Dayflat Vergleich: Viele Tages-Flatrates sind oft gar keine

Wenn du mit deinem Smartphone oder Tablet das mobile Internet erkunden möchtest, hast du die Möglichkeit Allnet Flats oder spezielle Datentarife zu buchen. Der Nachteil: Oft sind diese Tarife an eine lange Laufzeit gebunden. Ein Monat oder zwei Jahre sind die Regel. Suchst du hingegen spontan für nur einen Tag nach einem Tarif mit möglichst viel Datenvolumen, ist das Angebot schon deutlich eingeschränkter. Wir geben dir einen Überblick.

Dayflat-Tarife im Vergleich

Gemeint sind damit Mobilfunktarife, die dir für 24 Stunden oder einen Kalendertag die Möglichkeit bieten, per UMTS, LTE oder teilweise sogar schon per 5G eine Datenverbindung aufzubauen. Sie tragen Namen wie DayFlat, Day Pack oder Tages-Flat. Du kannst dann mit deinem mobilen Endgerät für den von dir gebuchten Zeitraum auf das Internet zugreifen. Zum Beispiel um Videos zu streamen, Musik zu hören, Games zu zocken, Videotelefonate zu führen oder Fotos und Videos zu verschicken. Doch was kosten Tages-Flatrates eigentlich? Und was musst du bei einer Buchung beachten? Antworten auf diese Fragen gibt dir die folgende Tabelle.

Preis Volumen Netz Zeitraum max. Geschwindigkeit Congstar

Internet-Tagesflat 1,00 Euro 200 MB Deutsche Telekom 24 Stunden 7,2 Mbit/s down

1,4 Mbit/s up optional zubuchbar zu congstar wie ich will Tarif direkt buchen Deutsche Telekom

DayFlat Unlimited 5,95 Euro [mit Handytarif]

9,95 Euro [mit Datentarif] kein Limit Deutsche Telekom 24 Stunden 300 Mbit/s down

50 Mbit/s up



teilweise auch mehr, wenn 5G im Tarif inklusive ist optional zu Vertrags- und Prepaid-Tarifen der Deutschen Telekom zubuchbar direkt buchen Deutsche Telekom

Data Prepaid S 4,95 Euro 1 GB Deutsche Telekom 24 Stunden 300 Mbit/s down

50 Mbit/s up



teilweise auch mehr, wenn 5G im Tarif inklusive ist optional zubuchbar zu Prepaid-Tarifen der Deutschen Telekom direkt buchen JaMobil / Penny Mobil

10 GB Pass 5,00 Euro 10 GB Deutsche Telekom 24 Stunden 25 Mbit/s down

5 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaid-Tarifen von ja!Mobil und Penny Mobil direkt buchen Fyve

Dayflat 4,99 Euro 10 GB Vodafone 24 Stunden 21,6 Mbit/s down

3,6 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaid-Tarifen von Fyve direkt buchen Lidl Connect

DayFlat 4,99 Euro 10 GB Vodafone 24 Stunden 50 Mbit/s down

25 Mbit/s up optional zubuchbar im Classic-Tarif oder zu den Smart-Tarifen von Lidl Connect direkt buchen Vodafone

Tagesflat 24h 4,95 Euro 1 GB Vodafone 24 Stunden 7,2 Mbit/s down

1,4 Mbit/s up up optional zubuchbar zu den Vertragstarifen direkt buchen Vodafone

CallYa DayFlat 10 GB 4,99 Euro 10 GB Vodafone 24 Stunden 500 Mbit/s down

100 Mbit/s up optional zubuchbar zu den Prepaid-Tarifen CallYa von Vodafone direkt buchen Vodafone

CallYa DayFlat Unlimited 6,99 Euro 100 GB Vodafone 24 Stunden 500 Mbit/s down

100 Mbit/s up optional zubuchbar zu den Prepaid-Tarifen CallYa von Vodafone direkt buchen Aldi Talk

Surf-Ticket S 1,99 Euro 1 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaid-Tarifen von Aldi Talk direkt buchen Aldi Talk

Surf-Ticket L 3,99 Euro 10 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaid-Tarifen von Aldi Talk direkt buchen Ay Yildiz

10 GB Tagesticket 4,99 Euro 10 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaidtarifen von AyYildiz direkt buchen Ay Yildiz

20 GB Tagesticket 7,49 Euro 20 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaidtarifen von AyYildiz direkt buchen Blau

Surf Dayflat 4,99 Euro 10 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 25 Mbit/s down

11 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaidtarifen von Blau direkt buchen Fonic

Internat-Tagesflatrate 1,99 Euro 500 MB Telefónica Deutschland / O2 0 bis 23:59 Uhr 21,6 Mbit/s down

8,6 Mbit/s up optional zubuchbar zum Prepaid-Tarif von Fonic direkt buchen freenet Funk

national 1 GB 0,69 Euro 1 GB Telefónica Deutschland / O2 0 bis 23:59 Uhr 225 Mbit/s down

50 Mbit/s up nur per App buchbar direkt buchen freenet Funk

national unlimited 0,99 Euro kein Limit Telefónica Deutschland / O2 0 bis 23:59 Uhr 225 Mbit/s down

50 Mbit/s up nur per App buchbar direkt buchen O2

Day Pack Unlimited 4,99 Euro kein Limit Telefónica Deutschland / O2 0 bis 23:59 Uhr 300 Mbit/s down

50 Mbit/s up optional zu Vertrags- und Datentarifen von O2 zubuchbar direkt buchen O2

Day Pack L 4,99 Euro 25 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 225 Mbit/s down

50 Mbit/s up optional zu Prepaid-Tarifen von O2 zubuchbar direkt buchen Ortel Mobile

Data-Ticket 10 GB 4,99 Euro 10 GB Telefónica Deutschland / O2 24 Stunden 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up optional zubuchbar zu Prepaid-Tarifen von Ortel Mobile direkt buchen

Je nach Tarif erfolgt in aller Regel eine automatische Trennung der Datenverbindung, sobald du das zur Verfügung gestellte Volumen verbraucht hast. Es gibt aber auch Anbieter – zum Beispiel Aldi Talk oder Congstar – wo die Surfgeschwindigkeit für den Rest der von dir gebuchten Zeit auf GPRS-Niveau reduziert wird. Für die Messenger-Kommunikation reicht das dann vielleicht noch aus, alle anderen Internetdienste sind aber de facto nach der Drosselung der Geschwindigkeit nicht mehr nutzbar.

Roamimg-Verbindungen nur eingeschränkt möglich

Möchtest du einen der oben genannten Dayflat-Tarife im EU-Ausland nutzen, solltest du immer darauf achten, dass eine Fair-Use-Policy gilt. Nur einen Teil deines Datenvolumens darfst du tatsächlich abseits der deutschen Landesgrenzen verwenden. Andernfalls ist jeder Anbieter theoretisch berechtigt, dir die entstandenen Mehrkosten in Rechnung zu stellen. Das passiert aber in der Regel nur, wenn du überdurchschnittlich viel im Ausland mit deiner gebuchten Dayflat unterwegs bist.

Darüber hinaus solltest du immer aufpassen und nicht blind einen 24-Stunden-Tarif buchen. Denn bei einzelnen Anbietern sind auch heute noch in den zur Verfügung stehenden 24-Stunden-Optionen nur wenige Megabyte inklusive. Beispielsweise bei der einfachen DayFlat der Deutschen Telekom, die für 1,49 Euro pro 24 Stunden in Prepaid-Tarifen mit gerade einmal 50 MB LTE-Datenvolumen zubuchbar ist. Ähnlich steht es um die DayFlat von Kaufland Mobil: 25 MB kosten hier für 24 Stunden 1 Euro extra.

Aufpassen: Freenet Funk lässt sich nur 30 Tage im Jahr pausieren

Darüber hinaus solltest du beachten, dass sich die App-Tarife von Freenet Funk nur 30 Tage pro Jahr kostenlos pausieren lassen. Jeder weitere Tag, an dem du einen der beiden angebotenen Funk-Tarife nicht nutzt, kostet 29 Cent extra. Nicht viel Geld, aber in Summe wird es schnell teuer. Denn schon 30 zusätzliche Pausentage kosten somit 8,70 Euro. Und das, obwohl du das Angebot gar nicht verwendet hast.

Mit anderen Worten: Nur wenn du die Dayflat von Freenet Funk regelmäßig nutzen möchtest – sie beinhaltet übrigens auch eine deutschlandweite Sprach- und SMS-Flatrate – ist sie für dich die richtige Wahl. Bei nur sporadischem Interesse solltest du besser einen anderen Tarif wählen.

