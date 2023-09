Zeekr X kommt: Gefahr für VW ID.3 und Cupra Born

Um es direkt vorwegzunehmen: Eine bahnbrechende Innovation ist der Zeekr X nicht. Denn das neue E-Auto steht auf der gleichen Plattform, die auch schon den Smart #3 und den Volvo EX30 bedient. Zeekr gehört wie Smart, Polestar und Volvo zum chinesischen Geely-Konzern. Zwar gibt es beim Zeekr X optische Unterschiede zu den Schwestermodellen, Antriebe und Batterien sind aber quasi identisch.

Zeekr X bietet 22 kW AC-Ladeleistung

Grundsätzlich an Bord: eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 69 kWh. Sie ist mit acht Jahren Garantie bis zu 200.000 Kilometer ausgestattet und ermöglicht im einmotorigen, heckgetriebenen Long-Range-Modell eine Reichweite nach WLTP-Norm von bis zu 445 Kilometern. Wer sich für die Allrad-Variante (Privilege AWD) entscheidet, kommt in der Spitze auf 425 Kilometer. Auf der Langstrecke auf der Autobahn solltest du aber eher mit jeweils 100 Kilometern weniger kalkulieren.

Eine Wiederaufladung an Schnellladesäulen (DC / HPC) ist über ein 400-Volt-System mit bis zu 150 kW möglich. Das ist eher durchschnittlich. Viel wichtiger aber: Auch an Normalladesäulen (AC) oder an der heimischen Wallbox erlaubt der Zeekr X über das Bordladegerät eine flotte Wiederaufladung mit bis zu 22 kW. Viele andere Elektroautos erlauben heutzutage nur 11 kW AC-Ladeleistung. Und wer einmal erlebt hat, wie praktisch auch eine rasche Wiederaufladung an AC-Ladesäulen sein kann, wird dieses Plus beim Energiefluss nicht mehr missen wollen.

Aufgeräumt und schlicht präsentiert sich auch das Internieur des Zeekr X.

Bis zu 428 PS

Die Leistung des Zeekr X mit Allradantrieb liegt bei 315 kW (428 PS), eine Beschleunigung von 0 auf 100 gelingt laut Herstellerangaben in 3,8 Sekunden. Wer sich für das Long-Range-Modell entscheidet, muss mit 200 kW (272 PS) und einem Sprint auf gleicher Strecke in 5,6 Sekunden auskommen. Während der Allradler auf 20 Zoll großen Rädern unterwegs ist, sind beim Modell mit Heckantrieb nur 19 Zoll große Räder. In der Spitze sind 180 km/h möglich.

Zu den nutzbaren Extras gehören unter anderem ein Augmented-Reality-Head-up-Display, eine serienmäßige Wärmepumpe, Massagesitze und ein 5G-fähiges Infotainmentsystem. Es wird über einen 14,6 Zoll großen Touchscreen bedient und durch eine 8,8 Zoll große Instrumentengruppe hinter dem Lenkrad ergänzt. Wer mag, kann den rund 4,40 Meter langen, knapp 1,60 Meter hohen und mit einem Radstand von knapp 2,8 Metern gesegneten Zeekr X auch selbständig einparken lassen.

Und natürlich fehlt es auch an diversen Assistenzsystemen nicht. Der Hersteller spricht von 19 an der Zahl. Zusätzlich sorgen sieben Airbags für Sicherheit. Optisch fallen die kurzen Überhänge vorne und hinten auf. Ebenso die rahmenlosen Türen.

Was kostet der Zeekr X?

Vorbestellungen des neuen Zeekr X sind ab sofort möglich. Allerdings musst du dich noch etwas gedulden, bis du dein neues Elektroauto dann auch wirklich fahren kannst. Denn aktuell wird ein Lieferfenster angegeben, das zwischen April und Juni 2024 liegt.

Entscheidest du dich für das Long-Range-Modell mit Heckantrieb, musst du mindestens 44.990 Euro einplanen; Umweltbonus noch nicht eingerechnet. Das besser ausgestattete Privilege-Modell mit Allradantrieb ist ab 49.990 Euro zu haben.

Kompakt-SUV mit steilem Heck: der Zeekr X.

Bei den Lackierungen ist nur die graue Variante ohne Extrakosten zu haben. In Beige, Weiß oder Grün sind bis zu 1.600 Euro Aufpreis zu zahlen. Im Innenraum ist ein schwarz-graues Erscheinungsbild serienmäßig. Wer sich für ein blau-weißes Interieur entscheidet, muss 1.500 Euro extra zahlen.