YouTube-Nutzer außer sich: Neue Regelung kommt nicht gut an

Spätestens seit TikTok und Twitch eingeführt wurden und an Beliebtheit gewannen, handelt es sich bei YouTube nicht mehr die weltweit unangefochtene Nummer 1 unter den Video-Plattformen. Dennoch genießt das Portal nach wie vor einen sehr hohen Grad an Popularität. Im Jahr 2022 verzeichnete YouTube über 2,5 Milliarden aktive Nutzer – und zwar monatlich. Doch dies könnte sich künftig ändern. Denn derzeit scheint Mutterkonzern Google respektive Alphabet eine Maßnahme zu testen, die ernsthafte Konsequenzen mit sich bringen würde. Wobei diese nicht zwangsläufig positiver Natur wären.

YouTube blockiert AdBlocker

Einige YouTube-Anwender, die einen AdBlocker nutzen, erhielten in den vergangenen Tagen eine Einblendung der Plattform, die AdBlocker für nicht zugelassen deklarierte. Darauf deutete zunächst der Post eines Reddit-Nutzers hin, der das entsprechende Pop-up-Fenster als Screenshot verewigte. Die Maßnahme begründet YouTube damit, dass die Website als werbefinanzierte Plattform auf Werbeeinblendungen angewiesen sei. Anschließend wurde YouTube Premium beworben – mit der Möglichkeit, das Abonnement sofort auszuprobieren. Grundsätzlich entspricht dies alles der Realität des Internets. Unzählige Plattformen finanzieren sich und ihre Inhalte über Werbung. Dennoch kam diese Maßnahme bei den YouTube-Nutzern nicht gut an. Diese kritisierten in erster Linie jedoch nicht die neue Strategie per se, sondern die Tatsache, dass YouTube die Zahl, Länge und Penetranz der Anzeigen in den vergangenen Jahren immer weiter steigerte.

„Dreimal 30 Sekunden Werbespots für ein fünfminütiges Video anschauen zu müssen, ist einfach nur nervig“, schreibt ein Reddit-Nutzer. Andere Anwender kritisierten indes nicht die Länge, sondern die Art der Werbung: „Solange YouTube Anzeigen, bei denen es sich eindeutig um Betrug handelt, weiterhin grünes Licht gibt, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu blockieren.“ Ein weiterer Anwender kündigt derweil an, dass, sollte die Maßnahme erfolgreich implementiert werden, er YouTube nie wieder benutzen werde. In nächster Zukunft dürfte dies allerdings nicht geschehen.

YouTube testet AdBlocker

Zunächst nur ein Feldversuch

Wie ein YouTube-Mitarbeiter gegenüber einem Reddit-Moderator bestätigt haben soll, handelt es sich bei der Maßnahme zunächst lediglich um einen Test. Und zwar um einen, der anscheinend nur im geringen Umfang durchgeführt wird. Das weitere Vorgehen von YouTube dürfte von den Ergebnissen dieses Feldversuchs abhängen. Möglicherweise auch davon, ob die Maßnahme Anwender dazu bewegt, ein YouTube-Premium-Abonnement für hierzulande rund 12 Euro pro Monat abzuschließen. Diejenigen Reddit-Nutzer, die sich dazu geäußert haben, scheinen diese Möglichkeit jedoch nicht in Betracht zu ziehen: „Jetzt ist es absolut ausgeschlossen, dass ich es (AdBlocker) jemals deaktiviere oder für Premium bezahle. Der Zug ist abgefahren.“