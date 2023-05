Überraschung! Sony bringt neue PlayStation noch 2023 – So sieht sie aus

Vor rund zwei Monaten sind erste Gerüchte zu einer neuen PlayStation unter dem Namen „Q Lite“ aufgetaucht, die 2024 auf den Markt kommen soll. Jetzt zeigt Sony die neue Konsole und wird sie sogar schon in diesem Jahr in den Verkauf bringen.

PlayStation Handheld Project Q

Bei der neuen Konsole handelt es sich jedoch um keine klassische Konsole für den Fernseher. Stattdessen steigt Sony 12 Jahre nach der PS Vita wieder in den Handheld-Markt ein. Bei den Spielen verfolgt man jedoch einen anderen Weg als zuvor. So soll es keine lokalen, extra für die Konsole entwickelten, Spiele geben. Stattdessen werden Games von einer bestehenden PS5 im Haushalt gestreamt. Dabei soll die Konsole das Streaming in Full-HD und 60 FPS unterstützen. Auch Cloud Gaming über PS Now ist an Bord.

Die neue Konsole hört auf den Namen „Project Q“, wird aber bis zum Verkaufsstart noch einen anderen Namen erhalten. Technisch handelt es sich weitestgehend um einen zweigeteilten PlayStation 5 Controller mit einem 8 Zoll großen Touchscreen in der Mitte. Genau wie ein normaler Controller sollen auch hier Motoren für haptisches Feedback sowie die adaptiven Auslöser an Bord sein. Die Anschlüsse sollen sich an bisherigen Handhelds wie der Nintendo Switch orientieren. Lautsprecher, Kopfhörer-Anschluss, Lautstärke-Buttons und ein Power-Button. Zur Stromversorgung dürfte ein USB-C Port zum Einsatz kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Für wen eignet sich der Handheld

Im Gegensatz zur PS Vita oder modernen Handhelds wie der Switch oder dem Steam Deck benötigt Project Q eine dauerhafte Internetverbindung. Daher dürfte das Gadget eher für den heimischen Gebrauch vorgesehen sein. Etwa, um zu zocken, wenn der Fernseher belegt ist oder um ein Spiel vom Fernseher im Wohnzimmer ins Bett mitzunehmen.

Noch unklar ist, wie sich die PlayStation Project Q außerhalb des eigenen WLANs schlägt. Grundsätzlich funktioniert das Streamen von der eigenen Konsole auch über das Mobilfunknetz, eine entsprechend schnelle Verbindung vorausgesetzt. Ohne Mobilfunk-Modul muss man sich hier jedoch auf den Smartphone-Hotspot oder ein öffentliches WLAN verlassen.

PlayStation Project Q neben einer PS5

Wann kommt die neue PlayStation auf den Markt?

Laut Sony soll die PlayStation Project Q noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ein genaues Datum sowie einen Preis verrät man im Moment noch nicht. Wir gehen von einem Release im November und einem Preis von rund 300 Euro aus.

Neben dem Handheld erwarten wir in diesem Jahr auch noch eine neue PlayStation-Konsole für den Fernseher. Hierbei soll es sich um das übliche Midcycle-Update handeln, welches die beiden aktuellen Varianten der PlayStation 5 ersetzen soll.