Ist dieser Asus-Laptop das ideale Unterwegs- und Zuhause-Notebook?

Asus ist einer der bekanntesten Computer-Hersteller auf dem Markt. Anlässlich der CES 2024 hat der Hersteller jetzt seine neuen Notebooks für 2024 vorgestellt. Mit dabei eine neue Version des ZenBook Duo – allerdings völlig anders als bisher.

Das Doppel-Display-Notebook mit abnehmbarer Tastatur

Das Besondere am 2024er ZenBook Duo ist, dass es im Grunde zwei normal große Bildschirme hat. Der Vorgänger hatte eher anderthalb, weil sich auf der Tastatur-Seite eine Mini-Tastatur und ein Display den Platz teilten. Im neuen Modell gibt es also ein 14-Zoll-Display, wo du es erwartest und ein 14-Zoll-Display, wo normalerweise die Tastatur ist. Hat Asus die Tastatur also einfach digitalisiert und als Touchscreen realisiert? Nein, denn das hätte ja keinen Mehrwert.

Stattdessen ist eine klassische Notebook-Tastatur mit dabei, die über dem zweiten Display eingeklinkt wird. So kannst du das Gerät komplett transformieren. Einerseits ist es ein klassisches 14-Zoll-Notebook mit Display und echter Tastatur. Andererseits ist es ein 2-mal-14-Zoll-Monitor, von dem du die Tastatur lösen kannst und so mit mehr Flexibilität und Bildschirmfläche arbeiten kannst.

Das Asus ZenBook Duo (2024) mit abnehmbarer Tastatur

ZenBook Duo (2024) in diversen Konfigurationen verfügbar

Da die Tastatur mit einem eigenen Akku versehen und kabellos auf das Notebook abgestimmt ist, gibt es hier auch keine sonstigen Hürden und Verrenkungen. Das Prinzip soll intuitiv und mit wenigen Handgriffen funktionieren. Ist die Tastatur angeschlossen, ist sie per Pogo-Pins mit dem Gerät direkt verknüpft, was für eine lückenlose und direkte Verbindung sorgt.

Die Vorteile liegen in der Transformationsfähigkeit und der damit verbundenen Vielseitigkeit. Der Kompromiss dabei liegt etwa im Gewicht. Durch das Verbauen von zwei Displays und der Tastatur ist das ZenBook Duo (2024) auf der Waage nicht mit 1-Kilo-Ultrabooks zu vergleichen.

Asus ist der Hersteller, der in seinen Serien schon länger auf OLED-Displays setzt. Die scharfe Bildtechnik gibt’s demnach auch in den verschiedenen Variationen des ZenBook Duo zu sehen. Generell steht Interessenten hier die große Klaviatur der technischen Daten zur Verfügung. Intel-Prozessoren der neuesten Generation stehen zur Auswahl, dazu diverse Speicher-Kombinationen. Einen Preis zum ZenBook Duo (2024) reichen wir nach, sobald er feststeht.

Weitere Asus-Notebooks für Privat- und Business-Anwender

Grundsätzlich nutzt Asus die CES 2024 für den großen Aufschlag und stellt sein komplettes Line-Up für das neue Jahr vor. ZenBook, ExpertBook, VivoBook, ROG und TUF – die Produktreihen für Privat- und Business-Anwender, für Kreative und Office-Anwender sowie für mehr oder weniger intensive Gamer erhalten Modellpflege-Versionen und teils neue Features.

Nicht weniger als 65 neue Produkte gibt’s von Asus zu Beginn des Jahres. Darunter sind mehr als 40 Notebooks (die es dann alle in verschiedenen Konfigurationen gibt) und noch einiges an Zubehör. Mäuse, Tastaturen, Monitore und einiges an Gaming-Equipment. Von externen Kühlern bis zum Lenkrad für Rennspiele bietet Asus seinen ROG-Fans hier einiges.

Neues ROG Phone debütiert mit überraschenedem Design

Apropos ROG. Von Asus‘ Gaming-Label gibt es auch ein neues Smartphone zu sehen. Das ROG Phone 8 und ROG Phone 8 Pro sprechen dabei optisch eine deutlich dezentere Sprache als bisher. Ein Trend, den wir bei mehreren Gaming-Smartphones beobachten (hier etwa auch beim RedMagic 9 Pro).

Das ROG Phone 8 (Pro) setzt dabei wie üblich auf das Maximum an High-End-Technik – unter anderem durch den neuesten Snapdragon-Prozessor – und ist mit Gaming-Features wie Schultertasten, Extra-Modi und spezieller Kühlung ausgestattet. Optisch schlichter soll es nun nicht mehr nur Hardcore-Gaming-Fans ansprechen, sondern die Fühler auch zu Privat- und Business-Anwendern ausstrecken.