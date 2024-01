Doppelbildschirm, dynamische Gehäuse und die Hochzeit von Windows und Android

Lenovo hat auf der CES 2024 gleich 45 neue Produkte und einige Konzepte gezeigt. Vom Kopfhörer über Gaming-PCs und Business-Laptops bis zum 3D-Monitor ist alles dabei, was die Computerbranche so an Gerätschaften zu bieten hat.

Die Highlights von Lenovo auf der CES 2024

Drei der vorgestellten Produkte sind uns dabei besonders ins Auge gefallen. Denn alle drei bieten einen besonderen Kniff, der entweder schon bekannt ist und weiterentwickelt oder noch einmal neu interpretiert wurde. So gab es auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas neben einer neuen Version eines Laptops ohne Tastatur aber dafür mit zwei Displays, auch einen Laptop, der die Individuelle Außendarstellung auf ein neues Level hebt und einen, der gar zwei Produkte in einem ist.

Das neue ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid ist nämlich eine flexible Hybridlösung mit einem Laptop-Basis-System und einem Tablet, das davon unabhängig oder damit zusammenarbeiten kann. So kannst du nahtlos zwischen Laptop und Tablet wechseln. Die Lösung ermöglicht ein Hybrid-Erlebnis zwischen Windows und dem Android-System. Denn die Basis, also dort, wo sich die Tastatur befindet, liegt ein Herz des neuen Hybriden. Hier kannst du mit Windows arbeiten. Und das entweder mit dem angeschlossenen Tablet als Monitor oder aber auch mit einem externen Monitor.

Lenovo Thinkbook Plus 5 Hybrid: Ein Teil ist ein Windows-Rechner – der andere ein Android-Tablet

Nimmst du das Tablet ab, kannst du es wie gewohnt als Android-Tablet nutzen und mit Stiftbedienung oder Touch wie vom Smartphone gewohnt Surfen, Spielen oder Präsentieren. In der Basis steckt dabei ein Intel Core Ultra Prozessor. Im Tablet ein Chip von Qualcomm. Sie befeuern das Display mit seiner 14 Zoll Diagonale mit bis zu 2,8K Auflösung.

Der neue Windows-Android-Hybrid wird ab dem zweiten Quartal 2024 erhältlich sein. Ein genauer Kaufpreis ist bisher nicht bekannt. Ebenso die detaillierten technischen Daten.

Lenovo Thinkbook Plus 5 Hybrid

Vorne Display, hinten Party

Das Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE ist ein weiterentwickeltes Konzept, das in abgeschwächter Form schon einmal für Aufsehen sorgte. Denn schon im vergangenen Jahr hat Lenovo ein Laptop mit einem E-Inc-Display auf dem Deckel ausgestattet und dieses zur Individualisierung genutzt. Doch mit dem ThinkBook 13x Gen 4 SPE gehen die Chinesen noch einen Schritt weiter. Denn jetzt kannst du das Laptopcover nicht nur grau individualisieren, sondern in sehr vielen Farben. Und das nicht nur, wenn dein Laptop eingeschaltet ist. Denn auch im ausgeschalteten Zustand, so die Idee von Lenovo, soll sich das Design weiter automatisiert verändern lassen. Lenovo nennt das Ganze E Ink Prism Technologie. Damit soll es möglich sein, verschiedene Muster und Farben darzustellen. Bis zu 1.000 Bilder sollen gespeichert werden können.

Lenovo Thinkbook 13x Gen 4 SPE

Das ThinkBook 13x Gen 4 SPE ist bisher nur ein Konzept und so gibt es noch keine Garantie für einen Marktstart oder gar ein Datum oder Preise. Hier bleibt also nur abzuwarten, ob sich Lenovo durchringt, dieses Konzept in ein finales Produkt zu übertragen.

Schon im vergangenen Jahr war eines der Highlights der CES das neue Yoga Book 9i. Der Laptop, der ohne physischen Tastaturblock auskommt und stattdessen ein zweites Full-Size-Display bietet, bekommt dieses Jahr ein Update. So gibt es ein Geschwindigkeitsupgrade mit den neuen Intel Core Ultra Prozessoren.

Dazu setzt Lenovo ein PureSight OLED-Display ein und verpasst ihm eine 2,8K-Auflösung. Dazu gibt es nun eine drehbare Soundbar von Bowers und Wilkins. Das Ganze hat allerdings auch seinen Preis. Ab dem April will Lenovo knapp 2.500 Euro für das Yoga Book 9i.