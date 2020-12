Fernseh-Tarife im Vergleich: Vodafone GigaTV vs. Telekom Magenta TV

Telekom und Vodafone (für viele bis heute als Kabel Deutschland oder Unitymedia bekannt) adressieren mit ihren TV-Angeboten unterschiedliche und doch identische Zielgruppen. Die Markennamen Magenta TV (früher bekannt als Entertain TV) und GigaTV sind dir sicher schon einmal über den Weg gelaufen. Beide sprechen sowohl jene Zuschauer an, die klassisch zu Hause Fernsehen schauen und schon Kunde bei der Telekom oder Vodafone sind – aber auch Kunden anderer Anbieter.

Magenta TV und GigaTV: Verschiedene Produkte, verschiedene Zielgruppen

Mit Magenta TV und GigaTV App richten sich Telekom und Vodafone primär an dich, wenn du deinen Internet-Zugang bei einem anderen Anbieter hast, den Fernsehempfang aber über Telekom oder Vodafone nutzen möchtest. Zusätzlich eignet sich diese Produktschiene natürlich auch für dich, wenn du flexibel sein willst. Das gilt sowohl für die vertragliche Nutzung, aber auch für die Praxis. Denn beide Angebote kannst du mobil auf dem Handy oder Tablet nutzen.

Ergänzend dazu gibt es von Vodafone noch GigaTV Net, bei dem die Kunden eine Set-Top-Box auf Android-TV-Basis oder einen Apple TV 4K bekommen. Mit der können sie dann zu Hause wie gewohnt fernsehen. GigaTV Net ist eine Art Zwitter-Lösung zwischen der App- und dem Kabelanschluss zum TV-Empfang. Dieser heißt bei Vodafone „GigaTV Cable“. Vodafone bietet dir GigaTV Cable grundsätzlich überall dort an, wo der Anbieter Kabel-Anschlüsse verlegt hat, GigaTV Net bekommst du mit jedem Internetanschluss.

Magenta TV vs. GigaTV: Der Vergleich der App

Der Unterschied der beiden TV-Streaming-Angebote per App beginnt beim Preis: Während die Telekom monatlich zwischen 10 und 15 Euro berechnet, sind es bei Vodafone 9,99 Euro. Hardware ist in diesen beiden Tarifen nicht enthalten. Bei beiden Anbietern ist der erste Monat zum Ausprobieren kostenlos. Bei der Telekom gilt das allerdings nur für Magenta TV Flex. Dieses Angebot ist binnen eines Monats kündbar. Die Telekom bietet mit etwas mehr als 50 Sendern im linearen Angebot deutlich weniger als Vodafone mit 118 Sendern. Die wichtigen Sender sind aber überall dabei.

In beiden Apps kannst du auch On-Demand-Inhalte abrufen. Bei Vodafone beschränkt sich das aber auf die Mediatheken der enthaltenen Sender. Die Telekom bietet mit der Megathek nicht nur diese Inhalte, sondern bei ARD und ZDF auch zusätzliche Inhalte wie alte Tatort-Folgen. Darüber hinaus gibt es bei der Telekom auch exklusive Serien zu sehen. 20.000 weitere Inhalte sind kostenpflichtig zu haben. Zudem ist bei Magenta TV Smart der Inhalt der RTL-Mediathek TV Now Premium enthalten.

Telekom mit Exklusiv-Serien und Aufnahmefunktion

Zusätzlich zur Megathek bietet die Telekom dir an, bei einigen Sendern die TV-Inhalte in einem cloudbasierten Recorder aufzunehmen und später abzuspielen. Das ist insofern relevant, als die Inhalte in den Mediatheken oftmals nicht vollständig sind oder aufgrund von medienrechtlichen Auflagen nach einigen Tagen wieder gelöscht werden. Mit den individuellen Aufnahmen geschieht das nicht. Auch den Tatort vom Sonntag kannst du so tagsüber auf Abruf schauen – in der Mediathek geht das wegen des Jugendschutzes nicht.

Doch dauerhaft per App Video-Inhalte schauen will wohl niemand. Deswegen bieten beispielsweise Streaming-Anbieter wie Zattoo und waipu.tv auch Lösungen an, um die Streams per Chromecast oder Fire TV auf dem großen Wohnzimmerfernseher zu schauen. Auch die Telekom ermöglicht das per Chromecast und Fire TV. Auch einen eigenen Streaming-Stick bietet die Telekom an: Der Magenta TV Stick bietet neben Magenta TV auch zahlreiche andere Inhalte und Apps. Er basiert auf Android TV.

Vodafone hingegen ermöglicht die sogenannte Big-Screen-Lösung nur, wenn du entweder schon einen eigenen Apple TV 4K hast oder aber bei Buchung der gleichnamigen Zusatz-Option für 5 Euro im Monat. Hier steigen die monatlichen Kosten auf 14,99 Euro. Außerdem berechnet Vodafone dir für die Android-TV-Box, die du dann benötigst, einmalig 49,99 Euro. Diese musst du am Vertragsende an Vodafone zurückschicken.

Was ist GigaTV Net?

Alternativ zu der gerade erwähnten App-Variante mit Zubuchoption kannst du auch GigaTV Net buchen. Der Zugang kostet ebenfalls einmalig 49,99 Euro und hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Dafür bekommen Kunden eine Android-TV-Streaming-Box nach Hause geliefert, die sie nur per HDMI an ihren Fernseher anschließen und mit einem beliebigen Breitbandzugang versehen müssen. Die monatlichen Kosten liegen bei 14,99 Euro, die ersten sechs Monate bei 9,99 Euro.

Die Bereitstellungskosten von knapp 50 Euro fallen auch für Apple TV 4K an. Auch diesen musst du zurückschicken, wenn du ihn dir von Vodafone mietest. Die Kosten inklusive Giga TV Zugang liegen bei 19,99 Euro, im ersten halben Jahr bei 9,99 Euro monatlich.

Ein Zugang für einen zweiten Fernseher kannst du mittels Multiroom-Option für 5 Euro monatlich mit der Giga TV Net Box oder 10 Euro monatlich für den Apple TV 4K buchen. Auch hier fallen einmalig 49,99 Euro an.

Wirklich attraktiv ist das im Vergleich zu Magenta TV nicht. Einen Chromecast oder Fire-TV-Stick oder eben den Magenta TV Stick musst du bei der Telekom zwar auch kaufen, kannst ihn dann aber behalten und auch für andere Dienste nutzen. Und aktuelle Fernseher unterstützen Magenta TV als App auch ohne weiteres Gerät.

Giga TV App oder Magenta TV App? Die Details Giga TV App Giga TV Net Magenta TV Flex Magenta TV Smart Kosten 9,99 Euro pro Monat, kostenlos im 1. Monat 14,99 Euro pro Monat mit GigaTV Net Box

19,99 Euro pro Monat mit Apple TV 4K

sechs Monate 9,99 Euro pro Monat.

Einmalig 49,99 Euro 10 Euro pro Monat, kostenlos im ersten Monat 15 Euro pro Monat

(10 Euro bei 24 Monaten Laufzeit) Mindestlaufzeit 1 Monat 24 Monate 1 Monat 1 Monat Lineare TV-Sender 118, davon 52 in HD 118, davon 52 in HD etwa 50, alle in HD etwa 50, alle in HD On-Demand-Inhalte Mediatheken Mediatheken und 3.000 kostenpflichtige Inhalte Megathek mit Mediatheken und exklusiven Serien und Inhalten, weitere Inhalte kostenpflichtig buchbar Megathek mit Mediatheken und exklusiven Serien und Inhalten, TV Now Premium, weitere Inhalte kostenpflichtig buchbar Aufnahme-Möglichkeit nein nein ja, bis zu 24 Stunden bei entsprechender Rechte-Lage ja, bis zu 50 Stunden bei entsprechender Rechte-Lage Nutzbarkeit Smartphones und Tablets, Apple TV 4K, bei Buchung von Big Screen (+5 Euro/Monat, 49,99 Euro einmalig) auch auf TV-Gerät Smartphones und Tablets, Giga TV Net Box und Apple TV 4K und TV-Gerät Smartphones, Tablets, Chromecast, Fire TV, Web-Browser Smartphones, Tablets, Chromecast, Fire TV, Web-Browser Parallele Streams 2 2 2 3 Sonstiges Integration von Netflix, Zero-Traffic für Kunden von Vodafone Pass Video & Telekom StreamOn Integration von Netflix, Ultra HD, Sprachsteuerung, Zero-Traffic für Kunden von Vodafone Pass Video & Telekom StreamOn Zero-Traffic für Kunden von Telekom StreamOn Zero-Traffic für Kunden von Telekom StreamOn hier buchen hier buchen hier buchen hier buchen

Magenta TV vs. GigaTV: Der Vergleich der Anschlüsse

Nutzt du einen Telekom-Festnetz-Anschluss oder das Kabelnetz von Vodafone (bei vielen noch als Kabel Deutschland oder Unitymedia bekannt), kannst du dir auch überlegen, diese Leitungen für klassisches TV zu nutzen statt TV-Streaming als reines Internet-Angebot.

Dabei ist es bei Vodafone tariflich wieder etwas komplizierter als bei der Telekom. Über sein Kabelnetz bietet Vodafone das Produkt Giga TV Cable an. Dabei handelt es sich um eine Veredelung des reinen Kabelanschlusses, den du vielleicht schon über deine Miete oder die Nebenkosten der Wohnung bezahlst. Als Zubuchoption bekommst du hier für 9,99 Euro monatlich in den ersten sechs Monaten und danach 14,99 Euro einen Receiver mit Aufnahme-Funktion sowie den App-Zugang zu Giga-TV. Der Receiver bietet zudem eine spezielle Oberfläche, in der die TV-Inhalte aufbereitet werden. Außerdem sind zahlreiche Mediatheken vorinstalliert.

Wichtig: Hast du bereits Kabelfernsehen über deinen Mietvertrag oder die Hauseigentümergemeinschaft, zahlst du nur die oben genannten Kosten. Ist deine TV-Kabeldose aber ohne TV-Signal, dann musst du weitere 15 Euro im Monat für das eigentliche Fernsehsignal zahlen. Wer gar keinen Vodafone-Kabelanschluss im Haus hat, kann das Produkt nicht nutzen.

GigaTV Cable, also der veredelte Kabelanschluss, funktioniert nach Angaben von Vodafone nur mit einem Internetanschluss, da dieser für das On-Screen-Menü und die Inhalte auf Abruf benötigt wird. Der Internetanschluss muss aber nicht von Vodafone stammen.

GigaTV Net beim Kabel-Anschluss: TV-Streaming trotz Kabel

Bei GigaTV Cable lässt sich GigaTV Net als Multiroom-Option für den Zweitfernseher hinzubuchen. Das Signal des Zweitfernsehers wird in diesem Fall dann per Internet übertragen, während der Hauptfernseher weiterhin per klassischem Kabelnetz versorgt wird. Nach Angaben von Vodafone werden auf dem zweiten Gerät per Internet TV dann auch alle abonnierten Premium-TV-Sender und Auslandspakete freigeschaltet, die auf dem Hauptgerät zu empfangen sind.

Kunden, die einen DSL-Anschluss bei Vodafone haben oder einen ganz anderen Anbieter nutzen, aber Giga TV nutzen wollen, können dies auch mit dem bereits erwähnten Zwitter-Produkt GigaTV Net machen. Die Kosten zur Erinnerung: 14,99 Euro monatlich ab dem siebten Monat und 49,99 Euro einmalig, davor 9,99 Euro monatlich.. Es handelt sich dabei aber im direkten Vergleich zu GigaTV Cable nicht um die gleichen inhaltlichen Angebote. Das alleine buchbare Internet-TV GigaTV Net hat mit 102 statt 145 Sendern weniger lineare Programme im Angebot, deutlich weniger Mediatheken und auch keine Aufnahme-Möglichkeit.

Was kostet Magenta TV?

Die Telekom wiederum bietet mit Magenta TV noch einmal weniger TV-Sender an – 100 sind es hier, 20 davon in HD. Enthalten ist die Megathek, in der sowohl Zusatzinhalte von ARD und ZDF zu finden sind, aber auch exklusive Serien, die es nur bei der Telekom gibt. Der Receiver kann bis zu 500 GB Aufnahmen speichern. Nachteil: Willst du Magenta TV auch mobil nutzen, musst du die App-Variante ausdrücklich für 4,95 Euro extra buchen.

Magenta TV selbst kostet mindestens 5 Euro monatlich zuzüglich zum Telekom-Anschluss. Das ist die Basis-Version ohne private HD-Sender, ohne Mobil-Zugang und ohne Aufnahmespeicher in der Cloud. Die höherwertigeren Pakete kostet 15 Euro zusätzlich oder gar 20 Euro zusätzlich, beinhalten dann aber auch ein Netflix-Abo.

Allerdings funktioniert Magenta TV nur mit dem passenden Telekom-Receiver, den die Telekom ab 4,94 Euro monatlich vermietet. Die Zusatzkosten für Magenta TV liegen somit bei mindestens 9,94 Euro im Monat. Alternativ zur Receiver-Miete ist übrigens auch ein Kauf möglich.

Das TV-Signal kommt bei der Telekom über die Internetleitung. Ein Zweit-Receiver ist möglich und kostet eine Gerätemiete. Ob zwei HD-Sender parallel oder gar Inhalte in UHD empfangen werden können, ist abhängig von der Datenrate des Anschlusses. Zwei HD-Kanäle parallel zu sehen ist beispielsweise nur mit einem schnellen VDSL-Anschluss möglich, nicht mit einer 16-MBit/s-Leitung.

Internetkosten bei direktem Vergleich beachten

Beachten musst du beim direkten Vergleich vor allem mit Blick auf die Preise, dass die Vodafone-Tarife keinen Breitband-Anschluss beinhalten. Dieser ist bei GigaTV Cable aber erforderlich, um ein Signal zu bekommen. Je nach Region und Anbieter sind 16 Mbit/s-Anschlüsse jenseits der Neukunden-Promotion für etwa 25 Euro im Monat zu haben. Entsprechende Tarife findest du in unserem interaktiven DSL-Vergleich.

Bei Magenta TV Zuhause ist der Internetzugang im Preis bereits enthalten. Wie schnell er ist, richtet sich nach der gebuchten Tarifklasse. Je nach örtlicher Gegebenheit sind bis zu 250 Mbit/s im Downstream, in seltenen Fällen sogar 1 Gigabit per Glasfaser möglich.

Zur besseren Vergleichbarkeit bezieht sich die folgende Tabelle jeweils auf 16-Mbit/s-Leitungen.

Giga TV Cable oder Magenta TV Zuhause? Die Details GigaTV Cable GigaTV Net Magenta TV Basic Magenta TV Smart Kosten Einzelaufstellung 14,99 Euro pro Monat

9,99 Euro pro Monat in den ersten 6 Monaten

einmalig 49,99 Euro

ggf. zzgl. 15 Euro/Monat für Kabel-Grundanschluss

zzgl. beliebiger 16-MBit/s-Breitband-Anschluss für etwa 25 Euro / Monat 14,99 Euro pro Monat

19,99 Euro pro Monat mit Apple TV 4K

9,99 Euro pro Monat in den ersten 6 Monaten

einmalig 49,99 Euro

zzgl. beliebiger 16-MBit/s-Breitband-Anschluss für etwa 25 Euro / Monat 39,95 Euro pro Monat

(in den ersten 6 Monaten 24,95 Euro pro Monat)

zzgl. 4,94 Euro Receiver-Miete

einmalig 69,95 Euro bei Neuanschluss 44,95 Euro pro Monat

(in den ersten 6 Monaten 29,95 Euro pro Monat)

zzgl. 4,94 Euro Receiver-Miete

einmalig 69,95 Euro bei Neuanschluss Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Lineare TV-Sender 145, davon 55 in HD 108, davon 52in HD 100, davon 20 in HD 100, davon 50 in HD On-Demand-Inhalte Mediatheken und kostenpflichtige Leih-Inhalte Mediatheken und kostenpflichtige Leih-Inhalte Megathek mit Mediatheken und exklusiven Serien und Inhalten, weitere Inhalte kostenpflichtig buchbar Megathek mit Mediatheken und exklusiven Serien und Inhalten, TV Now Premium weitere Inhalte kostenpflichtig buchbar Aufnahme-Möglichkeit ja, 1 TB lokaler Speicher nein ja, 500 GB lokaler Speicher ja, 500 GB lokaler Speicher und 50 Stunden in der Cloud Nutzbarkeit TV-Gerät, App für Smartphone & Tablet inklusive Smartphones und Tablets und TV-Gerät, Apple Tv 4K TV-Gerät TV-Gerät sowie drei parallele Streams auf Tablet, Smartphone, Fire-TV oder Smart TV (bis zu 5 Geräte nutzbar) Zweitgerät möglich Giga TV Net Multiroom für 5 Euro monatlich, 49,99 Euro einmalig, setzt zusätzlichen Breitband-Anschluss voraus Giga TV Net Multiroom für 5 Euro monatlich, 49,99 Euro einmalig

mit Apple TV 4K 9,99 Euro monatlich ja, es entstehen zusätzliche Receiver-Kosten. Parallele HD-Nutzung erst ab Magenta TV M möglich ja, es entstehen zusätzliche Receiver-Kosten. Parallele HD-Nutzung erst ab Magenta TV M möglich Sonstiges Integration von Sky und Netflix, weitere TV-Sender als Pay-TV buchbar Integration von Netflix, Ultra HD, Sprachsteuerung Integration von Sky, Amazon Prime Video und Netflix, Ultra HD, weitere TV-Sender als Pay-TV buchbar, höhere Bandbreite gegen Aufpreis. Integration von Sky, Amazon Prime Video und Netflix, Ultra HD, weitere TV-Sender als Pay-TV buchbar, höhere Bandbreite gegen Aufpreis. Enthaltene Bandbreite kein Breitbandanschluss enthalten, zur Nutzung jedoch mindestens 16 MBit/s erforderlich kein Breitbandanschluss enthalten, zur Nutzung jedoch mindestens 16 MBit/s erforderlich 16 Mbit/s 16 Mbit/s hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen