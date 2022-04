Vodafone: Neues Glasfaser-Netz soll Kabel-Engpass beheben

Die Investment-Bekundungen in Glasfasernetze in der Branche waren in den vergangenen Jahren groß. Die Telekom will Jahr für Jahr 2,5 Millionen Kunden direkt an die Glasfaser anschließen. Sie hat außerdem mit einem Investor ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das weitere vier Millionen Haushalte ans Glasfasernetz anschließt. Auch Telefónica startet mit „Unsere Grüne Glasfaser“ wieder im Festnetz durch und schließt 2,2 Millionen Haushalte an. Nur Vodafone war zuletzt zurückhalten. Man versprach zwar, das Kabelnetz aufzurüsten, ließ aber auch durchblicken, dass man mit technischen Kniffen versucht, alles aus bestehenden Leitungen rauszuquetschen, was möglich ist.

10 Milliarden Euro für neues Glasfaser-Netz?

Jetzt könnte es ein Umdenken bei Vodafone geben. Zumindest berichtet das Handelsblatt, dass Vodafone mit verschiedenen Investoren im Gespräch sei. Die Partnerschaft mit einem Investor soll das Budget von Vodafone schonen. Denn bei der Konzernzentrale in London gebe es laut Handelsblatt einen „Hang zur Sparsamkeit“. Der Vorstand scheue notwendige Investitionen. Sogar Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter habe intern wiederholt Kritik daran geäußert.

In Bezug auf das Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmen bring das Handelsblatt ein Gesamtinvestitionsvolumen von bis zu zehn Milliarden Euro ins Spiel. Eine Entscheidung zu der Maßnahme, bei der wohl auch Geld am Kapitalmarkt eingesammelt werden soll, gebe es aber noch nicht.

Vodafone hat sein Festnetz auf Basis der Kabelinfrastruktur der übernommenen Unternehmen Kabel Deutschland und Unitymedia aufgebaut. In der ursprünglichen Version der Netze, die einst für Kabelfernsehen gebaut wurden, hingen mehrere tausend Haushalte an einem Glasfaserkabel. Diesen Missstand hab man inzwischen beseitigt, das Netz segmentiert und so das Glasfaser zumindest näher zu den Kunden gebracht.

Doch noch immer sind es je nach Region offenbar zu viele Kunden, die sich die Infrastruktur teilen, bis es eine schnelle Glasfaserleitung gibt. Angesichts dessen, dass der Datentraffic von Jahr zu Jahr rasant steigt, ist die Segmentierung hier oft zu langsam erfolgt. Denn auch, wenn es an einigen Stellen für die Kunden bedeutend besser geworden ist, so gibt es immer noch viele Beschwerden zu Vodafone-Leitungen, die langsamer sind, als sie sein sollten.

Doch selbst, wenn Vodafone sich jetzt entscheidet, über welche Wege auch immer 10 Milliarden Euro aufzutreiben und in Glasfaser zu investieren, dürfte es noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern, bis die ersten Leitungen liegen und Effekte spürbar sind. Allerdings sind diverse Ausbauarbeiten im Netz auch schon angestoßen und geplant.