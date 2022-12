Top 10 Videospiele des Jahres 2022: Das sind die besten Games

Jeden Monat wurden im Jahr 2022 zahlreiche Videospiele veröffentlicht. Manche von ihnen besser, manche schlechter. Hier haben wir für dich aussortiert und präsentieren dir die 10 besten Videospiele, die 2022 zu einem tollen Jahr für Gaming gemacht haben. Die Liste ist dabei jedoch keinesfalls vollständig. Es gibt so viele tolle Spiele, dass es kaum möglich ist, eine objektive Auswahl zu treffen.

Die Top 10 Videospiele des Jahres 2022

Hier findest du unsere Liste mit den besten Videospielen des Jahres. Sie sind dabei nicht von gut nach schlecht geordnet, denn jedes Spiel auf der Liste hat sich seinen Platz auf unterschiedliche Art und Weise verdient. Sie untereinander zu vergleichen würde ihnen nicht gerecht werden.

Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

The Callisto Protocol

God of War Ragnarok

Sonic Frontiers

Pokémon Karmesin und Purpur

The Quarry

Need for Speed Unbound

World of Warcraft: Dragonflight

The Last of Us Part I

Die Liste umfasst alle möglichen Spiele und Genres. Von einem extrem Story-orientierten Spiel wie „The Quarry“ bis hin zu „Elden Ring„, das durch Gameplay besticht, ist hier alles dabei. Auch „Pokémon Karmesin und Purpur“ haben sich unserer Meinung nach einen Platz auf der Liste verdient. Trotz technischer Schwierigkeiten handelt es sich nämlich um Pokémon-Spiele, die viel Innovation und Neuerung mit sich bringen. Zudem überzeugen sie mit einer spannenden Story und leben von den Charakteren, die sie antreiben.

Kämpfe in „Elden Ring“ sind schwer, aber lohnen sich.

Unsere Geheimtipps aus der Redaktion

Im Jahr 2022 haben wir bei inside digital wieder zahlreiche Spiele getestet. Darunter auch Indie Games, die leider unter den ganzen AAA-Titeln des Jahres ein wenig untergehen. Ein solches Spiel ist beispielsweise „The Wandering Village„. Das Spiel stammt von einem kleinen Entwicklerstudio aus der Schweiz, das mit Herz und Seele bei der Sache ist. Dies zeigt sich auch im Spiel, denn es kann mit durchdachtem Design und einer schönen Spielidee überzeugen. Du baust eine Stadt auf dem Rücken von Onbu, einer Kreatur, ohne die du nicht überleben kannst. Doch auch Onbu braucht deine Hilfe und gemeinsam werdet ihr zu einem eingespielten Team.

Ein weiteres Highlight ist außerdem „Stray„. Zwar kennen recht viele das Spiel bereits, doch eine Empfehlung hat sich das Spiel trotzdem verdient. Als Katze tauchst du in eine dystopische Cyberpunk-Stadt ein, aus der du nun einen Ausweg finden musst.

Stray konnte dem Hype gerecht werden.

Ein weiteres Highlight in unserer Redaktion war „Gerda: A Flame in Winter„. Das Spiel nimmt dich mit in die Zeit des zweiten Weltkriegs. Allerdings handelt es sich hier nicht um einen klassischen Shooter, wie man ihn erwarten würde. Stattdessen erzählt das Spiel eine Geschichte aus dem Krieg durch die Augen einer jungen Frau, die zwischen zwei Welten gefangen ist. Sie selbst ist deutsche, ihr Vater ein Nazi, ihr Ehemann jedoch Däne, der im Wiederstand kämpft. Wie wird die Geschichte von Gerda ausgehen? Auf wessen Seite stellt sie sich? Das Spiel konfrontiert dich stets mit schwierigen Entscheidungen die verdeutlichen, wie schwer ein Krieg auch für diejenigen ist, die nicht an der Front stehen.