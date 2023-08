Überraschung: Weiterer Mobilfunk-Discounter startet mit 5G durch

Immer mehr Mobilfunk-Discounter sorgen für ein nennenswertes Upgrade ihrer Tarife. Nachdem zunächst die Telekom-Tochter Congstar in ersten Tarifen den Zugang zum 5G-Netz freigeschaltet hatte, dauerte es nicht lange, bis Aldi Talk im Netz von Telefónica Deutschland nachzog. Jüngst wurde bekannt, dass in Kürze auch bei Lidl Connect die 5G-Nutzung möglich sein wird. Dort dann im Netz von Vodafone. Und jetzt stellt sich heraus, dass auch Nettokom den 5G-Zugang freigeschaltet hat. Die Discount-Marke aus dem Hause Netto Marken-Discount nutzt wie Aldi Talk das Netz von Telefónica Deutschland.

Nettokom schaltet 5G frei – aber nicht in allen Tarifen

Allerdings ist der 5G-Zugriff nicht in allen Tarifen von Nettokom möglich. Nur jene Kunden, die im Prepaid-Verfahren einen der drei Smart-Tarife S. M oder L nutzen, können auf das 5G-Netz von Telefónica Deutschland zugreifen. Und zwar neu mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream statt der bisher im LTE-Netz maximal ermöglichten 25 Mbit/s. Für die 5G-Nutzung ist eine Smartphone mit entsprechender 5G-Antennentechnik notwendig. In allen anderen Tarifen, egal ob Datentarife oder Jahrespaket, bleibt es dabei, dass wie bisher gewohnt nur der Zugang zum LTE-Netz möglich ist.

Smart-Tarife sind ab sofort teurer

Ergänzend zu dem Plus an Leistung hat Nettokom allerdings die Preise für die Smart-Tarife nach oben angepasst. Dafür wurde neben der Freischaltung von 5G auch das Datenvolumen zum Teil verdoppelt. Im Tarif Smart S sind jetzt für 8,99 Euro pro vier Wochen 6 GB 5G-Datenvolumen inklusive, im Tarif Smart M 12 GB für 14,99 Euro. Wer sich für den Tarif Smart L entscheidet, muss alle vier Wochen 19,99 Euro für nun 20 GB 5G-Datenvolumen zahlen.

Bisher lagen die Grundpreise in den Smart-Tarifen von Nettokom zwischen 7,99 Euro und 17,99 Euro pro vier Wochen. Dafür wurde ein Zugriff auf 3, 6 respektive 12 GB LTE-Datenvolumen gewährt. In allen Smart-Tarifen, egal ob alt oder neu, ist zudem eine Sprach- und SMS-Flatrate für Verbindungen in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze inklusive.

Bestandskunden können in neue Tarife wechseln

Bestandskunden haben die Möglichkeit, ihre LTE-Tarife weiterzunutzen. Sie können aber auch, zum Beispiel über die App von Nettokom in einen der neuen Smart-Tarife wechseln und erhalten dann den 5G-Zugang und mehr mobiles Datenvolumen. Wie erwähnt, steigt dann aber auch der alle vier Wochen zu zahlende Grundpreis. Neukunden erhalten eine SIM-Karte von Nettokom in den Filialen von Netto Marken-Discount oder ganz einfach über die Homepage des Anbieters. Einmalig sind 9,99 Euro zu zahlen, die aber durch 10 Euro Startguthaben ausgeglichen werden.

Jetzt weiterlesen Handy Flat und Allnet Flat Tarife im Vergleich