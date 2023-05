YouTube: Noch mehr Werbung als bisher! Wenn du das nicht willst, musst du zahlen

Werbung ist meist lästig und stört die Zuschauer beim Streamen. Doch dem Magazin Variety zufolge hat der Tech-Riese Google auf der Veranstaltung „YouTube Brandcats“ bekannt gegeben, dass viele Änderungen auf YouTube und seine Zuschauer zukommen. Vor allen Dingen: mehr Werbung. Google will die Werbeschaltung verändern und gleichzeitig neue Werbeformen einbinden.

YouTube: Was bedeutet mehr Werbung?

Bestimmt kennst du auf YouTube die 15-Sekunden-Formate für Werbung, das immer wieder zu sehen sind. Jetzt soll die Laufzeit einer 15 Sekunden langen Werbung auf ganze 30 Sekunden erhöht werden. Dieses Format soll aber nur für alle besonders leistungsstarken Inhalte gelten, die von Google als solche eingestuft worden sind. Das bedeutet trotzdem nicht, dass der 15 Sekunden-Werbeclip verschwindet, er wird nach wie vor ausgestrahlt. Künftig werden keine zwei Werbeclips mit einer Länge von jeweils 15 Sekunden abgespielt, es wird ein längerer Clip folgen, welchen du nicht überspringen kannst. Zusätzlich ist eine weitere neue Werbeform geplant.

Wer bei einer Wiedergabe ein Video pausiert, dem wird Werbung angezeigt. Solch ein ähnliches Werbeprinzip nutzen HBO und Hulu in ihren Streaming-Apps in den USA. Auf YouTube soll der bereits pausierte Stream in einem kleineren Fenster sichtbar sein. Daneben soll Werbung eingeblendet werden, die sich bei Bedarf auch ausblenden lässt.

Warum du dir überlegen solltest, wo du schaust

Diese Art von Werbung soll es jedoch nur geben, wenn YouTube auf einem Fernsehgerät geschaut wird. Ob der Stream dann auf einem Smart-TV oder einem externen Streaming-Gerät läuft, sollte von keiner Bedeutung sein. Wann die neuen Werbeformate für den Streamingdienst in Kraft treten werden, steht derweil noch nicht fest.

All die neuen Werbeformate will der Konzern allen Kunden von YouTube-Select, eine spezielle Werbeplattform von Google, anbieten. Dort kann Werbung für die besten fünf Prozent aller YouTube-Inhalte gebucht werden. Falls du dir die ganzen Werbungen ersparen möchtest, kannst du ein Premium Abo abschließen. Bei der Nutzung von YouTube mit Werbeblockern soll die Plattform darauf hinweisen, wie Google erst vor einigen Tagen bekannt gab. Sollte ein Zuschauer einen Werbeblocker wirklich nutzen, wird dieser gebeten, ihn abzuschalten oder auf YouTube-Premium zu wechseln.