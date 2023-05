Die Google-Suche verändert sich grundlegend: Das kommt auf dich zu

Die IO ist das Google-Event des Jahres. In diesem Jahr gab es neben jeder Menge neuer Hardware einen ersten, exklusiven Blick auf die neue Google-Suche. Der KI-Trend rund um ChatGPT macht auch bei Google keinen Halt. Mit „Bard“ entwickelt man eine Alternative zu ChatGPT und wird diese in den kommenden Monaten in die Suche einbauen.

Google-Suche wird sich grundlegend verändern

Die normale Google-Suche sieht seit vielen Jahren gleich aus: Eine Reihe von Links und je nach Thema ein paar Info-Karten rechts daneben. Doch schon bald soll künstliche Intelligenz in die Suche einziehen.

Ähnlich wie bei ChatGPT soll die KI von Google die eingegebenen Suchbefehle selbst beantworten, statt auf Links von anderen Seiten zu verweisen. Möchte man weiterhin die normalen Suchergebnisse sehen, muss man zuerst nach unten scrollen. Denn die KI-Ergebnisse sollen prominent über den gewohnten Links angezeigt werden.

So soll die Google-Suche in Zukunft aussehen

Google nennt diesen neuen Bereich „AI Snapshot“ und möchte die Funktion in den kommenden Monaten für alle Nutzer verteilen.

Quelle oder Konversation

Dezente Links unter der automatisch generierten Antwort verweist auf die Quellen, an denen sich Googles künstliche Intelligenz bedient hat. Alternativ lässt sich von hier auch ein Konversations-Modus starten. Damit kannst du, ähnlich wie bei ChatGPT, dich per Chat mit der KI unterhalten. Etwa um deine Frage zu konkretisieren oder weitere Fragen zum selben Thema beantwortet zu bekommen.

Bei welchen Fragen sich der neue AI Snapshot einschaltet, entscheidet sich danach, ob die KI ihrer Ansicht nach etwas Hilfreiches zum Thema beitragen kann. Bei manchen Themen wie Gesundheit oder Finanzen verzichtet Google komplett auf die KI und blendet weiterhin die gewohnten Suchergebnisse oben ein.

Auch soll Werbung weiterhin eine wichtige Rolle bei den Suchergebnissen spielen. So sollen Ergebnisse von Google Shopping noch über der KI-Antwort eingeblendet werden, wenn es sich bei der jeweiligen Suche anbietet.