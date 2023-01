Jetzt kostenlos: Filmisches Mafia-Spiel und epische Story für PC

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Epistory – Typing Chronicles” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 26. Januar um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: “Epistory – Typing Chronicles”

Einer jungen Autorin fehlt die Motivation dazu, das zu tun, was sie am liebsten mag: Schreiben. In “Epistory – Typing Chronicles” begibt sie sich gemeinsam mit einem riesigen Fuchs auf eine Reise in eine Welt voller Origami. Hier entfaltet sich wortwörtlich eine epische Geschichte vor deinen Augen. Die magischen Kräfte der Wörter offenbaren sich dir nach und nach und erzählen eine Geschichte, die so packend und spannend ist, wie sie originell ist.

„Epistory – Typing Chronicles“ ist aktuell kostenlos im Epic Games Store. Bis zum 26. Januar kannst du dir den Originalpreis von 12 Euro komplett sparen. Sobald das Angebot ausläuft, kehrt das Spiel zum Originalpreis zurück, also sicher es dir so schnell wie möglich.

Bald kostenlos: “Adios”

“Adios” macht es dir möglich, in einen amerikanischen Mafia-Film einzutauchen. Du selbst spielst dabei die Rolle eines Schweinezüchters in Kansas, der es der Mafia erlaubt, ihre Leichen an seine Schweine zu verfüttern. Nun hast du jedoch beschlossen, dass du die Mafia nicht mehr unterstützen möchtest und ihnen deine Schweine nicht mehr zur Verfügung stellst. Als der nächste Mafioso auf deiner Farm auftaucht, nimmst du all deinen Mut zusammen und vertrittst deine Entscheidung. Was als nächstes passiert, findest du in diesem spannenden Spiel heraus.

In „Adios“ tauchst du in die amerkianische Mafia ein.

Das Spiel ist filmisch aufgebaut und führt dich in der Egoperspektive durch die Story. Du kannst also völlig in die Story versinken und die spannende Erzählung hautnah erleben. Das Spiel ist ab dem 26. Januar kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet dich „Adios“ 14 Euro.