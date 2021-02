Fernsehen im Garten: So bekommst du dein TV-Signal nach Draußen

Um dir die richtigen Tipps zu geben, die für deine Wohnung und deinen Garten oder die Terrasse und den Balkon passen, musst du zunächst wissen, welche technischen Möglichkeiten du hast. Wir wollen dir dabei im Wesentlichen zeigen, wie du ein TV-Signal als IP-Stream in den Garten oder auf die Terrasse bekommst. Mit diesem kannst du es dann auf Laptop, Tablet oder Smartphone sehen.

Wichtig zu wissen: Unsere Lösungen richten sich an den durchschnittlichen Anwender. Es gibt über die von uns genannten Möglichkeiten hinaus eine Vielzahl von Möglichkeiten, Fernsehsignale zu übertragen. So haben wir aufgrund der notwendigen Vorkenntnisse zum Beispiel Anwendungen mit dem Rasperry Pi außen vor gelassen.

Natürlich kannst du dir auch ein Kabel von deiner TV-Kabeldose oder deinem Satellitenanschluss samt Stromleitung nach Draußen legen, einen Fernseher dort aufbauen und dann schauen. Richtig Smart ist das aber nicht – vor allem, wenn man an das lange Kabel denkt.

So bekommst du dein Sat-Signal in den Garten

Wenn du über Satellit Fernsehen schaust und dieses Signal nach Draußen schicken willst, ist es leider vergleichsweise kompliziert, dein Satelliten-Signal im Garten zu nutzen. Du brauchst dafür einen IPTV-Server. Er wandelt dein Satelliten-Signal in ein IP-Signal um, das du über dein Heimnetzwerk verteilt. Der Standard dafür heißt SAT>IP. Allerdings empfängst du dieses IP-Signal nach Vorstellung der Anbieter nicht auf deinem PC, Tablet oder Smartphone, sondern brauchst einen speziellen Satelliten-Receiver. Dieser wandelt das IP-Signal wieder um in ein TV-Signal. Es gibt auch Fernseher, die Sat>IP direkt decodieren können.

Für den Empfang auf dem Smartphone oder Tablet gibt es einen Trick: Die Fritz TV-App entschlüsselt Sat>IP ebenso und funktioniert auf jedem gängigen Smartphone oder Tablet.

So bekommst du Kabel-TV in den Garten

Ein Kabelfernseh-Signal mobil zu machen ist deutlich einfacher. Denn dafür kannst du auf Technik von AVM zurückgreifen. Möglicherweise hast du deinen Internetzugang per Kabelanschluss und eine FritzBox als Modem. Dann gibt es eine gewissen Wahrscheinlichkeit, dass du die FritzBox 6660 Cable oder 6490 Cable nutzt. Diese kann, wenn du die Funktion freischaltest, dein TV-Kabelsignal in ein IP-Signal umwandeln. Dieses hast du dann auf Smartphone, Tablet und PC über eine spezielle App von AVM überall dort zur Verfügung, wo du WLAN hast.

Wenn du deinen Router von deinem Kabelanbieter hast, kann es allerdings sein, dass die Funktion deaktiviert ist. Sollte das der Fall sein oder solltest du keine entsprechende FritzBox haben, gibt es einen WLAN-Repeater von AVM, der ähnliches leistet. Allerdings ist er bereits ein Auslaufmodell. Den Fritz Repeater DVB-C kannst du jedoch noch gebraucht kaufen. Wenn du ihn an deinen Kabelanschluss anschließt und per WLAN oder besser Netzwerkkabel mit deinem eigentlichen Heimnetzwerk verbindest, stehen dir ebenfalls alle Sender des Kabelnetzes zur Verfügung.

Außerdem kannst du nur jene Sender empfangen, die ohne Verschlüsselung an deinem Anschluss zu empfangen sind. Je nach Anschluss und Rahmenvertrag können das aber eine ganze Menge sein.

Fernsehen per Antenne: DVB-T2

Willst du häufiger im Garten Fernsehen oder deinen Fernseher auch mal mitnehmen, so könnte das klassische Antennenfernsehen eine Alternative sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender kannst du in nahezu ganz Deutschland kostenlos empfangen – und das in HD-Qualität. Du brauchst dazu lediglich einen Fernseher oder einen anderen Empfänger, der DVB-T2 unterstützt. Dadurch, dass du kein Internet brauchst und keine Satellitenschüssel aufbauen musst, ist die Inbetriebnahme überall schnell möglich – also auch im Garten der Freunde. Nur eine Steckdose für den Strom wirst du brauchen. Auf einer eigens eingerichteten Webseite kannst du dich darüber informieren, ob bei dir der Empfang möglich ist.

Willst du auch die Privatsender empfangen, brauchst du freenet TV. Dabei handelt es sich um ein Angebot, bei dem diverse Privatsender als eine Art Pay-TV-Angeboten werden. Alle Informationen zu freenet TV und DVB-T2 haben wir dir in einem ausführlichen Ratgeber zusammengestellt.

Streaming & IPTV

Empfängst du das Fernsehen schon per Internet, hast du es vergleichsweise leicht, das entsprechende Signal auch in deinen Garten oder auf Terrasse und Balkon zu bekommen. In der Regel kannst du deinen Receiver überall in der Wohnung betreiben. Voraussetzung ist, dass er WLAN unterstützt.

Nutzt du beispielsweise Magenta TV der Telekom, so kannst du alternativ zum klassischen Fernseher dein TV-Signal aber auch als Stream auf Handy, Tablet und PC empfangen. Über Smart-TV-Apps oder den Fire TV Stick kannst du auch große Fernseher jenseits des IPTV-Receivers versorgen – ohne monatliche Mehrkosten.

TV-Streaming-Anbieter, die sich dadurch von IPTV unterscheiden, dass sie nicht an deinen Internetanschluss gekoppelt sind, bieten sich als Alternative für das Fernsehen im Garten, auf Terrasse und Balkon an. Auch hier kannst du das TV-Signal der Fernsehsender auf deinen mobilen Endgeräten schauen. Aber auch Smart-TV-Apps sowie Apps für den Fire TV Stick oder Android TV sind von den meisten Anbietern verfügbar. Dadurch bist du voll flexibel. Vorteil der TV-Streaming-Anbieter: Sie sind monatlich kündbar. Das gibt dir die Möglichkeit, gezielt nur die Sommermonate einen Vertrag dort zu nutzen und ihn dann wieder zu kündigen.

Einen Überblick über die aktuellen TV-Streaming-Anbieter und deren Angebote bekommst du in einem weiteren Ratgeber.

All diese Lösungen setzen natürlich ein Internetsignal auf Terrasse, Balkon oder im Garten voraus. Ist das nicht gegeben, musst du noch dafür sorgen, dort Internet zu haben. Wie das geht, zeigen wir dir in einem weiteren Ratgeber.

Jetzt weiterlesen Internet im Garten: Outdoor-WLAN für Terrasse, Balkon & Schrebergarten

TV per Mobilfunk

Hast du beispielsweise im Schrebergarten kein WLAN zur Verfügung, kannst du die deutschen Mobilfunknetze nutzen. In Kombination mit den oben genannten TV-Streaming-Anbietern kannst du so überall Fernsehen schauen. Dabei ist es egal, ob du auf dem Campingplatz, deinem eigenen Garten, im Schrebergarten oder bei Freuden bist.

Hast du einen Handyvertrag bei der Telekom oder Vodafone und nutzt Stream On oder Vodafone Pass, so kann der Datenverkehr, der für das Streaming entsteht, sogar kostenlos sein.

Eine Alternative dazu kann die Buchung sogenannter Day-Flats sein, wenn du nur punktuell Fernsehen per Handy schauen möchtest. Diese Day-Flats ermöglichen dir zum Pauschalpreis von meistens 5 Euro bis zu 24 Stunden lang unlimitierten Datenverkehr. So kannst du gleichermaßen über diesen Zugang Fernsehen aber auch arbeiten, ohne dass dir weitere Kosten entstehen.

Benötigst zu regelmäßig Internet per Mobilfunk als DSL-Ersatz, kannst du dich auch um einen sogenannten Homespot kümmern. Er stellt dir per Mobilfunk ein WLAN-Netz bereit, das du nach Belieben nutzen kannst. Einige Anbieter haben hier auch echte Flatrates im Angebot.