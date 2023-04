Tragbare PlayStation von Sony: Spannende Details aufgedeckt

Tech-Journalist Tom Henderson will erfahren haben, dass Sony wieder an einer portablen Konsole arbeitet. Diese hört auf den Codenamen „Q Lite“ und soll bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen. Wir zeigen dir, was bereits bekannt ist.

Sony arbeitet an portabler PlayStation

Die neue, portable PlayStation soll wie ein PS5-Controller mit einem 8-Zoll-Touchscreen in der Mitte aussehen. Genau wie ein normaler Controller sollen auch hier Motoren für haptisches Feedback an Bord sein. Die Anschlüsse sollen sich an bisherigen Handhelds wie der Nintendo Switch orientieren. Lautsprecher, Kopfhörer-Anschluss, Lautstärke-Buttons und ein Power-Button. Zur Stromversorgung dürfte ein USB-C Port zum Einsatz kommen.

Bei den Spielen verfolgt Sony einen anderen Weg als bei bisherigen Handheld-Konsolen. So soll es keine lokalen, extra für die Konsole entwickelten, Spiele geben. Stattdessen werden Games von einer normalen PS5 gestreamt. Dabei soll die Konsole das Streaming in Full-HD und 60 FPS unterstützen.

Im Gegensatz zu Microsofts Xbox hat Sony bisher jedoch keinen Cloud-Gaming-Service. Daher dürften Spieler auf das Streamen von Games der eigenen Konsole beschränkt sein. Ob dies auch außerhalb des eigenen WLAN-Netzwerks funktioniert, ist fraglich. Somit könnte die neue, portable PlayStation ein angenehm leichter Handheld zum Zocken im eigenen Haus werden. Etwa im Bett oder auf dem Sofa, während der TV anderweitig belegt ist.

Die portable PlayStation soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Damit liegt der Release nach der PlayStation 5 Slim mit ansteckbarem Laufwerk, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Microsoft hat Pläne eingestellt

Auch Microsoft hat Gerüchten zufolge an einer Konsole gearbeitet, die ausschließlich für das Streamen von Games von einer anderen Konsole oder der Cloud gedacht war. Doch hat man dieses Projekt mittlerweile eingestellt. Im Gegensatz zu Sony wollte Microsoft jedoch eine Art Streaming-Stick und keine mobile Konsole mit Display und Akku auf den Markt bringen.

Da die Xbox-App mittlerweile auf vielen Smart-TVs und Set-Top-Boxen verfügbar ist, hält Microsoft ein separates Gerät nicht mehr für notwendig. Ein portables Konzept, wie das von Sony, dürfte jedoch mehr Anhänger finden. Logitech hat ein vergleichbares Gerät vor ein paar Monaten in den USA vorgestellt. Dieses soll 2023 auch hierzulande auf den Markt kommen und unterstützt unter anderem Cloud-Gaming von Microsoft sowie GeForce Now.