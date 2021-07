Mobiles Internet ab heute langsamer? Das ist der Grund

Vor allem, wenn du noch kein Handy hast, das LTE unterstützt, wirst du die 3G-Abschaltung ab heute merken. Denn dein Handy bucht sich ab sofort nur noch in das älteste noch bestehende Handynetz in Deutschland ein – das GSM-Netz. Im Display erkennst du das an den Buchstaben G oder E neben den Empfangsbalken. Mit diesem Netz kannst du noch telefonieren und im Idealfall noch WhatsApp-Nachrichten übertragen – mehr aber lässt dieses Netz in der Praxis aufgrund der niedrigen Datenrate nicht zu. Die Abschaltung wird bei Telekom und Vodafone in den kommenden Tagen komplett vollzogen sein, bei O2 dauert es bis zum Ende des Jahres.

Die Folge für dich: Du wirst ein neues Handy brauchen. Besonders betroffen sind die Nutzer bestimmter beliebter Handy-Modelle wie dem iPhone 4S oder iPhone, dem Galaxy S3 Neo 3G oder dem S3 mini 3G sowie zahlreicher weiterer, einst beliebter Geräte. Zugegeben: Diese Handys sind schon mehrere Jahre alt. Doch viele Nutzer, die sich nicht regelmäßig mit der Materie beschäftigen, verwenden ihr Handy, bis es nicht mehr funktioniert. Im Idealfall sind das bei Wenignutzern mehrere Jahre.

Jetzt aber gilt: Wer weiter mobil ins Internet will und kein LTE-Handy hat, der muss sich wohl ein neues Handy kaufen.

Mobiles Internet langsamer: Probleme auch bei Autos

Auch an anderer Stelle kann die Netzabschaltung Probleme machen: im Auto. Einige Autos haben Bordcomputer mit einer Mobilfunkschnittstelle verbaut, die noch kein LTE unterstützt. Auch sie sind schon einige Jahre alt. Für viele Autofahrer sind diese Autos aber noch nicht so alt, als dass man sie schon ersetzen müsste. Diese Autos nutzen UMTS zum Beispiel, um die Verkehrsinformationen für das Navigationssystem im Auto zu aktualisieren. Auch diese Daten werden jetzt deutlich langsamer übertragen.

Sind dir im Rahmen der Netzabschaltung weitere Dinge aufgefallen, die ab heute nicht mehr so gut funktionieren? Hast du an bestimmten Stellen keinen Handyempfang mehr? Hat dein Handy Probleme beim Wechsel zwischen verschiedenen Sendemasten? Teile uns deine Erfahrungen gerne mit – als Kommentar unterhalb dieser Meldung.