Palworld-Entwickler: Deswegen hat das Spiel über eine Million Spieler verloren

Palworld hat in den letzten Tagen über 1,5 Millionen Spieler verloren. Zu seiner Hochzeit schaffte es das Spiel, über zwei Millionen Steam-Nutzer gleichzeitig zu verzeichnen. Doch ein solch meteorischer Erfolg hält selten lange an und bei Palworld scheint es nicht anders zu sein. Jetzt haben sich jedoch die Entwickler selbst zum Spielerverlust geäußert und bekannt gegeben, wie sie dazu stehen.

Palworld-Entwickler äußert sich

Auf X (ehemals Twitter), äußerte sich der Community-Manager des Palworld-Teams erstmals zum Spielerverlust. Der Nutzer namens Bucky erklärt in einem Post, dass der Diskurs rund um die hohe Zahl der verlorenen Spieler faul sei. Er versichert der Community, dass es okay und völlig normal ist, eine Pause einzulegen. Laut ihm müssen sich Spieler deswegen nicht etwa schlecht fühlen. Er ermutigt Spieler sogar, zwischen verschiedenen Spielen hin und her zu springen und nur für große Updates zu Palworld zurückzukehren.

Er versichert Spielern außerdem, dass neuer Content für Palworld bereits in Arbeit ist. Allerdings gesteht er ebenso ein, dass das Entwickler-Team nicht dazu in der Lage ist, jede Woche neuen Content zu veröffentlichen und dass große Updates Zeit brauchen. Das ist nicht sonderlich überraschend, denn das Team hinter Palworld ist im Vergleich zu großen Studios sehr klein. Umso beachtenswerter ist es jedoch, dass ihr Spiel es schaffte, einen so erfolgreichen Start hinzulegen.

Warum schwinden die Spielerzahlen?

Für das Schwinden der Spielerzahlen gibt es viele Gründe. Seit der Veröffentlichung von Palworld ist mittlerweile fast ein Monat vergangen. Die meisten Spieler, die das Spiel direkt zu Beginn intensiv spielten, haben das Spiel jetzt „abgeschlossen“. Sie haben alle Monster gefangen und sämtliche Objekte freigeschaltet. Da das Spiel im Early Access noch kein robustes Endgame besitzt, ist das Spiel für diese Spieler vorerst schlichtweg beendet. Es gibt für sie nichts mehr zu erreichen. Das soll sich jedoch in Zukunft ändern.

Andere Spieler haben das Spiel vielleicht nur gekauft, um zu sehen, woher der ganze Hype kommt. Es ist völlig normal, dass Spielerzahlen im Laufe der Zeit langsam sinken. Das bedeutet allerdings nicht, dass Palworld ein schlechtes Spiel ist, oder etwa abgeschaltet wird. Tatsächlich lässt sich ein ähnliches Muster bei vielen Online-Spielen beobachten. Große Updates bringen zahlreiche Spieler zurück ins Spiel, danach sinken die Zahlen wieder bis zum nächsten großen Update. Besorgniserregend ist der Spielerverlust von Palworld also nicht.