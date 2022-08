Endlich neue Features: WhatsApp präsentiert gleich 3 neue Funktionen

WhatsApp steht in Deutschland unter Druck. Im vergangenen Jahr konnten sich die beiden Konkurrenten Signal und insbesondere Telegram hierzulande einen Namen machen und große Marktanteile erkämpfen. Das könnte ein Grund dafür sein, weshalb die Facebook-Tochter nun verstärkt an neuen Funktionen arbeitet. Denn beim Funktionsumfang hinkt WhatsApp den alternativen Instant-Messaging-Diensten des Öfteren hinterher. Nun wurden auf einen Schlag gleich drei Features vorgestellt, die in Kürze ausgerollt werden sollen. Der Fokus liegt dabei auf dem Datenschutz und der Privatsphäre.

Von seinen neuesten Funktionen verspricht sich WhatsApp eine Erweiterung des Schutzes der Privatsphäre und „ein höheres Maß an Kontrolle“ für die Nutzer. Die Neuerungen betreffen dabei zunächst den Online-Status. Früher konnte jeder WhatsApp-Nutzer deinen Online-Status sehen, der dich als Kontakt gespeichert oder dir schon einmal eine Nachricht geschickt hat. Künftig wirst du jedoch selbst entscheiden können, wer deinen Online-Status zu Gesicht bekommt.

Eine weitere Neuerung betrifft das Verlassen von Gruppen. Bisher wurde dieser Prozess von einer Nachricht begleitet, die mit allen Teilnehmern des Gruppenchats geteilt wurde. Demnächst werden jedoch nur noch die Admins informiert. Das bedeutet für dich: Du wirst Gruppen jederzeit ohne viel Aufsehen und unerwünschte Fragen verlassen können.

Zu guter Letzt entschied sich WhatsApp dazu, die Screenshot-Erstellung in Nachrichten zur Einmalansicht, zu blockieren. Im Gegensatz zu den ersten beiden Funktionen befindet sich dieses Feature jedoch noch in der Entwicklung und wird gegenwärtig getestet. WhatsApp-Anwendern soll dieses „in Kürze“ zur Verfügung stehen. Dagegen werden die anderen beiden Funktionen bereits im Laufe des Monats ausgerollt.

Selbstlöschende Nachrichten

Eine weitere gute Nachricht für WhatsApp-Nutzer: Das US-Unternehmen kündigte vor einigen Tagen an, die Fristen für selbstlöschende Nachrichten deutlich auszuweiten. War eine Löschung für alle bisher nur eine Stunde lang möglich, wurde der Zeitraum nun deutlich ausgeweitet.