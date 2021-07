Xiaomi redet Klartext: So lange gibt es Updates für dein Smartphone

Das Smartphone-Angebot von Xiaomi gehört zu einem der größten und unüberschaubaren auf dem Markt. Zusammen mit den Untermarken Redmi und Poco bringt man jedes Jahr eine Vielzahl von Smartphones auf den Markt. Im Gegensatz zu anderen Herstellern wie Samsung oder Oppo war die Update-Frage bei Xiaomi jedoch stets ungeklärt. Eine offizielle Roadmap zeigt nun, welche Geräte wie oft und wie lange mit Softwareupdates bedacht werden. Auch Informationen zur Verteilung von Android 12 finden sich in dieser Liste.

Die Android-Sicherheitsupdates sind viel wichtiger als das nächste Android 12 Update. Google veröffentlicht diese kleinen Patches monatlich und behebt damit Sicherheitslücken im Betriebssystem. Hersteller von Android-Smartphones sollten diese daher zeitnah an ihre Kunden ausliefern. Bei Samsung bekommen alle Smartphones der Note-, S- oder Fold-Reihe diese Updates monatlich angeboten. Günstigere Smartphones quartalsweise. Auch bei Oppo gibt es monatliche Updates für die Find-Reihe und quartalsweise Updates für günstigere Reno– und A-Smartphones.

Xiaomi will die Updates hingegen bei all seinen Smartphones quartalsweise ausliefern. Egal, ob es sich dabei um ein 89 Euro teures Redmi 9 oder ein 1199 Euro teures Xiaomi Mi 11 Ultra handelt. Man behält sich jedoch vor, diesen Zeitplan je nach Gerät und Region zu variieren. Nur das Mi A2 und A3 bekommen ihre Updates monatlich, da sie Teil des Android-One Programms sind und nicht auf die MIUI-Oberfläche setzen.

Diese Xiaomi-Smartphones erhalten aktuell quartalsweise Updates:

Xiaomi: Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10i, Mi 9T Pro, MI Play, Mi 10, Mi 10 lite 5G, Mi 10 Pro, MI 9, Mi 9 Lite, MI 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, MIX 3,Mi 11 Lite 5G,Mi 11 Ultra

Redmi: Redmi 7A, Redmi Go, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 10X 4G, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi 8A Pro, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A, Redmi 9AT, Redmi 9i, Redmi 9C, Redmi 9C NFC, Redmi Go, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi 9T, Redmi Note 10T 5G, Redmi Note 10 Pro Max

Poco: Poco C3, Poco F2 Pro, Poco M2, Poco M2 Pro, Poco X2, Poco X3, Poco X3 NFC

Manche Xiaomi-Smartphones besitzen ein „Android Enterprise Recommended“ Siegel. Bei diesen verpflichtet sich Xiaomi über einen Zeitraum von drei Jahren nach Marktstart Updates anzubieten. Daraus ergeben sich folgende Angaben:

Mi 11 Reihe bis April 2024

Redmi Note 10 Reihe bis März/April 2024

Redmi 9T bis Dezember 2023

Mi 10T Reihe bis Oktober 2023

Redmi 9 bis Juni 2023

Redmi Note 9 Pro bis Mai 2023

Xiaomis Pläne zu Android 12

Xiaomis MIUI unterscheidet sich stark von normalem Android. So sind neue MIUI-Versionen auch nicht an eine spezielle Android-Version gebunden. Neue Features oder ein frisches Design kommen somit schnell auch bei günstigen oder älteren Geräten an. Wenn der Hersteller im Spätsommer MIUI 13 ankündigt, wird dieses Update nicht nur auf Android 12, sondern auch auf älteren Geräten mit Android 11 oder Android 10 laufen.

Dennoch können sich Xiaomi-Nutzer bereits auf Android 12 freuen. Denn in dem neuen Support-Dokument werden bereits einige Smartphones genannt, die man garantiert mit dem Update ausstatten möchte. Hierzu zählt die Redmi Note 10 Reihe, die Xiaomi Mi 11 Reihe sowie das Redmi 9T. Diese Liste ist jedoch bei Weitem nicht vollständig. In unserem Ratgeber zu Android 12 findest du eine ausführliche Liste mit unseren Vermutungen.