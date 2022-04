Xiaomi stellt Poco F4 GT vor: Flaggschiff-Gaming für 500 Euro

Mit seiner Untermarke Poco hat Xiaomi schon viele wirklich interessante Smartphones auf den Markt gebracht. Angefangen mit dem legendären Pocophone F1 kann die F-Serie mit Flaggschiff-Leistung zu günstigen Preisen punkten. Das neue Poco F4 GT richtet sich speziell an Gamer und kommt mit Flaggschiff-Prozessor und echten Schultertasten daher. Wir konnten uns das Smartphone bereits vor Veröffentlichung ansehen.

Poco F4 GT: Display und Design

Das Poco F4 GT ist ein großes und massives Smartphone. Mit seinem kantigen Metall-Rahmen und einem Gewicht von 210 Gramm wirkt es jedoch keineswegs klobig, sondern macht einen robusten und hochwertigen Eindruck. Beim Kauf kannst du zwischen drei verschiedenen Farben wählen: Schwarz, Silber und Gelb. Alle drei Farbvarianten haben dabei ein in meinen Augen gelungenes, nicht zu aufdringliches Design mit Gaming-Fokus. Interessantes Detail: in dem „Blitz“ auf der Rückseite befindet sich wirklich der Blitz der Kamera. Zudem sind zwei RGB-Streifen in das Kameramodul eingelassen, welche im Game-Modus aufleuchten, aber auch als Benachrichtigungs-LED genutzt werden können.

Das Poco F4 GT in allen drei Farben

Das flache, 6,67 Zoll große Display bietet ein AMOLED-Panel mit 120 Hertz Bildwiederholrate sowie einer Touch-Erkennungsrate von 480 Hertz. Die Helligkeit erreicht im Alltag 800 Nits, kann jedoch kurzfristig deutlich heller werden und HDR10+ Inhalte darstellen. Für den Schutz vor Kratzern und Brüchen spendiert Xiaomi dem Smartphone Gorilla Glass Victus.

Oben und unten im Rahmen befinden sich Stereo-Lautsprecher, welche so positioniert sind, dass sie beim Spielen nur schwer blockiert werden können. Einen Kopfhörer-Anschluss bietet das Smartphone nicht. Hier musst du dich auf Bluetooth 5.2 oder einen USB-C-Adapter verlassen.

Performance kann mit Flaggschiffen mithalten

Beim Prozessor setzt das Poco F4 GT auf den Snapdragon 8 Gen 1 – den aktuell leistungsstärksten Prozessor für Android-Smartphones. Unser AnTuTu-Benchmark bescheinigt dem Smartphone einen Score nur wenige Punkte unter der Millionen. Somit teilt sich das Poco F4 GT den Titel des leistungsstärksten Android-Smartphones mit dem Xiaomi 12 Pro und dem Motorola Edge 30 Pro.

Größere Fortschritte bewirbt Xiaomi beim Hitzemanagement. So soll das Poco F4 GT mit einer neuen Flüssigkeitskühlung ausgestattet sein, um den Prozessor und Akku auch bei langen Gaming-Sessions zu kühlen. In unserem ersten Eindruck scheint diese Wärmeabfuhr vom Prozessor gut zu funktionieren. Auch nach mehreren Benchmarks lieferte der Prozessor seine Top-Leistung und blieb relativ kühl. Von außen wird das Smartphone jedoch bereits nach kurzer Zeit merklich wärmer.

Beim Kauf kannst du zwischen einem Modell mit 8+128 Gigabyte Speicher und 12+256 Gigabyte Speicher wählen. Da der Speicher nicht erweiterbar ist, solltest du vor dem Kauf überlegen, wie groß deine Spielesammlung sein soll.

Bei den Funk-Standards bietet das Poco F4 GT ebenfalls Flaggschiff-Ausstattung. So sind schnelle Datenraten zum Spielen sowohl unterwegs mit 5G-Mobilfunk als auch im heimischen WLAN sichergestellt. Alle hierzulande benötigten 5G-Frequenzen und der aktuelle WiFi-6E Standard werden hierbei unterstützt. Selbst mit meinem alten WiFi-5 Router konnte ich im Speedtest ein Ergebnis von 1.000 MBit/s erreichen und damit die komplette Geschwindigkeit meines Anschlusses ausnutzen.

Die Gaming-Features des Poco F4 GT

Neben den üblichen Software-Features wie einem Spiele-Hub mit Leistungs-Boost und verschiedenen Schnelleinstellungen bietet das Poco F4 GT zwei physische Trigger. Hält man das Smartphone im Querformat befinden sich diese oben links und rechts wie bei einem Controller. Standardmäßig sind die beiden Zusatzbuttons eingeklappt und schließen bündig mit dem Rahmen des Geräts ab. Mit einem Slider können sie bei Bedarf ausgeklappt und für jedes Spiel individuell konfiguriert werden.

Außerhalb von Spielen können die beiden Buttons auf Wunsch für Schnellzugriffe auf die Kamera, Taschenlampe oder andere Features genutzt werden.

Ebenfalls besonders ist der lineare Vibrationsmotor. Dieser ermöglicht präzise Vibrationen wie bei anderen Flaggschiff-Smartphones wie etwa dem Galaxy S22 oder Pixel 6 ist jedoch deutlich stärker. In ausgewählten Spielen wie etwa Garena Free Fire (eine Art PubG-Klon) sind damit gezielte Vibrationen wie in einem Controller möglich.

120 Watt Gaming-Netzteil

Beim Auspacken ist uns die ungewöhnlich schwere Box aufgefallen. Grund dafür ist nicht das Poco F4 GT selbst, sondern das mitgelieferte Netzteil. Dieses bietet eine Leistung von stolzen 120 Watt und ist dank Galliumnitrid-Technologie ziemlich kompakt jedoch schwer. Ganze 198 Gramm bringt das Netzteil alleine auf die Waage. Eine komplette Ladung dauert laut Xiaomi nur 17 Minuten. Auch beim Spielen soll sich der Akku in nur 27 Minuten komplett vollladen lassen. Dieser bietet eine Kapazität von 4700 mAh.

Netzteil und Ladekabel des Poco F4 GT

Auch beim mitgelieferten Ladekabel hatte Xiaomi die Gaming-Zielgruppe im Blick. So ist dieses mit einer Länge von rund 150 Zentimetern länger als gewöhnlich und am Smartphone um 90 Grad angewinkelt.

Unspektakuläre Kameras

Wie für Gaming-Smartphones üblich, ist die Kamera-Ausstattung eher unspektakulär und auf solidem Mittelklasse-Niveau. So bietet das Poco F4 GT eine 64 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f/1.9 und ohne optische Bildstabilisierung. Zur weiteren Ausstattung zählt eine 8 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera sowie ein 2 Megapixel Makro-Sensor. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 20 Megapixeln und ist in einem Punchhole in der Mitte des Bildschirmrands untergebracht.

Preise und Early-Bird-Aktion

Mit dem Poco F4 GT hat Xiaomi ganz klar Smartphone-Gamer im Blick und spricht diese Zielgruppe gezielt an.

Mit einem regulären Preis von 599,90 Euro für die 8+128 Gigabyte-Version ist das Smartphone verglichen mit anderen Gaming-Smartphones sehr preiswert. Kein anderes Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1 ist günstiger erhältlich. Die größere Variante mit 12+256 Gigabyte kostet 100 Euro mehr. Beide Varianten sind ab sofort bei Poco selbst und bei Amazon erhältlich.

Für alle Käufer bis einschließlich dem 29. April gibt es zudem 100 Euro Rabatt auf beide Varianten. Damit ist das Smartphone kurzzeitig für unter 500 Euro erhältlich.