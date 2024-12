TV-Tipp zum Wochenende: Mystery-Horror der Extraklasse

Zugegeben: Unser heutiger TV-Tipp zum Wochenende ist nicht ganz aktuell. Ich bin aber überzeugt, dass er für viele von euch überaus interessant sein könnte. Insbesondere Mystery-Fans werden ihn lieben. Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von Mystery-Horror, aber „From“ hat mich so richtig in seinen Bann gezogen, als ich diese Woche mit dem Flugzeug zu einem Pressetermin reisen durfte. Epix Studios und MGM Television ist hier in meinen Augen ein echter Geheimtipp gelungen.

„From“ ist ein Muss für jeden Mystery-Horror-Fan

Im Mittelpunkt der ersten Staffel von „From“ – nur darum soll es an dieser Stelle gehen, auch wenn bereits drei Staffeln erschienen sind und eine vierte für 2025 bestätigt ist – steht Familie Matthews. Die vierköpfige Gemeinschaft ist mit einem Camper unterwegs, muss aber plötzlich vor einem umgestürzten Baum stoppen. Es bleibt keine andere Möglichkeit, als umzukehren und die nächste Ausfahrt für eine Umfahrung zu nutzen. Als die Matthews ein kleines, mysteriöses Dorf erreichen, erkundigen sie sich bei den ihnen nicht gerade freundlich gesinnten Einwohnern nach dem Weg zum Highway. Als einzigen Hinweis wird ihnen geraten „über die Hügel“ zu fahren und dann sehe man schon, was passiert.

Vater Jim nimmt Fahrt auf, doch nach wenigen Meilen erreicht er wieder das zuvor verlassene Dorf. Haben die Matthews eine Ausfahrt verpasst? Verwirrt fahren sie weiter und ihr Schicksal wiederholt sich. Erneut landen sie in dem mysteriösen Dorf. Ein drittes Mal erleben sie eine Rückkehr, als sie ihren Camper in die eigentlich entgegengesetzte Richtung lenken. Was ist hier los? Und dann das Unglück: In einem düsteren Wald, der das Dorf umgibt, kommt es zu einem schlimmen Unfall. Und als die Nacht anbricht, erwacht in der Dunkelheit „das Leben“. Doch die gruseligen Kreaturen in „From“ sind nicht gekommen, um zu helfen. Ganz im Gegenteil …

Grusel-Momente ab der ersten Folge

Ganz ehrlich: Während ich diese Zeilen schreibe, bekomme ich Gänsehaut. Denn die Serie hält schon in den ersten Folgen so einige waschechte Schocker bereit. Und immer wieder gibt es Szenen, die mit einfachsten Mitteln das Blut in den Adern des Zuschauers gefrieren lassen. Oft dauern sie nur wenige Sekunden, doch das reicht schon aus. Klingt übertrieben, ist es aber nicht. „From“ ist wirklich sehenswert und wer nicht zu schreckhaft ist, sollte der Ende 2022 in Deutschland gestarteten Serie schon am kommenden Wochenende eine Chance geben. Du möchtest auch die passenden Bilder sehen? Hier geht es zum Trailer von Staffel 1.

Sehen kannst du „From“ übrigens bei Paramount+, das für Kunden von Sky mit abonniertem Cinema-Paket inklusive ist. Im Rahmen einer Sonderaktion ist Paramount+ derzeit auch bei Skys Streamingdienst Wow inklusive. Bei einer Laufzeit von einem Jahr zum vorübergehenden Sonderpreis ab 2,99 Euro pro Monat.

