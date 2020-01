Ein Hin und Her sondergleichen: Seit US-Präsident Trump die Sanktionen gegen China ankündigte und dann auch durchsetzte, geschah einiges. Aufgrund von Spionagevorwürfen sollten US-Firmen keinen Handel mehr mit China beziehungsweise chinesischen Firmen machen dürfen.

Kündigte Trump die Sanktionen zunächst schärfer an, fielen sie bei der Durchsetzung im Spätsommer 2019 etwas milder aus als erwartet. Im Dezember kündigte der 45. Präsident der USA erneut an, den US-Bann strikter zu gestalten – nur, um jetzt ein Handelsabkommen mit China zu unterschreiben.

Am 15. Januar unterschrieben sowohl Donald Trump als auch Chinas Vize-Premier Liu He im Rahmen einer Zeremonie im Weißen Haus ein Teilabkommen, das sich auf spezifische, inhaltliche Themen beschränkt. Dieses erste Abkommen könnte Teil eines umfassenden Handelsabkommens zwischen den USA und China sein, das in naher Zukunft erfolgt.

Laut Donald Trump würde die Beziehung zwischen den „zwei größten Volkswirtschaften“ dadurch fairer und intensiver. Außerdem soll es beiden Ländern viele Vorteile bringen. Es sei ein „historisches“ Abkommen, so der Präsident.

