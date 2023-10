Vodafone schaltet zahlreiche Sender im Kabelnetz ab

In den Bereichen der ehemaligen Kabel Deutschland hat Vodafone schon vor langem den Worten Taten folgen lassen: Analoge Radiosender auf UKW-Frequenzen gibt es im Kabel seit 2018 nicht mehr. Früher konntest du einen Radiotuner aus deinem HiFi-Turm an die Radio-Kabeldose deiner Wohnung anschließen, die passende UKW-Frequenz einstellen und Radio hören. Das geht hier nicht mehr. Radio im Kabelnetz gibt es nur noch digital, zu hören, nur per Fernseher oder mit speziellen digitalen Radio-Kabeltuners.

UKW-Radio verschwindet final aus dem Vodafone-Kabelnetz

Jetzt folgen weitere Abschaltungen. Anfang 2024 wird Vodafone das „gut alte UKW-Radio“ im Kabel auch im ehemaligen Unitymedia-Gebiet abschalten, wie die Kollegen von Digital Fernsehen erfahren haben. Das sind die Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Hier laufen aktuell die Frequenzwechsel im Kabel. Im Zuge dessen werden die digitalen Radioprogramme oftmals abgeschaltet.

Offizielle Frequenzlisten für diese UKW-Sender gibt es schon lange nicht mehr. Online gibt Vodafone nur noch die digitalen Sender aus. Nach Angaben von 2019 waren es jedoch etwa 30 teils lokale Radiosender, die Unitymedia seinerzeit im Kabelnetz übertrug und noch bis heute im Netz transportiert. Dabei war die Abschaltung eigentlich schon lange geplant. Schon Anfang 2023 wollte man mit der kompletten Umstrukturierung der Frequenzen in ganz Deutschland fertig gewesen sein.

Kabelnetz: Nebenkostenprivileg fällt

Ohnehin steht das Kabelnetz vor großen Veränderungen. Im kommenden Jahr fällt das Nebenkostenprivileg. Das heißt, dein Kabelanschluss kann nicht mehr einfach über die Mietnebenkosten abgerechnet werden. Du brauchst einen eigenen Vertrag mit deinem Kabelanbieter, willst du weiter Kabelfernsehen nutzen. Das zumindest sagen die Kabelnetzbetreiber. In der Praxis dürfte es schwer werden, Schwarzseher, die das TV-Signal weiterhin nutzen, ohne zu zahlen, abzuklemmen. Wer einen Vertrag mit Vodafone eingeht, muss sich hier nach Angaben des Netzbetreibers auf leichte Mehrkosten einstellen. Es gibt aber auch zahlreiche Alternativen, mit denen du TV-Sender empfangen kannst.