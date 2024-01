Gaming: Die spannendsten Laptop und PC-Neuheiten der CES

Gaming darf auf der CES selbstverständlich nicht fehlen. Wir stellen dir hier die spannendsten Computer-Neuheiten vor, die es in diesem Jahr zu sehen gab. Mit dabei sind Laptops und PCs von ERAZER, Acer, Alienware und Lenovo.

Laptop-Neuheiten von ERAZER

ERAZER erweitert sein Laptop Portfolio in diesem Jahr um den Beast X40e, doch auch beim bereits bekannten Beast X40 tut sich einiges. So ist der Beast X40 beispielsweise seit neustem mit einem Intel Prozessor der 14. Generation ausgestattet. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen i9-14900HX Prozessor. Des Weiteren sorgt eine Nvidia RTX 4090 mit 16 GB VRAM laut ERAZER für mehr Performance als je zuvor.

Der Beast X40e ist dem X40 zwar, was den Prozessor angeht, sehr ähnlich, doch es gibt dennoch Unterschiede. Der X40e ist mit einer RTX 4070 ausgestattet, die 8 GB VRAM bietet. Während der X40 die Option einer externen Wasserkühlung bietet, kommt der X40e ohne diese Option und die entsprechenden Anschlüsse aus. In Sachen Speicher und Display steht der kleine Bruder dem X40 jedoch in nichts nach. Beide Modelle sind mit 32 GB RAM ausgestattet und bieten 17 Zoll, 240 Hertz QHD+ Displays.

Der Medien ERAZER Beast X40 ist eine Gaming-Bestie.

Etwas kompakter ist hingegen der ERAZER Major X20 mit seinen 16 Zoll Bildschirmdiagonale. Auch dieser Laptop ist mit einem neuen Intel Prozessor der 14. Generation ausgestattet und bietet eine RTX 4070. Dank der Flüssigmetall-Wärmeleitpaste, die in allen aktuellen Modellen von ERAZER zum Einsatz kommt, soll auch dieser Laptop langen Gaming-Sessions standhalten.

Acer Predator Helios Gaming-Laptops

Auch Acer erweitert sein Portfolio in diesem Jahr um gleich vier Modelle. Es handelt sich dabei um das Predator Helios 18, Predator Helios 16, Predator Helios Neo 18 und Predator Helios Neo 16. Alle Laptops sind mit Intel Prozessoren der 14. Generation und Nvidia Grafikkarten der 40 Series ausgestattet. Das Helios 18 und Helios 16 unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe. Beide Laptops kommen mit RTX 4090 Grafikkarten daher und sind mit bis zu einem i9-14900HX Prozessor ausgestattet. Zwei AeroBlade Lüfter der fünften Generation in Kombination mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste sollen für optimale Kühlung sorgen.

Das Predator Helios 18 sieht nicht nur gut aus.

Bei den beiden Neo-Modellen handelt es sich um moderne Laptops, die jedoch dank angepasster Features günstiger angeboten werden können. Beide Laptops sind mit einer RTX 4070 ausgestattet und bieten laut Acer ebenfalls optimale Kühlung der Komponenten. Alle neuen Modelle sollen ab Februar 2024 verfügbar sein. Das Predator Helios 18 ist mit einem Preis von 3.999 Euro die teuerste Variante, während das Predator Helios Neo 16 mit 1.599 Euro am günstigsten ist.

Alienware m16 R2, x16 R2 und m18 R2

Alienware hat im Rahmen der CES 2024 gleich drei neue Laptop-Modelle vorgestellt. Die neuen Modelle bauen auf dem Vorgänger des vergangen Jahres auf und beziehen das Feedback der Community mit ein. So ist das m16 R2 beispielsweise mit einem Stealth Mode ausgestattet, der die RGB-Beleuchtung des Laptops deaktiviert. So soll verhindert werden, dass die bunten Lichter in manchen Situationen stören. Das x16 R2 ist dem m16 R2 in seiner Performance überlegen. Es kann mit bis zu einer Nvidia RTX 4090 ausgestattet werden und wird nur vom Flaggschiffmodell, dem m18 R2 getoppt.

Das m18 R2 soll laut Dell kompromisslose Performance bieten. Das Notebook kann mit bis zu einem i9-14900HX Prozessor und einer RTX 4090 ausgestattet werden. Dank Cryo-Tech-Kühllösung soll das Notebook auch bei langen Gaming-Sessions nicht überhitzen.

Lenovo Legion Gaming Laptops und Tower

Lenovo hat auf der CES 2024 Computer-Modelle für verschiedene Zielgruppen angekündigt. Alle Laptops sollen KI-Unterstützung bieten, die die Performance verbessert. Das neue Lenovo Legion 7i, Legion 5i und Legion Slim 5 richten sich an Gamer, die ihren Laptop nicht nur zum Zocken brauchen. Die Laptops sollen einen Kompromiss aus Gaming-Leistung und vielseitiger Nutzung bieten. So kannst du diese Modelle beispielsweise auch auf der Arbeit, oder an der Uni verwenden.

Das Lenovo Legion 9i bietet beste Performance.

Wer jedoch keinerlei Abstriche bei der Performance hinnehmen möchte, der sollte den Lenovo Legion 9i in Betracht ziehen. Auch der Lenovo Legion Pro 7i und der Legion Pro 5i richten sich an ein anspruchsvolles Publikum, dem Performance und Aussehen wichtig sind. Wer keinen Laptop, sondern lieber einen Tower-PC nutzen möchte, der kann schon bald auf den Legion Tower 7i und Legion Tower 5i zurückgreifen. Beide bieten High End Komponenten.