckdosen Unterschiede im Detail gibt. Es gibt jene, mit denen du „nur“ die Stromzufuhr regulieren kannst. Teurere Modelle bieten hingegen mehr Funktionen, die internetbasiert sind. Mit diesen kannst du die Geräte dann auch per App und aus der Ferne im Detail steuern, Zeitpläne anlegen oder Nutzungszeiten maßgenau einrichten.

Vorteile von Smart Plugs

Zu den Vorteilen der smarten Steckdosen gehört nicht nur die digitale Regelung. Du kannst mithilfe dessen auch Stromfresser enttarnen. Die verbundene App bereitet den gemessenen Stromverbrauch der einzelnen Geräte in Statistiken auf. So kannst du Elektrogeräte, die besonders viel Strom fressen, erkennen und gezielter regulieren.

Wie mit der klassischen, analogen Zeitschaltuhr, kannst du auch mit Smart Plugs Zeiten vorprogrammieren, an denen sich deine Geräte einschalten – beispielsweise Lampen. Zusätzlich lassen sich Szenarien bestimmen, durch die nur bestimmte Elektrogeräte angeschaltet werden. Wenn du im Urlaub bist, kannst hier unter anderem Anwesenheit simulieren oder deine Pflanzen mit Licht und Wasser versorgen.

Wie viel Geld lässt sich mit Smart Plugs sparen?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern hängt von der jeweiligen Wohnsituation ab. Das Umweltbundesamt errechnete schon 2015, dass der Stromverbrauch bei sogenannten „Leerlaufverlusten“ (Standby-Modus) bei mehreren Milliarden Euro liegt – und das allein in Deutschland. Seit 2014 dürfen Geräte allerdings gemäß der EU-Ökodesign-Richtlinie eine maximale Leistung von 1 Watt im Standby-Modus aufweisen.

Aber: Auch Smart Plugs fressen Strom und haben einen eigenen Energiebedarf. Hier solltest du direkt beim Kauf darauf achten, dass das jeweilige Modell einen niedrigen Verbrauch hat.

Als Beispielrechnung: 1 Watt x 365 Tage x 24 Stunden = 8.760 Wh = 8,76 kWh. Bei im Schnitt 36 Cent pro kWh entspricht der Standby-Preis pro Jahr 2,83 Euro. Wenn du eine Entertainment-Anlage mit TV, Receiver, Streaming-Stick, HiFi-Verstärker, Ambient-Beleuchtung, Aktiv-Subwoofer und einer Playstation hast, sind das im Idealfall also 18,40 Euro pro Jahr, die du sparst. Hängst du alles an einen 20-Euro-Plug, hast du den Plug also innerhalb eines Jahres wieder reingeholt. Dabei müssten dann aber alle deine Geräte schon der neuesten Norm mit 1-Watt-Verbrauch im Standby entsprechen.