Vodafone: So geht es mit dem Gigabit-Kabelanschluss weiter

Eigentlich hätte ab dem heutigen 10. Mai wieder der Listenpreis im Kabel gelten sollen. Das hätte bedeutet, dass die monatlichen Kosten für einen Gigabit-Anschluss per Kabel wieder bei 49,99 Euro gelegen hätten – statt bei 39,99 Euro. Doch angesichts des neuen Wettbewerbs im eigenen Netz hat man sich offenbar eines Besseren besonnen. Schließlich bietet Mitbewerber O2 seit dieser Woche Gigabit-Kabelanschlüsse im Netz von Vodafone ab 29,99 Euro an. Zwar gilt dieser Preis bei O2 nur im ersten Jahr, doch auch im zweiten Jahr beträgt der Listenpreis gerade einmal 39,99 Euro – also so viel wie der Aktionspreis von Vodafone. Im Endeffekt ist O2 also deutlich günstiger.

Um nun nicht preislich noch weiter ins Hintertreffen zu geraten, hat man sich in Düsseldorf entschlossen, die Preisaktion für den CableMax 1.000 zu verlängern. Bis Anfang August wirst du diesen Tarif nun buchen können. Anschlusskosten fallen nicht an. Der Anschluss kostet dauerhaft monatlich 39,99 Euro.

Besonderheit bei Vodafone: Du bekommst ein Modem samt Router kostenlos dazu. Dabei handelt es sich wahlweise um den dauerhaft kostenlosen Hausrouter Vodafone Station. Wir empfehlen dir aber, die angebotene Alternative zu nutzen. Denn die FritzBox 6660 Cable von AVM ist bei einer Onlinebuchung zumindest für die ersten zwei Jahre ebenfalls kostenlos. Erst ab dem 25. Monat kostet die Box 4,99 Euro monatlich Miete. Natürlich kannst du dir auch einen eigenen Router im Einzelhandel kaufen. Wichtig ist, dass dieser DOCSIS 3.1 unterstützt, was aber bei allen aktuellen Kabelroutern der Fall ist. Unsere Empfehlung: Die FritzBox 6690 Cable.

Was bietet der Vodafone Gigabit-Tarif?

Für 39,99 Euro monatlich bekommst du neben einer Telefon-Flatrate ins Festnetz auch einen Internet-Anschluss mit einer Download-Geschwindigkeit von 1.000 Mbit/s – also 1 Gigabit pro Sekunde. Schneller ist derzeit kaum ein Internetanschluss in Deutschland.

Der monatliche Preis gilt für die Kunden dauerhaft und wird nicht nach einem oder zwei Jahren erhöht. Ein Nachteil des Gigabit-Angebotes per Kabel: Anders als bei einem Glasfaser-Anschluss, der ebenfalls Gigabit-Datenraten bietet, sind beim Upload-Speed aktuell nur 50 Mbit/s drin.

Übrigens: Solltest du noch eine Mindestlaufzeit bei deinem DSL-Anbieter haben, ist das für Vodafone auch kein Problem. Vodafone bietet an, bis zu 12 Monate keinen Grundpreis für den neuen Kabelanschluss zu berechnen, wenn du nicht eher aus deinem DSL-Vertrag herauskommst. Der Kabelanschluss wird trotzdem schon parallel geschaltet. Solltest du mit Vodafone nicht zufrieden sein, kannst du den Anschluss binnen 30 Tagen wieder kündigen.

Stand: 10.05.2022 o2 my Home XL Vodafone Red Internet & Phone Cable 250 Vodafone Red Internet & Phone Cable 500 o2 my Home XXL Vodafone CableMax 1000 Datenrate (bis zu) 250 Mbit/s 250 Mbit/s 500 Mbit/s 1000 MBit/s 1000 MBit/s Upload (bis zu) 25 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 44,99 Euro 39,99 Euro 44,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro (nur bei Buchung bis 9. August) Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit 19,99 Euro / Monat für 6 Monate

FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) 19,99 Euro / Monat für 6 Monate

FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt Vodafone Gigakombi Vodafone Gigakombi 10 Euro Rabatt Vodafone Gigakombi Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 100 Euro Bestchoice 100 Euro Bestchoice 5 Euro Rabatt 100 Euro Bestchoice Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive Laufzeit 1 oder 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 oder 24 Monate 24 Monate Einmalkosten 34,99 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro Kosten für Neukunden nach 24 Monaten (ohne Young oder Rabatte & Modem) 994,75 Euro 821,94 Euro 911,94 Euro 839,76 Euro 959,76 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

