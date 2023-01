Kommentar: Nintendo setzt weiterhin auf die Switch – Ein Fehler?

Es wird immer deutlicher, dass sich die Nintendo Switch am Ende ihrer Lebenszeit befindet. Nicht zuletzt mit dem Release von Pokémon Karmesin und Purpur wurde deutlich, dass die Konsole nicht mehr liefert, was sie einst versprach. Es gab zwar auch Probleme mit der Optimierung der neuen Spiele, doch kann man nicht leugnen, dass die Konsole immer mehr an ihre Grenzen stößt. Nintendo plant jedoch, die Produktion der Konsole erneut zu erhöhen. Ein Nachfolger ist derweil immer noch nicht in Sicht.

Der Erfolg der Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist eine der meistverkauften Konsolen überhaupt und ein riesengroßer Erfolg für Nintendo. Noch immer kaufen jedes Jahr zahlreiche Spieler die Konsole, vor allem wenn neue Games auf den Markt kommen. Laut Bloomberg möchte Nintendo im kommenden Fiskaljahr, das im April beginnt, rund 21 Millionen Konsolen produzieren. Grund für den Anstieg sei, dass der globale Chipmangel sich langsam aber sicher einem Ende zuneigt.

Zur Zeit der Coronapandemie konnten zahlreiche Hersteller die Nachfrage aufgrund fehlender Chips nicht erfüllen. Mittlerweile gehen Hersteller jedoch davon aus, dass ihre Konsolen 2023 besser verfügbar sein werden.

Das Problem eines Nachfolgers

Insgesamt hat Nintendo bereits über 150 Millionen Exemplare der Switch auf der ganzen Welt verkauft. Marktanalysten warnen jedoch vor einer starken Abnahme der Verkäufe, da die Konsole sich dem Ende ihrer Lebenszeit nähert. Dennoch setzt Nintendo weiter auf ein Wachstum der Verkaufszahlen. Woran könnte dies liegen?

Limited Editions statt Modernisierung

Schon seit Jahren hoffen Spieler auf der ganzen Welt auf einen Nachfolger der Switch, oder auf eine verbesserte Version der beliebten Konsole. Es könnte sich dabei beispielsweise um eine „Nintendo Switch Pro“ handeln. Laut Nintendo wird es jedoch auch in diesem Jahr weder eine verbesserte Version, noch einen Nachfolger geben. Stattdessen setzt Nintendo auf besondere Versionen der Konsole, wie beispielsweise die Splatoon 3 Edition, die im letzten Jahr auf den Markt kam. Es handelt sich dabei um eine gewöhnliche Konsole, die jedoch in ihrem Design an ein bestimmtes Spiel angepasst ist. Solche limitierten Editionen sollen auch Spieler, die bereits eine Konsole besitzen, dazu animieren, eine weitere Switch zu kaufen.

DIe Nintendo Switch OLED ist Nintendos Premium Konsole.

Auf Dauer ist dieses Modell jedoch nicht tragbar. Bereits jetzt wächst die Qualitätslücke zwischen Spielen auf PC, PlayStation, Xbox und der Switch stetig. Bald könnte es nicht mehr möglich sein, Spiele auch für die alternde Hardware der Switch zu optimieren. Alternativ könnte die Qualität der Switch-Versionen im Vergleich so schlecht abschneiden, dass sich ein Kauf nicht mehr lohnt. Spätestens dann muss Nintendo handeln und einsehen, dass es nicht die Lösung sein kann, veraltete Hardware lediglich neu zu bemalen.

Was können Spieler tun?

Die Nintendo Switch hat mit ihrem revolutionären Konzept den Markt erobert. Auch heute kann das Konzept sich weiter beweisen und wird von anderen Konsolen, wie dem Steam Deck, aufgegriffen. Dennoch muss Nintendo einsehen, dass die Konsole nicht für die Ewigkeit ist. Immer mehr Spieler drücken ihre Frustration aus und verlangen Rückerstattungen für Spiele, die nicht bieten, was sie versprechen.

Schlecht optimierte Spiele wie Pokémon Karmesin und Purpur, die in einigen Abschnitten kaum spielbar sind, brechen dennoch Rekorde. Woran liegt das? Im Fall von Pokémon handelt es sich um ein Franchise, das Nintendo exklusiv vermarktet. Es gibt einfach keine Alternative zur alternden Switch. Wer also wirklich etwas ändern möchte, muss auf exklusive Switch-Spiele verzichten. Für viele ist dies jedoch, verständlicherweise, keine Option, denn sie möchten ihre liebsten Franchises auch weiterhin unterstützen.

Die Performance der neuen Pokémon Spiele enttäuscht.

Keine Lösung in Sicht

Aktuell scheint für viele klar zu sein, dass keine schnelle Lösung in Sicht ist. Für Spieler bleibt nichts anderes übrig, als auf eine Entscheidung von Nintendo zu warten. Solange sich ein Festhalten an der Switch finanziell lohnt, wird Nintendo kaum eine neue Konsole auf den Markt bringen. An dieser Stelle muss auch gesagt sein, dass die Switch keinesfalls eine schlechte Konsole ist. Mit ihrem vergleichsweise niedrigen Preis und vielen, einfachen Spielen eignet sie sich vor allem für Familien und jüngere Spieler. Die Benutzeroberfläche ist ebenfalls einfach und sicher, was die Konsole für alle Altersklassen zugänglich macht.

Am meisten leiden Gamer unter der alternden Hardware, die höhere Ansprüche an Videospiele haben. Sie wünschen sich eine Konsole, die den Charme von Nintendo mit Hardware vereint, die eine neue Generation an Nintendo Spielen unterstützen kann. Bis es so weit ist, könnte es jedoch noch eine Weile dauern.