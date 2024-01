Starfield: Das Spiel, das nie richtig veröffentlicht wurde?

Seit seiner Veröffentlichung spaltet Starfield die Meinungen von Gamern. Manche lieben das Spiel und investieren hunderte Stunden, andere halten es für oberflächlich und langweilig. Modder versuchen bereits von Beginn an, die Schwächen des Spiels auszugleichen und in mancher Hinsicht gelingt ihnen das auch. Jetzt frustriert jedoch viele die Erkenntnis, dass einige Features vor der Veröffentlichung des Spiels gänzlich gestrichen wurden. Dabei handelt es sich um Features, über die sich viele Spieler gefreut hätten.

Starfield: Ehemals ein Survival-Game?

In den Dateien des Spiels hat ein Fan namens redsaltyborger die Überreste der alten Sternenkarte von Starfield gefunden. Sie verrät, dass das Spiel einst Survival-Elemente beinhaltet hat, die den Gameplay-Loop massiv verbessert hätten. Das betrifft vor allem das Reisen durch den Weltraum, welches in der veröffentlichten Version des Spiels nahezu gänzlich gestrichen wurde. Reisen zwischen Sonnensystemen und Planeten sind auf eine Cutscene reduziert und bergen kaum Risiko. Dies war in einer früheren Version des Spiels jedoch scheinbar nicht der Fall. Stattdessen spielten Sonnensystem-spezifische Gefahren und Treibstoffvorrat eine wichtige Rolle.

Die alte Version der Sternenkarte zeigt, dass Sonnensysteme früher eigene Lore bargen. So beschreibt die Karte das System Leviathan beispielsweise als ein Mineral-reiches System, das jedoch von Piraten überrannt und von gleich zwei weiteren Gefahren geprägt ist. Diese Gefahren sind Sonnen-Strahlung und Mikrometeoriten, die eine Reise in das System trügerisch und gefährlich machen. Auch der verfügbare Treibstoff des Raumschiffs spielt eine wichtige Rolle, denn es scheint als könne dieser verbraucht werden. In diesem Fall wäre der Spieler dann vermutlich in dieser gefährlichen Gegend gefangen.

Kritik am Spiel

Einer der größten Kritikpunkte, den Starfield-Spieler immer wieder äußern, ist der repetitive Gameplay-Loop. Dieser umfasst das unspektakuläre Reisen zu einem Planeten, das Sammeln von Ressourcen und das darauf folgende Verkaufen und Verwerten. Hätte Bethesda die oben genannten Survival-Aspekte beibehalten, hätte dies für erwünschte Abwechslung sorgen können. Es gibt vermutlich einen guten Grund, der erklärt, warum diese Features gestrichen wurden. Dennoch sind viele Spieler enttäuscht zu wissen, dass das Spiel hätte besser sein können.