Pokémon-Legenden: Arceus kam im Januar 2022 auf den Markt. Das Spiel gehört als Hauptspiel zur achten Generation und folgt den Grundmechaniken anderer Pokémon-Spiele. Es verändert jedoch auch einige Kernmechaniken, was es zu einem so großen Erfolg machte. Eine dieser Veränderungen war die Fangmechanik, die sich im Spiel erstmals in der Overworld abspielte. Im Rahmen der Pokémon Direct vom 27. Februar 2024 wurde jetzt ein weiteres Pokémon-Legenden Spiel angekündigt.

Das neue Pokémon-Legenden Spiel trägt den Namen „Pokémon-Legenden: Z-A“ und führt dich zurück in die Kalos-Region. Genauer gesagt wird Illumina City eine wichtige Rolle spielen. Das lässt sich bereits jetzt dem Trailer entnehmen, der einen Einblick in den Handlungsort gibt. Gameplay zeigt Nintendo hier zwar noch nicht, doch Pokémon-Fans sind schon jetzt begeistert. In den Kommentaren zum Trailer freuen sich viele darauf, in die Kalos-Region zurückzukehren.

Die Region trat erstmals in den Spielen Pokémon X & Y ins Rampenlicht. Bis heute halten viele Spieler die sechste Generation für besonders gut, da die Mega-Evolutionen weiterhin ein beliebtes Gimmick sind. Dementsprechend hoffen auch viele Spieler auf weitere Mega-Evolutionen im neuen Pokémon-Legenden. Bislang lässt sich über konkrete Inhalte des Spiels jedoch nur spekulieren. Wann weitere Informationen bekannt werden, ist ebenfalls unklar. Bekannt ist jedoch, dass das Spiel 2025 auf den Markt kommen soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bestätigung der Switch 2?

Manche Spieler sind der Meinung, dass die Ankündigung des neuen Spiels auch einen weiteren Hinweis auf die Existenz einer Nintendo Switch 2 gibt. In der Videobeschreibung des Trailers ist nämlich die Rede von „Nintendo Switch Systemen“. Die Mehrzahl könnte sich zwar auf die Nintendo Switch und die Nintendo Switch OLED beziehen, lässt aber auch die Möglichkeit einer neuen Konsole zu. Nintendos neue Konsole gilt allgemein als eines der offensten Geheimnisse der Gaming-Industrie und immer wieder glauben Spieler, neues zur Konsole zu wissen.