Videospiele und Filme riechen zu können, ist längst kein neues Konzept. Bisher waren die sogenannten 4D-Kinos allerdings eher ein Gimmick, das sich in Freizeitparks finden ließ. Ein neues Produkt namens „Game Scent“ soll das jetzt ändern. Dank der Erfindung soll es schon bald jedem möglich sein, das eigene Zuhause in eine immersive Rennbahn oder ein Kriegsgebiet zu verwandeln.

Game Scent: Videospiele riechen

Große Gaming-Unternehmen spielen schon seit Längerem mit dem Gedanken, Gerüche in die Spielerfahrung einzubinden. So dachte beispielsweise Microsoft darüber nach, ein Geruchs-Feature in den Xbox One Controller zu integrieren. Auch Sony verfolgte bereits ähnliche Ideen. Bisher gelang es jedoch keinem Unternehmen, ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Mit Game Scent könnte sich das jetzt geändert haben, denn das Gadget steht in den USA bereits zum Verkauf. Vertraut man den Bewertungen auf Amazon, dann befindet sich das fertige Produkt sogar bereits bei einigen Käufern in Benutzung.

Schon lange ist bekannt, dass Gerüche eine wichtige Rolle in unserer Wahrnehmung spielen. Die offizielle Website von Game Scent beschreibt das enge Zusammenspiel von Gerüchen und Emotionen und beruft sich dazu auf verschiedene Studien. Laut den Entwicklern des Produkts können Gerüche für ein intensiveres Erlebnis sorgen und es Spielern ermöglichen, noch tiefer in ihre liebsten Videospiele und Filme einzutauchen.

Die Funktionsweise des Produkts ist dabei recht simpel. Game Scent wird über ein HDMI-Kabel mit der gewünschten Konsole verbunden. Eine künstliche Intelligenz analysiert dann die Audiospur des jeweiligen Spiels oder Films und setzt die dazu passenden Gerüche mit minimaler Verzögerung frei. Dank der Anbindung via HDMI funktioniert das Produkt laut Hersteller mit sämtlichen Geräten. Kauft man das Produkt aktuell bei Amazon, dann befinden sich im Lieferumfang gleich sechs verschiedene Gerüche. Dabei sind „saubere Luft“, „Explosion“, „Wald“, „Schüsse“, „Ozean“ und „Rennautos“. In Zukunft sollen weitere Gerüche folgen.

