WhatsApp bekommt 7 neue Funktionen: Gruppen-Modus, Emoji-Feature und mehr

Bei WhatsApp geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst Ende März hat das Unternehmen mehrere neue Abhör-Funktionen freigeschaltet. Doch das soll es für das Jahr 2022 nur der Anfang gewesen sein. Denn Mark Zuckerberg und WhatsApp haben nun weitere Features angekündigt, die den beliebten Messenger noch besser machen sollen. Dazu gehören ein neuer Gruppen-Modus und die von vielen lang erwartete Emoji-Funktion.

WhatsApp gestaltet Gruppen um

WhatsApp testet derzeit die sogenannte Community-Funktion. Das gab Zuckerberg via Facebook bekannt. Sie soll Gruppen-Administratoren mehr Kontrolle über einzelne Gruppen geben. Erstellt man eine Community, lassen sich hier, ähnlich wie in einer normalen Gruppe, Nachrichten teilen. Allerdings soll die Community ein Ort zur Gruppenorganisation sein. Ein Beispiel: Eine Schulklasse kann eine Community sein, einzelne Fächer sind dann die Gruppen, die in dieser Community enthalten sind. Anscheinend geht es WhatsApp hier also um eine übersichtlichere Gruppierung – letztlich also einen Ordner, mit Unterordnern.

Darüber hinaus kann ein Gruppenadministrator mithilfe einer Community Gruppen besser verwalten. Um auf das Beispiel der Schulklasse zurückzukommen: Ein Klassenlehrer als Administrator kann für eine Schulklasse eine Community öffnen und die einzelnen Fächer als Gruppen anlegen. Kommt ein neuer Schüler hinzu, kann er in die Community aufgenommen werden und ist sofort auch Mitglied in allen relevanten Gruppen. Er oder sie kann somit auch die dortigen Inhalte sehen. Verlässt ein Schüler eine Klasse, ist es umgekehrt. Entfernt der Lehrer den Schüler aus der Community, hat er auch keinen Zugriff mehr auf die einzelnen Gruppen und kann diese nicht mehr sehen. Zuckerberg sagt, man plane den neuen Gruppen-Modus „in den kommenden Monaten“ einzuführen.

Vor wenigen Tagen ist durchgesickert, dass die neue Emoji-Funktion bei WhatsApp viel besser wird, als bisher gedacht. Zuckerberg spricht nun davon, diese Nachrichtenreaktionen demnächst in Gruppen freizuschalten. Wie das Ganze funktioniert, haben wir hier zusammengefasst.

Doch das ist längst nicht alles. Der Meta-Boss zeigt sich in seinem Facebook-Post redselig und verspricht auch eine weitere Profi-Funktion, die längst überfällig ist. Wer Telegram nutzt, weiß, dass man problemlos große Dateien an seine Kontakte verschicken kann. Seit Mitte 2020 lassen sich Filme und andere Dateiformate mit einer Größe von bis zu 2 GB versenden. Auch bei WhatsApp kannst du Video- oder Musik-Dateien an Kontakte und in Gruppen schicken. Sie dürfen aber nicht größer als 100 MB sein.

Das ist vor allem bei Videos mit einer hohen Auflösung ärgerlich, komprimiert sie der Messenger so extrem, dass teils nur Pixelbrei beim Chat-Partner ankommt. Doch das soll sich bald ändern. WhatsApp hebt die 100-MB-Grenze auch und lässt zu, dass Nutzer auch 2 GB große Dateien durchschleusen.

Noch mehr Features

Zu den bereits genannten Funktionen kommen größere Gruppenanrufe hinzu. WhatsApp wird das Limit für Gruppenanrufe in Zukunft auf 32 Teilnehmer erhöhen. Zudem bekommen Gruppen-Administratoren mehr Rechte. Hast du eine Gruppe gegründet und bist Admin, kannst du demnächst Nachrichten einfach löschen – nicht nur deine, sondern die aller Mitglieder. Des Weiteren will WhatsApp es ermöglichen, dass man Gruppen künftig still und leise verlassen kann. Das ist derzeit nur mit einem Trick möglich.