YouTube: Diese neuen Features erhältst du nur im Premium-Abo

Nach wie vor dürften vor allem die fehlende Werbung sowie der enthaltene Musik-Dienst die wichtigsten Gründe für das Premium-Abo sein. YouTube versucht nun jedoch mit fünf weiteren Neuheiten neue Nutzer zu finden, die gewillt sind, monatlich rund 12 Euro zu bezahlen. Das Unternehmen präsentierte zuletzt im Februar die Möglichkeit, ein Video mit mehreren Sprachen anbieten zu können. Diese Funktion ist im Gegensatz zu den Neuheiten in der aktuellen Ankündigung für alle Nutzer verfügbar.

YouTube: Fünf neue Features für Premium-Nutzer

In einem Blog-Post erklärt YouTube die einzelnen Funktionen, die größtenteils sowohl für Android und iOS zur Verfügung stehen. Die erste Neuheit ist die Möglichkeit, nun auch auf dem Tablet und Smartphone mehrere Videos in die Wiedergabeliste einzufügen. Damit kannst du beispielsweise Videos planen, die du unterwegs ansehen willst. Hast du einen gewünschten Titel gefunden, kannst du diesen über das Dreipunkt-Menü entweder am Anfang oder Ende der Wiedergabeliste platzieren. Die Wiedergabe des aktuellen Videos wird dadurch nicht beeinflusst.

Als zweite Neuheit für mobile Nutzer nennt YouTube die Möglichkeit, Videos gemeinsam mit Freunden anzusehen. Auf Android-Geräten setzt man hier auf Google Meet Live Sharing. iPhone- und iPad-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden. YouTube will hier SharePlay nutzen. Andere Streaming-Dienste wie Disney+ bieten dieses Feature bereits seit längerer Zeit an.

Eine weitere Neuheit, die die eigentliche Wiedergabe von Videos betrifft, ist ein besserer Übergang beim Wechsel zwischen mehreren Geräten. Wenn du also die Wiedergabe eines Videos beendest, speichert YouTube den aktuellen Fortschritt. Danach kannst du die Wiedergabe auf anderen Geräten nahtlos fortsetzen.

YouTube Premium erlaubt des Weiteren bereits den Download von Videos, damit du diese auch Offline ansehen kannst. Eine Erweiterung dieser Funktion sind die sogenannten Smart Downloads. Während dein Smartphone mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, lädt die App automatisch die vorgeschlagenen Videos herunter. Schon heute kannst du diese empfohlenen Inhalte im Download-Bereich der App einsehen und auf Wunsch manuell laden.

Höhere Bildqualität in 1080p

Bereits seit einigen Monaten experimentiert YouTube mit einer Verbesserung der Videos im 1080p-Format. Premium-Abonnenten mit einem iOS-Gerät sollen der Ankündigung zufolge die gesteigerte Bitrate dieser Videos in den kommenden Wochen nutzen können. Das altbekannte 1080p wird aber weiterhin vorhanden sein.

Web-Nutzer sollen das Feature in Form eines YouTube-Experiments ebenfalls bald testen können. Angaben zur Android-Version der Funktion macht das Unternehmen nicht.