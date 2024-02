Palworld: Größtes Problem des Spiels endlich behoben

Palworld erfreut sich aktuell immenser Beliebtheit. Das Spiel hat es geschafft, die Erwartungen der Fans maßlos zu übertreffen, was es schnell zu einem internationalen Phänomen machte. Allerdings befindet sich das Spiel trotz des Erfolges noch im Early Access. Das bedeutet, dass es sich noch nicht um ein vollendetes Produkt handelt und stattdessen noch einiges an Arbeit benötigt wird, bevor ein voller Release möglich ist. Dementsprechend haben Spieler in den Tagen nach der Veröffentlichung einige Fehler gefunden. Das Entwicklerteam versprach jedoch, diese schnellstmöglich zu beheben und dank eines neuen Updates gehören einige der größten Probleme nun der Vergangenheit an.

Behebung großer Probleme

Die Entwickler von Palworld haben mit dem Update auf Version 0.1.4.0 einige schwerwiegende Fehler beseitigt. Dazu gehört etwa ein Bug, der dazu führte, dass Spielstände beschädigt wurden, sobald über 7.000 Pals gefangen wurden. Betroffene Spielstände können zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht wiederhergestellt werden, doch das Problem wird in Zukunft nicht mehr auftreten. Das Team ist gegenwärtig dabei, an einer Lösung zu arbeiten.

Des Weiteren konnten sie einen Bug beheben, der das Spiel unter gewissen Umständen zum Abstürzen brachte. Auch gegnerische Pals können nicht mehr in Wänden stecken bleiben. Hat eines deiner Pals weniger als 30 Prozent Gesundheit übrig, dann musst du dir keine Sorgen mehr darum machen, dass andere Spieler es einfangen könnten. Auch dieser Bug wurde nämlich mit dem neuen Update behoben.

Verbesserung der Pal-KI in Palworld

Eine weitere wichtige Änderung, die mit diesem Update implementiert wird, ist die Verbesserung der Pal-KI. Für viele Spieler war sie das bislang größte Problem des Spiels. Immer wieder kam es vor, dass Pals sich ihren Aufgaben entzogen, an verschiedenen Orten stecken blieben oder auf unerklärliche Art und Weise dem Tod nahekamen. All diese Probleme sollen jetzt jedoch behoben sein. Pals, die beispielsweise der Zucht zugewiesen wurden, verspüren fortan keinen Hunger mehr. Das verhindert, dass sich die KI der Pals zurücksetzt und sie ihren Posten permanent verlassen.

Die Pal-KI sorgte bei vielen Spielern für Frust.

Außerdem wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Pals beim Transportieren von Gegenständen stecken blieben. Insgesamt soll das Problem der feststeckenden Pals nun seltener vorkommen. Die KI der Pals ist zwar auch nach diesem Update noch nicht perfekt, die Entwickler zeigen jedoch eindeutig, dass ihnen das Feedback der Spieler und der Zustand ihres Spiels wichtig sind. Eine vollständige Übersicht aller behobenen Probleme und Änderungen findest du in diesem Steam Community Post zum Update. In den Kommentaren sind die Spieler positiv gestimmt und loben die schnelle Umsetzung der geplantes Bugfixes.