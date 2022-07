Thor, Monsieur Claude und mehr: Diese irrsinnigen Blockbuster starten im Juli im Kino

Was früher zwar regelmäßig, aber nur mit einer kleinen Auswahl an Kinofilmen stattfand, ist heutzutage ein Massenstart. Seit den 1980er-Jahren beginnen jeden Donnerstag – bis dahin übrigens immer freitags – neue Blockbuster im Kino. In der heutigen Zeit stehen Filmemacher aber entschieden mehr unter Druck. Denn: Nicht nur die Gesamteinnahmen des Films entscheiden über dessen Erfolg, sondern das erste Spielwochenende fällt bereits maßgeblich ins Gewicht. Wie lange der jeweilige Film auf der großen Leinwand im Kino zu sehen ist, hängt ebenso von diesem ersten Wochenende ab. Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass das neue Filmmaterial etwa sechs Wochen zu sehen ist.

Top 4 Kinofilme im Juli

Thor: Love and Thunder – 7. Juli

Auf Thor (Chris Hemsworth) wartet schon kurz nach dem Sieg der Avengers gegen Thanos die nächste Aufgabe. Der Superheld zieht mit den Guardians of the Galaxy durch das Universum und merkt schon bald, dass jemand nach Göttern und Göttinnen jagt. Thor fackelt nicht lange und will der ominösen Sache auf den Grund gehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Auf der Suche begegnet er Valkyrie (Zessa Thompson) und seiner Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die nun ebenfalls göttliche Kräfte besitzt. Die drei Superhelden tun sich zusammen und kommen dem Götterschlächter Gorr (Christian Bale) auf die Spur. Welchen tückischen Plan verfolgt er?

Liebesdings – 7. Juli

Ein Traum von vielen Menschen: berühmt sein – als Schauspieler oder etwa als Sänger. Diesen Traum lebt Marvin (Elyas M’Barek) als einer der größten Schauspielstars Deutschlands. Kameras verfolgen ihn, ein Interview jagt das nächste, Fans umgarnen ihn. Bis ein Interview mit der Bouevardjournalistin Bettina (Alexandra Maria Lara) aus dem Ruder läuft und Marvin sich vor den Medien verstecken muss. Marvin landet ausgerechnet im feministischen Theater „3000“, wo seine Anwesenheit nicht gern gesehen ist. Zumindest vorerst. Denn die Theaterleiterin Frieda (Lucie Heinze) beschließt kurzerhand, sich den Filmstar zunutze zu machen. Ob dieser Plan aufgeht und Lucie und Marvin nicht noch mehr ins Chaos stürzt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Rifkin’s Ferstival – 7. Juli

Woody Allen meldet sich mit einem neuen Film zurück in den Kinos. Und genauso, wie Allen das Kino liebt, ist auch Mort Rifkin (Wallace Shawn) in „Rifkin’s Festival“ verrückt nach den Lichtspielhäusern. Seine Frau Sue (Gina Gershon) ist Publizistin und reist auf das San Sebastian Filmfestival in Spanien. Mort begeleitet sie – allerdings vor allem deswegen, weil er befürchtet, dass Sue Gefühle für den Regisseur Philippe (Louis Garrel) hegt. Da ist aber auch noch der Roman, den Mort schon seit Ewigkeiten schreiben will – ist das seine Chance, den Kopf in der Fremde freizubekommen? Kurzum: nein. Denn während sich das Tête-à-Tête zwischen Sue und Philippe festigt, lernt Mort Dr. Jo Rojas (Elena Anaya) kennen, die in einer ähnlichen Situation steckt wie er selbst. Kaum versieht sich Mort, rutscht er ebenfalls in eine neue Gefühlswerlt ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Monsieur Claude und sein großes Fest – 21. Juli

2014 begeistere Monsieur Claude und seine Familie erstmals das Kino. Nun kommt der mittlerweile dritte Teil der Komödie in die Lichtspielhäuser und verspricht keinen Deut weniger Spaß. Nach all der Zeit haben sich Claude (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) mit ihren Schwiegersöhnen abgefunden. Jetzt ist es an ihnen, ein großes Fest zu feiern. Ihr 40. Ehejubiläum steht ins Haus und ihre vier Töchter planen eine Überraschungsparty in Chinon. Was darf zu solch einem Fest nicht fehlen? Genau, die gesamte Familie. Und damit sind auch die Schwiegereltern gemeint. Chaos und turbulente Katastrophen sind vorprogrammiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle neuen Kinofilme in diesem Monat