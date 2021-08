Zu Freude vieler iPhone-Nutzer: Apple rudert bei umstrittenem Design zurück

Schon seit der ersten Präsentation von iOS 15 im vergangenen Juni beschwerten sich Beta-Tester über das neue Design von Safari. Die nun unten in Daumennähe schwebende Adressleiste war zwar eine willkommene Neuerung, sorgte aber gleichzeitig für Probleme. So verdeckte sie beispielsweise Inhalte oder machte diese in anderen Fällen unerreichbar.

Nach mehreren Design-Iterationen, die unter anderem ein extrem kleines Steuerelement zum erneuten Laden einer Seite mitbrachten, zeigt Apple mit iOS 15 Beta 6 nun weitere Änderungen an Safari. Neben der Anpassungen am Browser entfernte das Unternehmen aber auch ein großes neues Feature aus dem kommenden Betriebssystem.

Apple hat sich mit dem neuen Design den Beschwerden vieler Beta-Tester von iOS 15 angenommen. Diese hatten sich schon vor Wochen gewünscht, dass Apple sich von der schwebenden Adressleiste distanziert. Stattdessen sollten bereits existierende Apps wie Maps oder Kurzbefehle als Vorbild dienen. Genau in diese Richtung hat sich das neue Design entwickelt, das zum Beispiel Federico Viticci auf Twitter zeigt.

Die Adressleiste ist nun unterhalb der dargestellten Seite angebracht. Gleichzeitig ist eine traditionelle Leiste mit den üblichen Browser-Funktionen zurückgekehrt. Anwender, die sich mit dem neuen Design nicht anfreunden können oder wollen, haben außerdem in der aktuellen Beta-Version die Option, eine oben angebrachte Adressleiste zu aktivieren.

Inwiefern Apple bis zur finalen Version von iOS 15 noch weitere Änderungen an Safari vornehmen wird, ist unbekannt. Es ist aber denkbar, dass genau diese Option wieder aus den Einstellungen verschwindet.

Apple entfernt SharePlay aus Beta 6

Neben den Safari-Anpassungen hat Apple außerdem eine für iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und macOS Monterey groß angekündigte Neuheit vorübergehend auf Eis gelegt. SharePlay, welches beispielsweise das gemeinsame Schauen einer TV-Serie oder Films mit Freunden erlauben soll, wird nicht Bestandteil der ersten Version von iOS 15 sein.

Apple kündigte an, dass SharePlay erst in einem späteren Update im Laufe des kommenden Herbsts erscheinen wird. Konkretere Informationen sind bislang nicht bekannt. Es ist möglich, dass das Feature beispielsweise mit iOS 15.1 oder iOS 15.2 offiziell eingeführt wird.

Wir erwarten die finalen Versionen von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 im kommenden September. Auf macOS Monterey müssen wir möglicherweise noch etwas länger warten. Einen konkreten Termin könnte Apple etwa im Rahmen eines September-Events fürs iPhone 13 bekannt geben.