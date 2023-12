Serientipp: Diese Horror-Serie begeistert mit Atmosphäre und Spannung

„From“, so heißt die Horror-Serie auf Paramount+, die aktuell für Begeisterung sorgt. Die Serie erfreut sich bester Bewertungen, was gerade für das Horror-Genre eine nicht zu vernachlässigende Leistung ist. Doch worum geht es in der Serie genau und warum ist gerade diese Serie zu unserem Serientipp geworden?

Die Story von „From“

Eine junge Familie, bestehend aus Jim und Tabitha Metthews und ihren Kindern Julie und Ethan, plant einen ruhigen Familienausflug. Plötzlich kommen sie jedoch mit ihrem Camper vom Weg ab und landen auf mysteriöse Weise in einer Kleinstadt. Bereits kurz nach ihrer Ankunft wird klar, dass sie das kleine Örtchen nicht mehr verlassen können. Gemeinsam mit allen anderen Bewohnern sind sie an diesem Ort, von dem niemand genau weiß, wo er überhaupt ist, gefangen. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass ihre Gefangenschaft längst nicht das schlimmste ist.

Bei Nacht suchen schreckliche, menschenähnliche Monster den kleinen Ort heim. Sie wandern durch die Straßen und versuchen sich Zugang zu den Häusern der Bewohner zu verschaffen. Gelingt ihnen dies, oder hält sich jemand nach Einbruch der Dunkelheit außerhalb eines Hauses auf, droht ihnen ein grausamer Tod. Niemand weiß, woher die Monster kommen, oder was ihr Ziel ist. Die Bewohner des Orts haben sich längst an ihre Gegenwart gewöhnt. Sheriff Boyd Stevens versucht, trotz der Umstände, für Ordnung im Ort zu sorgen. Doch die Monster bedrohen die Bewohner nicht nur von außen und eine neue Gefahr breitet sich in ihrer Mitte aus.

Nachdem ein Baum die Straße versperrt, geraten die Matthews von ihrem Weg ab.

Was macht die Serie so besonders?

From ist eine besonders atmosphärische Horror-Serie. Sie setzt nicht auf billige Jumpscares und baut stattdessen durch ihre Story Spannung auf. Dennoch ist die Serie mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren versehen. Nicht zu Unrecht, denn manche Szenen sind durchaus grausam und nicht selten sind grotesk entstellte Leichen zu sehen. Sollte dir beim Gedanken an Blut unwohl werden, dann ist diese Serie vermutlich nichts für dich.

Wer sich jedoch entscheidet, die Serie zu schauen, der kann sich auf eine unheimlich spannende Story freuen. Jede Episode regt zum Mitfiebern an und immer wieder erfährst du beim Schauen Dinge, die deinen Blick auf die Welt von From ändern. Die Charaktere sind sympathisch und gut geschrieben, Spezialeffekte sind überzeugend und insgesamt macht die Serie einen sehr hochwertigen Eindruck.

From schafft es, atmosphärischen Horror bestens umzusetzen.

Anschauen bei Paramount+

Du kannst From bei Paramount+ anschauen. Das Premium-Abo kannst du beispielsweise über Prime Video abschließen. Hier gibt es eine 7-tägige kostenlose Testperiode, in der du dich von der Serie überzeugen kannst, bevor du zur Kasse gebeten wirst. Paramount+ ist außerdem für Pay-TV-Kunden im Sky-Abo enthalten. Hier kannst du über deinen Sky Q Receiver oder deine Sky Q IPTV Box via der Paramount+ App schauen.