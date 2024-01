Unschlagbar günstig: Amazon verscherbelt neues Assassin’s Creed

Die Assassin’s Creed-Reihe aus dem Hause Ubisoft genießt längst einen Kultstatus in der Gaming-Community. Insbesondere die alten Spiele wie das 2009 veröffentliche Assassin’s Creed II wurden damals wie heute von Gamern und der Fachpresse gefeiert. Bei den jüngeren Spielen sah es hingegen anders aus. Diese werden im Allgemeinen als zu groß, zu unübersichtlich und historisch zu unkorrekt angesehen. Auch die Zahl der wiederkehrenden und stupiden Aufträge wird bemängelt. Und zwar so lautstark, dass sich Ubisoft nach Valhalla eine Pause nahm und Ende 2023 mit Assassin’s Creed Mirage zu seinen Wurzeln zurückkehrte. Sowohl, was das historische Setting als auch was das Gameplay angeht – zur großen Freude der alten Gamer-Garde. Nun ist das Spiel auf Amazon zu einem bisher unschlagbar günstigen Preis zu haben.

Amazon-Schnapper: Assassin’s Creed Mirage

Abseits der Collector’s Edition ist Assassin’s Creed Mirage hauptsächlich in drei Varianten verfügbar: als Standard-, Launch- und Deluxe-Edition. Und alle drei können bei Amazon aktuell vergünstigt erworben werden – für jeweils 34,99 Euro. Das Angebot dürfte sich insbesondere mit Blick auf die Deluxe-Edition lohnen, denn für diese stellt der Kaufpreis von rund 35 Euro den bisherigen Tiefstpreis dar. Zudem bietet diese Variante eine zusätzliche Montur (im Prince of Persia-Stil), einen Adler, ein Reittier, Waffen und weitere digitale Bonusinhalte.

Auch die Wahl der Konsole ist unerheblich. Sei es der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 oder Xbox One/Series X – der Kaufpreis bleibt stets derselbe. Zudem können sich Käufer über einen schnellen Versand freuen. Denn die Discs werden von Amazon selbst sowohl verkauf als auch verschickt.

Assassin’s Creed Mirage im Überblick

Wie bereits erwähnt, knüpft Assassin’s Creed Mirage an die älteren Titel an. Es ist linearer und handlungsorientierter, jedoch auch deutlich kürzer und bietet viel weniger Nebenaufgaben. Das kann als Nachteil verstanden werden, viele Gamer sahen die Änderungen jedoch als einen Schritt in die richtige Richtung an.

Handlungstechnisch ist Assassin’s Creed Mirage im Bagdad des 9. Jahrhunderts angesiedelt. In seinem neuen Titel erzählt Ubisoft die Vorgeschichte von Basim Ibn Ishaq, der Fans bereits aus Assassin’s Creed Valhalla ein Begriff sein dürfte. Hier ist er jedoch noch lediglich ein Straßendieb, der sich zunächst noch beweisen muss.

Wer zuschlagen möchte, muss sich beeilen. Denn es ist ungewiss, wann das Angebot für Assassin’s Creed Mirage bei Amazon endet. Das Spiel hat eine USK-16-Freigabe.

