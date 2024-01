Goodbye Steam Deck? Ist dieses neue Handheld ernsthafte Konkurrenz?

Das aktuell am weitesten verbreitete Handheld ist nach wie vor die Nintendo Switch. Mit mehreren Millionen verkauften Exemplaren ist jedoch auch das Steam Deck von Valve nicht zu unterschätzen. Das Steam Deck schafft es aufgrund der immensen Vielfalt der verfügbaren Steam-Spiele, ein breites Publikum zu bedienen. Nicht verwunderlich ist es also, dass mittlerweile auch zahlreiche andere Hersteller versuchen, sich einen Teil des Marktes zu sichern. Zu den Steam Deck-Alternativen gehören beispielsweise die ROG Ally und das Lenovo Legion Go. Jetzt möchte auch MSI in den Handheld-Markt einsteigen und versucht mit dem „MSI Claw“ im Punkt der Performance abzuräumen.

Ein Steam Deck Konkurrent?

Kündigt ein Hersteller eine neue Handheld-Konsole an, dann reden viele direkt von einem Steam Deck-Konkurrenten. In vielen Fällen ist dies jedoch schlichtweg falsch, da die jeweiligen Handhelds oft unterschiedliche Gruppen ansprechen. Die ROG Ally richtet sich beispielsweise an ein Publikum, dem der geringe Preis des Steam Decks nicht so wichtig ist. Stattdessen überzeugt es mit besserer Performance und bietet ein volles Windows-Betriebssystem, was jedoch die Effizienz des Geräts negativ beeinflusst. Ähnlich sieht es laut vertrauenswürdiger Leaks auch beim neuen „MSI Claw“ aus.

MSI selbst hat die neue Handheld-Konsole bereits offiziell angeteasert. Konkrete Informationen hat der Hersteller allerdings noch nicht offenbart. Alle aktuellen Informationen stammen folglich aus sogenannten Leaks, die vor wenigen Tagen bei X (ehemals Twitter) und Geekbench auftauchten. Laut diesen Leaks setzt das MSI Claw voll auf Performance und nutzt dazu einen Intel Meteor Lake Prozessor. Das ist besonders bemerkenswert, da aktuelle Handhelds, wie beispielsweise das Steam Deck, zumeist auf AMDs mobilen Prozessor setzen.

MSI Claw Steam Deck Prozessor Intel Core Ultra 7 155H AMD Zen 2 CPU 16 Kerne 4 Kerne 22 Threads 8 Threads Bis zu 4.8 GHz Bis zu 3.5 GHz 24 MB L3 Cache 4 MB L3 Cache Grafikprozessor Intel Arc Graphics AMD RDNA 2 GPU 8 Xe-Kerne 8 CUs Bis zu 2.25 GHz Bis zu 1.6 GHz RAM 32 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5 TDP 28 W 4-15 W Motherboard MS-1T41 Custom Veröffentlichung 2024 Februar 2022

Die Liste der technischen Daten ist noch unvollständig, doch bereits jetzt zeigt sich, dass MSI voll auf Performance setzt. Dies wirkt sich jedoch vermutlich negativ auf die Energie-Effizienz und die Akkulaufzeit der Konsole aus. Wie genau die Leistung des MSI Claw ausfallen wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Dies liegt vor allem an der Architektur des Intel-Prozessors, der genaue Abschätzungen nahezu unmöglich macht.

Vermutlich wird das MSI Claw ebenfalls um einiges teurer sein als das Steam Deck, das seit jeher mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis besticht. Es wird sich folglich sehr wahrscheinlich an Gamer richten, denen pure Performance besonders wichtig ist. Sollte MSI auf der CES 2024 weitere Informationen veröffentlichen, dann wird dieser Artikel noch vervollständigt.