Genialer WhatsApp-Trick: So verlässt du heimlich eine Gruppe

Jeder WhatsApp-Nutzer kennt sie, die Gruppe, in die man eingeladen wurde und in der man eigentlich gar nicht sein will. Ein Austritt erscheint vielen als unhöflich, weshalb die meisten in der Gruppe verweilen. Besonders schlimm wird es, wenn die anderen Mitglieder unzählige Nachrichten schreiben und das eigene Handy sie ständig anzeigt. Aus Neugier schaut man dann doch rein und merkt schnell, dass man wieder wertvolle Zeit verplempert hat. Doch es gibt einen Trick, mit dem du die WhatsApp-Gruppe verlässt, ohne dass es jemand mitbekommt.

So verlässt du eine WhatsApp-Gruppe unbemerkt

Bist du in einer WhatsApp-Gruppe, in der du gar nicht sein möchtest, kannst du freilich einfach austreten. Möchtest du aber nicht als unhöflich gelten, kannst du die Gruppe auch unbemerkt verlassen. Öffne dazu die Gruppe und tippe am oberen Bildschirmrand auf den Gruppennamen. Anschließend tippst du auf „Benachrichtigungen stummschalten“ und wählst die Option „Immer“ aus. Schreiben jetzt andere Gruppenmitglieder neue Nachrichten, zeigt sie dir dein Handy nicht mehr an. Nur WhatsApp selbst zeigt dir an, dass es eine bestimmte Anzahl neuer Nachrichten in der Gruppe gibt. Schließlich taucht sie noch in der Chatliste auf. Nun musst du die Gruppe nur noch aus ebendieser verschwinden lassen.

Mit einem längeren Antippen und festhalten der WhatsApp-Gruppe kannst du sie nun markieren. Neben dem Gruppenbild taucht dann ein Häkchen auf. Anschließend tippst du oben rechts das Archiv-Icon an. WhatsApp verschiebt die Gruppe nun ins Archiv. Der letzte Schritt ist ebenso wichtig. Du musst in den WhatsApp-Einstellungen (oben rechts auf die drei Punkte tippen) den Unterpunkt „Chats“ auswählen. Unter „Archivierte Chats“ musst du jetzt nur noch den Regler aktivieren, sodass archivierte Chats und Gruppen im Archiv bleiben, auch wenn eine neue Nachricht ankommt. Aktivierst du diese Option nicht, taucht die Gruppe aus dem Archiv wieder auf, sobald ein anderer Kontakt etwas Neues in die Gruppe schreibt.

Hintertür bleibt offen

Dieser kleine Umweg hat einen enormen Vorteil. Trittst du bei WhatsApp aus einer Gruppe aus, musst du den Administrator fragen, ob er dich hinzufügt, solltest du doch wieder ein Teil von ihr sein wollen. Legst du die Gruppe aber nur ins Archiv, kannst du hier immer wieder reinschauen, wenn die Neugier überwiegt.