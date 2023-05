Die besten Arcade-Games: So spielst du die Klassiker kostenlos online

Die Zeit der Arcade-Games mag vergangen sein, doch bis heute bringen klassische Games weit über Generationsgrenzen hinaus Spaß und Spannung. Wir haben sieben Top-Spiele herausgesucht, die du heutzutage kostenlos und jederzeit online spielen kannst. Die Position der einzelnen Spiele in dieser Liste sagt natürlich nichts über deren Qualität aus, es handelt sich lediglich um einige Klassiker, die besonders bekannt sind.

Nummer 1: „Mario Bros.“

Mittlerweile kennt sie jeder, nicht zuletzt durch den Erfolg des Films sind die zwei Brüder Mario und Luigi einmal mehr ins Rampenlicht gerückt. Mario Bros. ist ein Spiel von Nintendo, das als Nachfolger von Donkey Kong, das auch in dieser Liste zu finden ist, veröffentlicht wurde. Das Spiel kam im Jahr 1983 als Arcade-Jump-’n’-Run heraus.

Das Spielsystem von Mario Bros. ist dabei recht simpel. Es ist Marios Aufgabe durch verschiedene Level hinweg Gegnern in Form von Schildkröten auszuweichen und diese zu besiegen. Ein wichtiges Element im Spiel sind die Röhren, aus denen die Schildkröten erscheinen. Diese wurden implementiert, nachdem der Entwickler Shigeru Miyamoto auf seinem Weg nach Hause an einer Wand mit vielen Röhren vorbeigelaufen war. Die Röhren waren seine Lösung für das Problem, dass ohne ein effektives System zum Spawnen und Despawnen nach kurzer Zeit zu viele Schildkröten in der Spielwelt unterwegs wären.

Mario Bros. war das prägendste Spiel der Mario Reihe, wie wir sie heutzutage kennen und lieben. Das Game führte unter anderem Elemente ein, die bis heute in den Spielen zu finden sind. Erst durch dieses Spiel erhielt Mario beispielsweise seinen Beruf als Klempner und auch die grünen Röhren finden heutzutage verschiedenste Anwendungen. Hier findest du Mario Bros. online.

Nummer 2: „Tetris“

Zu diesem Klassiker muss man wohl kaum viel sagen. Tetris ist das einzige Spiel auf dieser Liste, das seinen Ursprung nicht in Japan, sondern in Russland findet. Hier wurde es von Alexei Paschitnow im Jahr 1984 für den sowjetischen Computer Elektronika 60 entwickelt.

Tetris erreichte schnell rasenden Erfolg im Ostblock und das Spiel verbreitete sich über Konsolen und Ländergrenzen hinweg wie ein Lauffeuer. Trotz gerichtlicher Streits mit Nintendo und Atari, konnte Tetris seinen guten Ruf und die Position an der Spitze bewahren. Über die Jahre hinweg gab es eine Vielzahl an Versionen des Spiels. Unter anderem eine Arcade-Version.

Das Spielprinzip von Tetris basiert auf dem sowjetischen Puzzle-Spiel Pentomino, welches der Entwickler digitalisieren wollte. Jedem ist wohl bekannt, dass es bei Tetris darum geht, farbige Blöcke unterschiedlicher Formen lückenlos aufeinanderzustapeln. Gelingt dies, so verschwindet die Reihe, die erfolgreich gefüllt wurde. Erreichen die Puzzleteile die obere Spielfeldgrenze, dann ist das Spiel verloren.

Natürlich kannst du auch Tetris online spielen. Hinter dem Spiel steht bis heute eine starke Community, die sich dem Puzzle-Game gewidmet hat. Es ist eine Sensation, dass viele junge Streamer von offensichtlich älteren Spielern besiegt werden, die Tetris schon seit der Erstveröffentlichung spielen.

Nummer 3: „Metal Slug“

Metal Slug ist ein Klassiker, der 1996 für Neo-Geo-Automaten sowie Heimkonsolen rauskam. Entwickelt wurde das Spiel von der japanischen Firma SNK. Es handelt sich bei Metal Slug um ein Shoot ‘em Up-Game. Mittlerweile gibt es viele Metal Slug-Spiele, die meisten sind online verfügbar. Teils gibt es die Spiele auf Steam, teils kostenlos. Allerdings möchten wir hier auf den ersten Teil der Serie eingehen.

Das Spielsystem ist einfach: Bewege dich durch immer weiter scrollende Level nach vorne und schalte Feinde aus, um deine Punktzahl zu erhöhen. Das Spiel läuft schnell ab, also sind ein gutes Reaktionsvermögen und schnelles Denken gefragt. Im Laufe der Level schaltest du nicht nur Gegner aus, sondern befreist auch Gefangene, um mehr Punkte zu erhalten. Es gibt spezielle Fahrzeuge und Effekte, die das Gameplay abwechslungsreich gestalten.

Am Ende jedes Levels wartet ein Endboss darauf, von dir besiegt zu werden. Die Endbosse sind meist riesige Gefährte, die mit eiserner Verteidigung und brutalen Kampftrupps ausgestattet sind. Anders als bei einem richtigen Arcade Spiel musst du im Fall, dass du stirbst jedoch keine Münzen einwerfen. Stattdessen ist Metal Slug online kostenlos verfügbar und ein einfacher Knopfdruck simuliert den Münzeinwurf, ohne dich Geld zu kosten.

Nummer 4: „Pac Man“

Pac Man hat längst einen Platz in der Popkultur gefunden. Fast jeder Gamer auf der ganzen Welt kennt das Spiel. Das 1980 von Namco in Japan entwickelte Spiel ging um die Welt und haftet bis heute in den Köpfen der Menschen.

In der Arcade Version des Spiels steuerst du Pac Man mit dem Joystick. Das Ziel des Spiels ist es, in einem Labyrinth Punkte zu fressen und Geistern geschickt auszuweichen. Es gibt allerdings sogenannte “Kraftpillen”, die es dem Spieler erlauben, die Geister für eine kurze Zeit zu jagen. Manchmal erscheinen auf dem Spielfeld auch Symbole wie zum Beispiel Kirschen, welche für Extrapunkte eingesammelt werden können. Werden die extra Symbole nicht eingesammelt, dann verschwinden sie nach einiger Zeit einfach wieder.

Pac Man ist eins der populärsten Arcade-Spiele.

Die Level in Pac Man unterscheiden sich nicht in ihrem Design oder dem Spielziel, sondern lediglich in der erhöhten Spielgeschwindigkeit. Dies erhöht den Schwierigkeitsgrad immer weiter. Mittlerweile kannst du Pac Man auf einer Vielzahl von Websites kostenlos spielen. Ein Beispiel hierfür ist Google, welches sein eigenes Pac Man Doodle-Spiel entwickelt hat.

Nummer 5: „Donkey Kong“

Das im Jahr 1981 als Spielhallenautomat veröffentlichte Donkey Kong markierte damals den Durchbruch für Nintendo. Mit über 60.000 verkauften Automaten alleine in den USA festigte Donkey Kong Nintendos Stand als Entwicklerstudio.

Wie bei vielen Arcade-Games ist das Spielsystem auf den ersten Blick sehr einfach. Man erklimmt Leitern und weicht von oben nach unten rollenden Fässern aus. Was einfach klingt, ist jedoch ganz schön schwer. Springt man auch nur einen Bruchteil einer Sekunde zu früh oder zu spät ab, so kommt man mit dem rollenden Fass in Berührung und verliert ein Leben. Manchmal fallen die Fässer auch Treppen herunter und verhalten sich somit nicht zu hundert Prozent berechenbar.

Das Ziel des Spiels ist es, als Jumpman die Dame zu retten, welche der Affe Donkey Kong gefangen hält. Bonuspunkte lassen sich erspielen, indem man für die Dame verschiedene Objekte wie ihre Handtasche einsammelt. Auch Donkey Kong ist mittlerweile online kostenlos verfügbar.

Nummer 6: „Space Invaders“

An der Seite von Pac Man stand in der frühen Entwicklung von Arcade-Games und späteren Videospielen stets Space Invaders. Im Jahr 1978 erschien das von Tomohiro Nishikado programmierte und entworfene Spiel, das von Taito vertrieben wurde. Space Invaders erreichte damals nie zuvor bei Videospielen gesehene Popularität. In Japan wurden kurz nach der Veröffentlichung des Spiels in Spielhallen die 100-Yen-Münzen im gesamten Land knapp.

Das Spielprinzip von Space Invaders funktioniert wie folgt: Der Spieler steuert eine Kanone am Boden des Spielfelds. Die Kanone selbst kann sich von rechts nach links bewegen und Geschosse abfeuern. Von oben nähern sich stetig systematisch angeordnete Reihen von Aliens. Das Ziel des Spielers ist es, die Aliens mit der Kanone abzuschießen, bevor sie den Boden, auf dem die Kanone steht, erreichen. Der Spieler selbst hat unbegrenzte Munition, um sich gegen die Aliens zu verteidigen, allerdings kann immer nur dann ein neuer Schuss abgefeuert werden, wenn der letzte Schuss vom Bildschirm verschwunden ist.

Du startest in jedem Level mit drei Leben. Diese können verloren gehen, indem Aliens die Kanone abschießen, oder ein Alien den Boden erreicht. Du hast außerdem grüne Blöcke, hinter denen du dich verstecken kannst, bis diese entweder von den Aliens oder dir selbst zerschossen werden. Hin und wieder erscheinen auch Raumschiffe auf dem Bildschirm, die du abschießen kannst. Dies bringt wertvolle Bonuspunkte.

Nummer 7: „Streetfighter II“

Streetfighter II ist ein populäres japanisches Arcade-Game, das Capcom im Jahr 1991 veröffentlichte. Es ist der bekannteste Titel der gleichnamigen Reihe, der weltweite Erfolge erzielte.

In Street Fighter II finden sich viele Elemente des Vorgängers Street Fighter wieder. Zwei Gegner kämpfen vor einer exotischen Kulisse und durch Tastenkombinationen ist es dem Spieler möglich, spezielle Manöver auszuführen. In Street Fighter II bat sich nun erstmals die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spielcharakteren auszuwählen, die allesamt verschiedene Kampfstile und Manöver besaßen. Zudem hatten die neuen Charaktere erstmals Hintergrundgeschichten, was sie nochmals komplexer gestaltete.

Viel Lob erhielt Street Fighter II bei seiner Veröffentlichung für die damals großartige Grafik, intuitive Steuerung und das Spieldesign. Das Spiel erreichte einen solchen Kultstatus, dass die Reihe über viele Jahre hinweg fortbestand und sogar einen Film inspirierte. Heutzutage lässt sich Street Fighter II wie so viele andere Arcade-Spiele auch online kostenlos spielen.