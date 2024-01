Droht Twitch schon bald das Ende?

Twitch ist eine der größten und bekanntesten Livestreaming-Plattformen überhaupt. Jeder, der im Gaming-Bereich unterwegs ist, hat den Namen des Streaming-Giganten wohl zumindest schonmal gehört. In letzter Zeit war die Plattform immer wieder Teil verschiedenster Kontroversen. So verließen beispielsweise zuletzt nicht wenige große Streamer die Plattform, um ihr Glück auf ähnlichen Seiten zu versuchen. Jetzt bekommt der Konzern die Folgen schlechter Entscheidungen zu spüren und viele sorgen sich um die Zukunft der beliebten Plattform.

Finanzielle Krise bei Twitch

Es ist kein anderer als Dan Clancy, der CEO von Twitch, selbst, der in einem Livestream zugegeben hat, dass Twitch nicht profitabel ist. Das bedeutet, dass die Plattform zum aktuellen Zeitpunkt keine Einnahmen macht und stattdessen Geld verliert. Aktuell kann sich Twitch nur durch die Unterstützung des Mutterkonzerns Amazon aufrechterhalten. Clancy führt die finanziellen Probleme der Plattform auf übermäßiges Wachstum und unnötige Expansion zurück. Laut ihm hat man bei Twitch oft zu optimistisch in die Zukunft geblickt, was zu fehlgeleiteten finanziellen Entscheidungen führte.

Als eine erste Maßnahme der Kostenreduzierung kündigte der Konzern bereits eine massive Kündigungswelle an. Diese soll etwa 500 Mitarbeiter der Plattform betreffen. Twitch will den Service zudem in Südkorea gänzlich einstellen.

Die Zukunft der Streaming-Plattform

Nach den Aussagen von CEO Dan Clancy machen sich viele Sorgen um die Zukunft der beliebten Livestreaming-Plattform. Das Ende des Dienstes in Südkorea lässt vermuten, dass eventuell bald auch weitere Regionen betroffen sein könnten. Auch die zahlreichen Kündigungen sorgen bei vielen für Unmut. Dan Clancy selbst sagt, dass das Ziel vor allem sei, dass Twitch kein Geld mehr verliert. Ansonsten könnte es auf lange Sicht sein, dass der Service in seiner jetzigen Form keinen Bestand hat.

Trotz der Kontroversen, in denen sich die Plattform immer wieder fand, ist Twitch weiterhin die führende Livestreaming-Website. Der aktuelle Trend der Kostenreduzierung beschränkt sich nicht nur auf Twitch. Auch der Kommunikations-Service Discord und zahlreiche kleine und große Entwicklerstudios sehen sich zu Kündigungen gezwungen.