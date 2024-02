Palworld hat am 27. Februar das Update auf die Version 0.1.5.0 erhalten. Im Rahmen des Updates implementierten die Entwickler zahlreiche Bugfixes, die Probleme beheben, die Spieler seit Wochen in den Wahnsinn trieben. Wir haben das Update bereits getestet und für dich herausgefunden, ob die Probleme wie versprochen behoben wurden.

Verbesserung des Basis-Managements

Ein großes Problem, das Palworld-Spieler von Beginn an frustrierte, war das Basis-Management. Genauer gesagt handelt es sich dabei darum, wie Pals sich auf der Basis verhielten und mit Gegenständen interagierten. So passierte es beispielsweise immer wieder, dass Pals an verschiedenen Orten stecken blieben. Manchmal blieben sie im Zaun stecken, der die Basis umgibt, andere Male fanden sie sich urplötzlich auf Brunnen und Dächern wieder, von denen sie nicht selbst herabkommen konnten. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben war es, die Pals über die Palbox zurückzusetzen. Hin und wieder scheiterte jedoch auch das, da die Pals nahe der Palbox stecken blieben.

Das neue Update verspricht jetzt, diese Probleme zu beheben. Nach einem ersten Spieltest können wir bestätigen, dass das Problem tatsächlich der Vergangenheit angehört. Über zwei Stunden hinweg blieben selbst große Pals nicht in Wänden oder auf Gegenständen stecken. Außerdem überarbeiteten die Entwickler die Prioritäten der Pals. Sie bevorzugen jetzt die Aufgaben, für die sie Spieler am häufigsten einsetzen. Spieler sollten sich zudem warm anziehen: Das Spiel addiert nämlich jetzt die Temperaturen unterschiedlicher Wärmequellen. Befinden sich also gleich mehrere Hochöfen und Feuer-Pals in einem Raum, dann wird es dort jetzt sehr heiß.

Ab sofort wird es heiß in deiner Basis.

Balance-Anpassungen in Palworld

Die Entwickler haben mit diesem Update nicht nur Probleme behoben. Verschiedene Anpassungen sollen dazu beitragen, dass das Spiel in Zukunft eine ausgeglichenere Erfahrung bietet. So wurde beispielsweise die Abbau-Fähigkeit von Digtoise verbessert, Nägel sind kein „get rich quick“-Scheme mehr und die Anzahl der Polizisten, die dich bei Straftaten zur Rechenschaft ziehen, wurde erhöht.

Neben diesen Änderungen brachte das Update noch weitere Quality of Life Improvements mit sich. Eine vollständige Übersicht über alle neuen Features und Änderungen findest du bei Steam. Hier veröffentlichen die Entwickler die vollständigen Patchnotes und kommunizieren mit der Community.