Telekom-Netz: Kostenloses 5G beim Discounter

Dabei handelt es sich um fraenk – der Mobilfunk App. Der Tarif und Kundenservice wird bei diesem Anbieter komplett über die fraenk-App realisiert, du hast einen festen Preis und kannst keine zusätzlichen Kosten generieren. Bislang war nur die Nutzung des Telekom-LTE-Netzes möglich. Doch das ändert sich jetzt – ganz ohne Zutun der Kunden. Zwischen dem 13. und 16. Februar will fraenk schrittweise alle Kunden für 5G freischalten. Neue Kunden bekommen den Netzzugang ab 13. Februar. Unklar ist, ob sich damit auch die Datenrate erhöht. Denn diese liegt bei fraenk bislang bei 25 Mbit/s.

5G bei fraenk: Mehr Kapazität – aber kein schnelleres Internet

Doch selbst, wenn die Datenrate unverändert bleibt, so hast du als fraenk-Kunde mit einem 5G-fähigen Handy dann Zugriff auf zusätzliche Kapazitäten. Allerdings steigt mitunter auch der Akku-Verbrauch, da beim verwendeten 5G-Non-Stand-Alone das Smartphone parallel per LTE und 5G mit dem Telekom-Netz kommuniziert und so mehr sendet. Wer das nicht will, kann die 5G-Nutzung in den Smartphone-Einstellungen ausschalten.

Das Tarifkonzept von fraenk ist einfach: Es gibt keine Vertragslaufzeit und für 10 Euro bekommst du 10 GB Daten und eine Flatrate für Telefon- und SMS. Zusätzliches Datenvolumen kann mit der Option „+7 GB dauerhaft“ gebucht werden. Dafür fallen weitere 5 Euro an, die Option kannst du bis 24 Stunden vor Monatsende kündigen.

Was bislang mit fraenk nicht möglich war, war ins Ausland zu telefonieren. Denn das hätte zusätzliche Kosten verursacht, was dem Konzept widersprach. Doch jetzt gibt es offenbar ein Umdenken. Wie aus der Preisliste von fraenk hervorgeht, kosten Verbindungen in die Ländergruppe EU nun 20 Cent je Minute. SMS kosten 5 Cent. Wie teltarif.de erfahren hat, sind die Auslandsgespräche aber erst ab Ende Februar möglich und müssen durch den Kunden freigeschaltet werden. Wem also wichtig ist, nicht mehr als die gebuchten 10 bzw. 15 Euro zu bezahlen, für den ändert sich erst einmal nichts.

Telekom-Marke congstar ebenfalls mit kostenlosem 5G

Erst vor wenigen Wochen hatte die Telekom bei ihrem Ableger congstar 5G bei den Prepaid-Tarifen eingeführt – ebenfalls kostenlos. Vertragskunden können 5G dort schon länger buchen. Hier ist 5G allerdings nach wie vor kostenpflichtig, was angesichts der kostenlosen Abgabe bei den Discount-Tarifen kaum noch nachvollziehbar ist. fraenk wird ebenfalls von der Telekom-Marke congstar realisiert.

