Vodafone: Kunden flüchten auf breiter Front

Die Überraschung war groß, als kürzlich bekannt wurde, dass der Chef von Vodafone Deutschland, Hannes Ametsreiter, zum 1. Juli von Philippe Rogge abgelöst wird. Ametsreiter, der unter Vodafone-Mitarbeitern als extrem beliebt gilt, stand sieben Jahre an der Spitze des Netzbetreibers aus Düsseldorf und übergibt sein Amt an seinen Nachfolger mit wenig erfreulichen Nachrichten. Denn die Vodafone-Kunden flüchten scharenweise.

Tausende Mobilfunkkunden weniger

Da wären zum Beispiel die Mobilfunkkunden. Zum 31. März standen bei Vodafone Deutschland 31,18 Millionen Handykunden unter Vertrag – aufgeteilt in 19,02 Millionen Vertrags- und 12,16 Millionen Prepaid-Kunden. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres verlor Vodafone damit 105.000 Kunden mit Laufzeitvertrag und 28.000 Prepaidkarten-Nutzer. Vor allem das hohe Minus bei den Vertragskunden ist überraschend und dürfte in der britischen Konzernzentrale alles andere als Begeisterung ausgelöst haben. Letztmals hatte es bei Vodafone Deutschland im zweiten Quartal 2021 ein Minus bei den Vertragskunden gegeben. Es fiel mit einem Verlust von 27.000 Kunden aber eher moderat aus. Zum Vergleich: Die Deutsche Telekom konnte im ersten Quartal um 36.000 Vertragskunden wachsen, Telefónica Deutschland (O2) sogar um 237.000.

Schließt man auch M2M-Karten in die Mobilfunk-Kundenentwicklung mit ein, also jene SIM-Karten, die auch im Internet der Dinge funkten, sieht die Lage der Dinge ein wenig anders aus. Dann kann Vodafone zum Stichtag Ende März auf 64,6 Millionen aktive SIM-Karten in Deutschland blicken. Das entspricht einem starken Plus von 2,3 Millionen SIMs gegenüber Ende 2021. Hinsichtlich der geschalteten SIM-Karten ist Vodafone damit Marktführer in Deutschland.

Überraschend hoher Kundenverlust im Breitband-Segment

Doch nicht nur im Mobilfunkgeschäft ging die Kundenzahl bei Vodafone Deutschland zurück. Vielmehr kommt erschwerend hinzu, dass Vodafone auch bei DSL– und Kabel-Internetkunden einen Rückgang an geschalteten Anschlüssen verzeichnen musste. Die Zahl der sogenannten Festnetz-Breitbandkunden reduzierte sich zwischen Januar und März um satte 125.000 auf 10.84 Millionen. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2021 lag der Verlust nur bei 3.000 Kunden, im ersten Quartal 2021 hatte Vodafone noch 25.000 neue Festnetz-Breitbandkunden ausgewiesen. Blickt man noch ein Jahr weiter zurück auf das erste Quartal 2022, wird die desaströse Entwicklung noch deutlicher. Damals standen sogar 70.000 neue Festnetz-Breitbandkunden in den Telekom-Bilanzen.

Außerdem wenig erfreulich: Bei klassischen TV-Kunden weist Vodafone Deutschland für das erste Quartal einen Verlust von 133.000 Kunden aus. Auch das entspricht einem deutlich beschleunigten Kundenverlust. In den Auftaktquartalen 2020 und 2021 musste Vodafone „nur“ 61.000 respektive 76.000 Anschluss-Verluste im TV-Segment ausweisen. In Summe standen zuletzt noch 13,17 Millionen TV-Kunden in den Bilanzen des Netzbetreibers.

Umsatz im Jahresvergleich leicht im Plus

Kritisch erweist sich ein Kundenverlust auch mit Blick auf den Service-Umsatz. Der ist nämlich mit Blick auf das Vorquartal ebenfalls rückläufig. Im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2021 legte er leicht um 0,8 Prozent auf rund 2,90 Milliarden Euro zu. Im Mobilfunk-Segment lag das Umsatz-Plus im Jahresvergleich bei 2,4 Prozent, während es im Festnetz um 0,4 Prozent zurückging.