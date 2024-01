Die Steam Awards 2023: Völlig realitätsfern und obsolet?

Wer auch nur ein bisschen Zeit in die Videospielwelt des Jahres 2023 investiert hat, der hat jeden Grund, sich über die Steam Awards 2023 aufzuregen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass manche Gewinner nur Satire sein können. Das ist zumindest meine Hoffnung, denn glauben Gamer tatsächlich, dass Starfield das innovativste Spiel des Jahres ist, dann ist das ein Grund zur Sorge.

Steam Awards: Vergeben von Gamern

Spiele, die für einen Steam Award infrage kommen, müssen erst von Spielern nominiert werden. Danach sind es ebenfalls Spieler, die über die Gewinner abstimmen. Diese Vorgehensweise kann einen Einblick in die Meinungen der Gamer geben, ist aber auch anfällig für Missbrauch. So kann sich beispielsweise eine Gruppe zusammentun und die Wahlen manipulieren, indem sie Spiele ironisch nominieren und wählen. Das zu unterbinden ist dabei kaum möglich, denn Spieler müssen ihre Wahl nicht rechtfertigen. Da die meisten Spieler lediglich ihre subjektive Meinung kundtun, was auch das Ziel der Steam Awards ist, lässt sich nicht feststellen, welche Stimmen ernst gemeint sind und welche nicht.

Das Resultat sind Nominierungen und Gewinner, die keinerlei Sinn ergeben. So ist beispielsweise Starfield das innovativste Spiel des Jahres und Red Dead Redemption 2 erhielt den „Labor of Love“ Award. Es gibt jedoch auch Kategorien, in denen die Gewinner tatsächlich ein Anrecht auf den Sieg hatten. Das macht es besonders schwer, legitime Gewinner und von der Community organisierte Witze auseinanderzuhalten.

Legitime Gewinner und Satire

Starfield ist ein gutes Spiel, das ich selbst gerne spiele. Eines ist es jedoch definitiv nicht und das ist innovativ. Das Gameplay von Starfield ist bereits seit 2010 nicht mehr aktuell und Bethesda verpasste die Chance, hier etwas Besonderes zu schaffen. Dennoch gewann das Spiel in der Kategorie für das innovativste Gameplay. Ähnlich absurd ist der Sieg von Red Dead Redemption 2 in der Kategorie „Labor of Love“. Der Text, der den Sieg des Spiels kommentiert, ist dabei besonders seltsam. Hier ist nämlich die Rede davon, dass Rockstar Games noch immer viel Mühe in den Erhalt des Spiels steckt und es mit neuen Inhalten versorgt.

Das letzte Update von Red Dead Redemption 2 liegt allerdings bereits über ein Jahr in der Vergangenheit und auch die Unterstützung von Red Dead Online, dem Multiplayer-Ableger des Spiels, wurde vor über einem Jahr offiziell eingestellt. Das Spiel aus dem Jahr 2018 jetzt also mit dem „Labor of Love“ Award auszuzeichnen, wirkt fast wie ein schlechter Witz.

Bei den Steam Awards 2023 haben jedoch auch Spiele Auszeichnungen gewonnen, die diese tatsächlich verdient haben. Dazu gehört beispielsweise Lethal Company, welches den „Besser mit Freunden“-Award gewonnen hat. Das Spiel ist in diesem Jahr zu einer Internet-Sensation geworden und hat das Multiplayer-Horror-Genre maßgeblich beeinflusst. Auch Baldur’s Gate 3 hat den Game of the Year Titel verdient. Das Spiel kann mit einer genialen Story, tollem Gameplay und vielem mehr beeindrucken.

Die Steam Awards verlieren an Wert

In diesem Jahr sind die Steam Awards kaum ernst zu nehmen. Das ist besonders für Spiele schade, die ihre Auszeichnungen tatsächlich verdient haben. Insgesamt wirken die Steam Awards durch die Siege von Spielen wie Starfield und Red Dead Redemption 2 fast wie Satire. Zwar ist jedem Gamer die eigene Meinung gegönnt, doch die Auszeichnungen verlieren dadurch eindeutig an Wert. Bei den diesjährigen Awards ist dieses Problem besonders prominent.

Das Problem, welches die Steam Awards befällt, ist jedoch nicht etwa neu. Schon seit jeher ist bekannt, dass Online-Abstimmungen gerne und oft nicht sonderlich ernst genommen werden. Es ist ein Problem, dass Valve kaum lösen kann. Aus diesem Grund sollten die Gewinner stets mit einer gesunden Skepsis betrachtet werden. Meistens geben die Bewertungen der jeweiligen Spiele Aufschluss darüber, ob ein Spiel die Auszeichnung tatsächlich verdient, oder als Witz nominiert wurde.