"Wer hat Sara ermordet?": Netflix lüftet bald das Geheimnis

Wer hat Sara ermordet? Eine einfache Frage – zumindest vordergründig. Doch dahintersteckt eine weitaus komplexere Geschichte als zunächst vermutet. Die mexikanische Serie mit dem gleichnamigen Namen sorgt seit März 2021 für Spannung bei Fans. Bald erscheint die dritte Staffel. Einen ersten Trailer gibt es schon jetzt.

Wer hat Sara ermordet? Trailer zur 3. Staffel verrät Details

Ein junger Mann, der als Teenager seine Schwester durch einen tragischen Unfall verlor. Doch war es überhaupt einer? Álex (Manolo Cardona) glaubte nie daran – und auch andere nicht. Sie sperrten ihn kurzerhand ins Gefängnis, aus dem er 18 Jahre später entlassen wird. Wieder in Freiheit, hat er nur ein Ziel: Den wahren Mörder seiner Schwester Sara (Ximena Lamadrid) finden. Doch er legt sich mit den falschen an. Familie Lazcano, die ehemalig besten Freunde von Álex, sind nicht nur einflussreich, sondern auch in Intrigen und kriminelle Machenschaften verwickelt.

Die Frage, wer Sara ermordet hat, blieb nicht nur in Staffel 1, sondern auch in der zweiten Staffel unbeantwortet. Nahm die Krimiserie von Jose Ignacio Valenzuela Fans immer wieder an die Hand und machte glaubhaft, dass man den Täter jeden Moment entlarvt, wendete sich das Blatt im letzten Augenblick.

In der dritten Staffel soll das Geheimnis um den Mord an Sara nun aber endlich gelüftet werden. Denn es handelt sich gleichzeitig um die letzte Staffel der Serie. Am Ende von Staffel 2 erweitert sich der Kreis der Verdächtigen abermals und wirft die Frage auf: Ist Sara womöglich gar nicht gestorben? Der Trailer zu den kommenden neuen Folgen knüpft genau dort an und zeigt, dass das Grab Saras leer ist. Was ist ihr zugestoßen?

Hier siehst du die dritte Staffel

Bis die finalen Episoden von „Wer hat Sara ermordet?“ sehen kannst, musst du dich noch ein wenig gedulden. Die dritte Staffel startet am 18. Mai exklusiv bei Netflix. Auch Staffel 1 und 2 sind nach wie vor beim Streaming-Dienst verfügbar.

Der Hauptcast, der seit Staffel 1 an Bord ist, wird scheinbar in kompletter Besetzung in den neuen Folgen zu sehen sein. Neben Lamadrid und Cardona gehören Martín Saracho als Nicandro, Alejandro Nones als Rodolfo und Litzy als Marifer dazu. Neu hinzu kommen der französische Schauspielstar Jean Reno („Die Hard“) und Rebecca Jones („Genius“).