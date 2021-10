Vodafone macht gemeinsame Sache mit Amazon & Netflix: Das erwartet dich jetzt

Ab dem 2. November wird Vodafone einen neuen Tarif geben, der GigaTV und Netflix kombiniert. Der TV-Tarif „GigaTV inklusive Netflix“ ermöglicht den Zugang zu GigaTV, dem TV-Angebot von Vodafone, und beinhaltet das Netflix-Standard-Abo. Dieses ermöglicht das Streamen von Netflix-Inhalten in HD-Qualität und den Abruf von zwei parallelen Streams. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. In den ersten sechs Monaten fallen monatlich 19,99 Euro an, in der Folgezeit sind es 25,99 Euro pro Monat. Bist du Neukunde, bekommst du außerdem zwei Monaten das PayTV-Paket Vodafone Premium kostenlos dazu.

Zum Vergleich: Ein Netflix-Standardabo direkt bei Netflix gebucht kostet 12,99 Euro monatlich. Vodafone berechnet für Giga TV 14,99 Euro. Du sparst also monatlich 2 Euro im Vergleich zur Einzelbuchung, kannst dafür aber Netflix nicht monatlich kündigen. Auch Mitbewerber Telekom hatte jüngst einen eigenen Netflix-Tarif angekündigt.

Hast du bereits einen Netflix-Zugang, so kannst du diesen mit dem Vodafone-Angebot verknüpfen. Optional kannst du dir auch „Netflix Premium“ für monatlich fünf Euro extra bei Vodafone hinzubuchen. Damit kannst du dann vier Netflix- Streams parallel abrufen und Netflix-Inhalte in UHD-Qualität sehen. Die Mindestvertragslaufzeit für „Netflix Premium“, das sich jederzeit hinzubuchen lässt, beträgt einen Monat.

Für Vodafone sind solche Angebote künftig wichtig, um das einstige Kabel-Kernprodukt Fernsehen nicht zu verlieren. Mit dem Ende des Nebenkostenprivilegs besteht die Gefahr, dass Vodafone zahlreiche TV-Kunden verliert. Mit solchen Bündelangeboten kann der Netzbetreiber aber versuchen, die Kunden direkt zu adressieren und sie als zahlende TV-Kunden behalten.

Amazon Prime Video nun bei GigaTV

Für ein bequemes TV-Angebot ist es auch nützlich, dass die Anbieter dir auf einer Plattform möglichst viele Dienste anbieten. Bei Giga TV von Vodafone fehlte bislang Amazon Prime Video. Doch Vodafone beginnt heute damit, die App für den Zugang zu Prime Video auf allen GigaTV Set-Top-Boxen für den Empfang von Kabelfernsehen auszuspielen.

Nach und nach werde die App dann in den kommenden Wochen auf allen Geräten verfügbar sein. Nutzt du schon Prime Video, kannst du dich mit deinen Zugangsdaten direkt auf der „GigaTV 4K Box“ oder auf der „GigaTV Cable Box 2“ auf dem Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik „Streaming Services“ anmelden. Nutzt du die Streaming-Box „GigaTV Net“, findest du die App vorinstalliert unter „Featured Apps“ und kannst dich dort anmelden. Alternativ ist auch eine Buchung über Vodafone für 7,99 Euro monatlich möglich.

Übrigens: Dort, wo Vodafone durch die ehemalige Unitymedia noch die Horizon-Box nutzt, gibt es zum Frühjahr ebenfalls Änderungen für dich.